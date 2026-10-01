Loại cây cảnh được đánh giá đẹp nhưng khó chăm, dễ chết nếu điều kiện không phù hợp

Cây sen đá

Theo VTC News, sen đá là loại cây cực kỳ phổ biến, được yêu thích bởi hình dáng bắt mắt và nhỏ gọn. Tuy nhiên, đây cũng là loài nhanh chết nhất khi bị tưới quá nhiều.

Thuộc nhóm cây mọng nước, sen đá giữ lượng ẩm lớn trong thân và lá. Rễ sen đá ngắn, mảnh, không thích môi trường đẫm nước. Đất trồng thường yêu cầu siêu thoát nước; chỉ cần giữ ẩm lâu cũng khiến rễ thối.

Dấu hiệu tưới quá tay: Lá dưới mềm nhũn, đổi màu trong suốt hoặc vàng. Thân cây nghiêng, mềm, dễ rụng lá. Xuất hiện mùi hôi nhẹ ở gốc - dấu hiệu thối rễ.

Sen đá là loại cây cực kỳ phổ biến, được yêu thích bởi hình dáng bắt mắt và nhỏ gọn. Tuy nhiên, đây cũng là loài nhanh chết nhất khi bị tưới quá nhiều.

Cách tưới đúng: Chỉ tưới khi đất khô hoàn toàn; mùa lạnh có thể 7-10 ngày tưới một lần. Nên trồng trong giá thể thoáng gồm đá perlite, pumice, xơ dừa đã xử lý.

Cây hạnh phúc

Dù thuộc nhóm cây cảnh xanh tươi quanh năm nhưng loại cây này lại có bộ rễ khá nhạy cảm, dễ bị nấm tấn công khi nước tưới quá nhiều. Nó thích ẩm nhưng "sợ đọng nước". Đất quá ẩm sẽ khiến lá rụng, thân đen.

Đỗ quyên

Thông tin trên Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, dù thường thấy đỗ quyên nở rộ trên núi đồi, khi đưa về trồng trong chậu lại thuộc nhóm cây khó thuần, dễ rụng lá và thối rễ ngay cả với người có kinh nghiệm.

Đỗ quyên chỉ phát triển tốt khi được duy trì chế độ tưới nghiêm ngặt theo nguyên tắc "khô mới tưới", tránh để đất liên tục ẩm ướt. Cây cần khoảng 6–8 giờ ánh sáng mỗi ngày để quang hợp, nhưng sau khi nở hoa phải giảm bớt cường độ ánh sáng để hoa không bị tàn sớm.

Đỗ quyên chỉ phát triển tốt khi được duy trì chế độ tưới nghiêm ngặt theo nguyên tắc "khô mới tưới", tránh để đất liên tục ẩm ướt.

Loài này đặc biệt ưa đất yếu acid, tơi xốp và thoát nước nhanh; trong quá trình chăm sóc, người trồng thường bổ sung thêm dung dịch sunfat sắt để duy trì độ pH ổn định, tránh hiện tượng đất bị kiềm hóa khiến rễ kém phát triển. Nhiệt độ cũng là yếu tố quyết định: cây không chịu được lạnh, nếu môi trường xuống dưới 10°C, đỗ quyên dễ chuyển sang trạng thái vàng lá, rụng lá hàng loạt và suy yếu nhanh.

Cây nha đam

Nha đam không chỉ nổi tiếng với công dụng làm đẹp mà còn góp phần cải thiện chất lượng không khí. Bề mặt lá nha đam có thể giữ lại bụi mịn, đồng thời cây hấp thụ một số khí độc sinh ra từ sơn, chất tẩy rửa, giấy dán tường. Với kích thước nhỏ gọn, nha đam phù hợp đặt trên bàn làm việc, kệ sách hoặc bệ cửa sổ.

Lưỡi hổ

Cũng theo VOV, lưỡi hổ nổi tiếng là cây phong thủy lọc khí tốt và cực dễ chăm. Tuy nhiên, đây lại là cây rất dễ bị úng nếu tưới nhiều.

Đặc điểm: Lá cứng, mọng, chứa nhiều nước. Rễ chịu ẩm kém, dễ thối khi đất bị bão hòa nước.

Dấu hiệu tưới quá nhiều: Lá mềm, gập xuống hoặc đổi màu hơi nâu. Phần gốc nhũn. Mùi hôi khi chạm vào đất.

Cây lưỡi hổ nổi tiếng là cây phong thủy lọc khí tốt và cực dễ chăm. Tuy nhiên, đây lại là cây rất dễ bị úng nếu tưới nhiều.

Cách chăm đúng: Hãy để đất khô hoàn toàn trước khi tưới lại. Với lưỡi hổ để trong phòng lạnh hoặc điều hòa, có thể nửa tháng mới cần tưới một lần.

Thu hải đường

Là loài có hoa rực rỡ, nở thành chùm đẹp mắt, thu hải đường ngày càng được trưng nhiều trong nhà. Thế nhưng, hệ rễ yếu và thân lá mọng nước khiến cây gần như "chịu thua" trước thời tiết nóng ẩm, dễ bị đen gốc, thối thân chỉ sau vài ngày mưa hoặc nắng gắt.

Từ tháng 5 trở đi, cây cần được di chuyển vào nơi râm mát, nhiều gió để tránh tích nhiệt. Việc tưới nước phải thực hiện cẩn trọng, tránh để nước đọng trên hoa và lá vì sẽ làm tăng nguy cơ nấm bệnh. Cây cũng không cần bón phân trong mùa nóng; thay vào đó, người trồng phải quan sát kỹ và cắt bỏ ngay những phần bị thối để ngăn bệnh lan rộng. Dù đẹp, thu hải đường chỉ phù hợp với những người có kinh nghiệm và có điều kiện đảm bảo độ mát quanh năm.

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