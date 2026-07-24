Phong thủy bậc tam cấp: Bí quyết thiết kế giúp gia chủ rước tài đón lộc

Bậc tam cấp là gì?

Bậc tam cấp là cách gọi của 3 bậc thềm ở trước nhà, dùng làm khớp nối giữa nhà với sân trước. Sở dĩ gọi là bậc tam cấp bởi lẽ phần này được xây dựng chỉ với 3 bậc. Hiểu theo quy luật cổ xưa của Thiên - Địa - Nhân, tượng trưng cho 3 chủ thể chính là trời - đất - con người.

Theo phong thủy Phùng Gia, bậc tam cấp không chỉ có tác dụng thẩm mỹ mà còn đóng vai trò rất quan trọng trong thiết kế ngôi nhà. Bậc tam cấp được coi là vị trí "cửa ngõ" nối giữa nhà.

Bất kể là nhà cấp 4 đơn giản, nhà cao tầng hay biệt thự đều có thể áp dụng tam cấp mà không khiến ngôi nhà trở nên lỗi thời.

Cách tính bậc tam cấp hợp phong thuỷ

Phong thủy bậc tam cấp thường không cầu kỳ hay quan trọng về kích thước, chiều dài và chiều rộng. Bởi đây là yếu tố phụ thuộc vào kiến trúc ngôi nhà, hay mục đích sử dụng công trình.

Trong phong thủy, bậc tam cấp được coi là vị trí "cửa ngõ" nối giữa nhà.

Phong thủy Tuệ Minh cho hay, để làm bậc tam cấp nhà theo phong thủy, trước hết bạn phải xác định bậc tam cấp nhà mình cần có bao nhiêu bậc. Dựa vào chiều cao từ mặt đất của sân đến hiên nhà hoặc sàn nhà để chọn số lượng cho đúng.

Có trường hợp nhiều nhà chỉ xây một bậc tam cấp do khoảng cách giữa sân và sảnh chính của nhà thấp. Nếu bạn rơi vào trường hợp này cũng đừng quá lo lắng, bởi chúng không vi phạm khái niệm sinh, lão, bệnh, tử.

Tiếp theo, bạn chọn kích thước bậc tam cấp chuẩn nhất theo lỗ ban và được sử dụng phổ biến nhất hiện nay là: Chiều cao bậc 15 – 18cm. Chiều rộng bậc thang 20cm – 30cm. Chiều dài cầu thang: Tùy theo nhu cầu của từng công trình.

Với chiều dài của bậc tam cấp thì trong phong thủy không quy định vì nó phụ thuộc vào chiều rộng của sảnh để đảm bảo tính thẩm mỹ tối đa cho ngôi nhà. Chiều rộng của bậc tam cấp sẽ tương đương với chiều rộng của sảnh.

Đối với những ngôi nhà hay công trình có thiết kế sảnh rộng thì bậc tam cấp cũng phải có độ dài đủ lớn để có thể ôm trọn không gian của sảnh. Tùy theo thiết kế và nhu cầu sử dụng, tam cấp có thể được xây dựng 1 hoặc xung quanh 2, 3 mặt của ngôi nhà.

Cách tính bậc nhà phong thủy theo sinh, lão, bệnh, tử

Trên thực tế đã có rất nhiều người áp dụng sai cách, nhưng nếu nắm vững kiến thức thì việc đặt bậc tam cấp kết thúc bằng "sinh" khá dễ dàng.

Đối với những ngôi nhà hay công trình có thiết kế sảnh rộng thì bậc tam cấp cũng phải có độ dài đủ lớn để có thể ôm trọn không gian của sảnh.

Nhiều người cho rằng "sinh" phải được tính vào bậc tam cấp 1, tức là cấp đầu tiên của tam cấp. Từ đó sẽ có bậc 2 là "lão" và bậc 3 là "bệnh" và lên đến thềm nhà là "tử". Và nếu bước ngược lại từ nhà xuống sân thì sân sẽ là điểm "tử".

Tuy nhiên, theo phong thủy Mai Quyền thì sân là nơi mọi người thường xuyên đi lại, phải đi qua sân mới vào nhà, một nơi náo nhiệt và sống động như vậy làm sao có thể "tử" được. Để tính chính xác hơn thì sân phải là "sinh". Từ sân = bậc 1 = sinh, thì ta sẽ có tiếp tam cấp 1 = bậc 2 = "lão", tam cấp 2 = bậc 3 = "bệnh", tam cấp 3 = bậc 4 = "tử" và nhà = bậc 5 = "sinh"…

Như vậy trong phong thủy, bậc thềm nhà kết thúc bậc cuối cùng nên là ở chữ sinh. Bởi theo quan niệm Á Đông, đời người có 4 giai đoạn "sinh - lão - bệnh - tử". Nếu xây 2 bậc tam cấp có thể sẽ bị vào cung "lão" hoặc "bệnh". Ý nghĩa đó sẽ không tốt cho gia chủ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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