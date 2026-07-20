Cách bố trí bàn ăn chuẩn tránh điều hung để gia đình luôn hạnh phúc và khoẻ mạnh

Bố trí bàn ăn theo phong thủy cần tránh hướng hung

Khi sắp xếp bàn ăn theo phong thủy, không phải ai cũng có cách bài trí giống nhau mà cần xem xét bản mệnh của chủ nhà để chọn hướng bàn ăn phù hợp. Các quy tắc cần áp dụng đó là:

Bàn ăn đặt tại các hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc ( hay còn gọi là Tây Tứ trạch) sẽ gây hại cho các gia chủ Đông Tứ mệnh. Vì vậy, những gia chủ có mệnh này nên đặt bàn ăn theo hướng Tây Tứ trạch, tức là Đông, Đông Nam, Nam, Bắc.

Khi sắp xếp bàn ăn theo phong thủy, không phải ai cũng có cách bài trí giống nhau mà cần xem xét bản mệnh của chủ nhà để chọn hướng bàn ăn phù hợp.

Ngược lại, bàn ăn đặt tại các hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc (hay còn gọi là Tây Tứ trạch) sẽ giúp ích cho các gia chủ Đông Tứ mệnh. Vì vậy, những gia chủ có mệnh này nên tránh đặt bàn ăn theo hướng Tây Tứ trạch, tức là Đông, Đông Nam, Nam, Bắc.

Đặt bàn ăn treo phong thủy dựa trên hướng lưng người ngồi

Theo phong thủy Tam Nguyên, khi bố trí bàn ăn bạn nên đặt bàn theo hướng quay mặt về cửa sổ, cửa chính của phòng ăn. Khi bạn quay lưng về phía cửa có thể sẽ không được may mắn, vị trí này tạo cảm giác bất an. Tâm trạng không thoải mái sẽ ảnh hưởng đến cả bữa cơm của gia đình, làm tâm lý mọi người không được vui vẻ.

Nếu không thể sắp xếp vị trí để tất cả mọi người tránh quay lưng về hướng của cửa sổ, cửa chính của căn phòng, bạn có thể đặt một chiếc gương ở phía trước mặt để mọi người có thể xem được phía sau có gì xảy ra. Đây cũng là cách để thu hút tài lộc cho gia chủ, mang đến thịnh vượng.

Những điều đại kỵ khi bố trí bàn ăn theo phong thủy

Theo phong thủy Phùng Gia, việc bố trí bàn ăn theo phong thủy luôn có nhiều điều kiêng kỵ, khi phạm vào những điều này dễ gặp điều không may mắn. Gia chủ nên lưu ý tránh những điều sau để mang đến bình an, sức khỏe và tài lộc cho bản thân và gia đình.

Việc bố trí bàn ăn theo phong thủy luôn có nhiều điều kiêng kỵ, khi phạm vào những điều này dễ gặp điều không may mắn.

Phòng ăn và phòng bếp không nên gộp chung một chỗ. Nếu có điều kiện, nên tách phòng ăn độc lập với phòng bếp. Nếu không có đủ diện tích, bạn có thể kết hợp chúng lại với nhau. Tuy vậy, dù phòng ăn hay phòng bếp bạn nên tránh xây dựng lồi lõm, méo lệch.

Đặt bàn ăn tại cung Cát

Khi đặt bàn ăn, bạn nên canh để đặt ở vị trí chính giữa phòng bếp. Có thể chia không gian thành 9 ô rồi đặt nó ở trung tâm. Khi chủ nhà mang Đông Tứ mệnh thì không nên đặt bàn ăn theo các hướng Tây Tứ trạch. Ngược lại, chủ nhà là Tây Tứ mệnh thì cần né các hướng Đông Tứ trạch khi đặt bàn ăn.

Trường hợp bàn ăn theo hướng Tây Nam

Hướng Tây Nam là hướng Nhị Hắc thường được xem là hướng có thể đem đến vận xui cả về sức khỏe lẫn may mắn. Nếu bạn chỉ có thể đặt bàn ăn tại vị trí này thì có thể đặt thêm các tượng như sư tử, kỳ lân hoặc tỳ hưu hướng về phía cửa phòng để hóa giải điềm xui.

Khi đặt bàn ăn, bạn nên canh để đặt ở vị trí chính giữa phòng bếp.

Đặt bàn ăn đối diện cửa chính

Tuy không nên đặt bàn ăn quay lưng về phía cửa nhưng bạn cũng cần tránh đặt bàn ăn đối diện cửa chính. Khi bước vào cửa, ai đó thấy hình ảnh mọi người đang ăn cơm sẽ mất thẩm mỹ. Nếu bàn ăn đặt tại vị trí này, bạn nên dùng một tấm màn ngăn cách.

Đặt bàn ăn đối diện bàn thờ Phật

Khi thờ phụng, đặc biệt là thờ Phật, các món ăn mặn như thịt, cá… không nên đặt trước mặt bàn thờ Phật.

Đặt bàn ăn đối diện nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh là nơi bài tiết các chất thải nên sinh ra uế khí không tốt cho sức khỏe. Khi đặt bàn ăn đối diện nơi này cũng làm giảm cảm giác ngon miệng.

Các bàn ăn có số ghế lẻ

Những bàn ăn có số ghế lẻ vừa khó bài trí vừa mang đến điềm hung, là điều cần kiêng kị trong phong thủy. Bàn ăn là nơi sum họp gia đình nên cần bài trí những vật có đôi có cặp tạo sự gắn kết, số ghế thường là 4, 6, 8 hoặc 10.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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