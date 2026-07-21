Tiết khí Đại Thử 2026 và cách tăng cường vượng khí, vượng tài lộc cho gia đình

Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 6 âm lịch năm 2026 ngày mai để cả tháng bình an, tài lộc GĐXH – Ngày mai (14/7 dương lịch) là mùng 1 tháng 6 âm lịch. Gia chủ nên tiến hành thắp hương vào giờ đẹp để khởi đầu thuận lợi đón phước lành, cầu bình an cả tháng. Dưới đây là khung giờ được chuyên gia gợi ý cùng những lưu ý khi dâng lễ.

Tiết khí Đại Thử 2026 là gì và bắt đầu khi nào?

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Đại Thử là tiết khí thứ 12 trong hệ thống 24 tiết khí của năm, đánh dấu thời kỳ nắng nóng đạt đỉnh. Theo quy luật vận hành của Mặt Trời, tiết Đại Thử bắt đầu khi Mặt Trời đạt kinh độ 120 độ trên hoàng đạo.

Thông thường, Đại Thử diễn ra từ khoảng ngày 22–23/7 đến 7/8 – 8/8 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm nhiều khu vực ở Bắc bán cầu bước vào giai đoạn nóng bức nhất, nền nhiệt cao, độ ẩm lớn, thường xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa giông, lốc, sét và mưa lớn cục bộ.

Năm 2026, theo lịch tiết khí, Đại Thử bắt đầu từ 2 giờ 13 phút ngày 23/7 và kết thúc vào 18 giờ 48 phút ngày 7/8.

Trong dân gian có câu: "Tiểu Thử mưa như ngân, Đại Thử mưa như kim". Câu tục ngữ phản ánh kinh nghiệm dự báo thời tiết của người xưa, cho rằng nếu trong tiết Đại Thử xuất hiện nhiều mưa dầm thì năm đó lượng mưa thường lớn hơn, kéo theo nguy cơ mưa bão, lũ lụt.

Điều đặc biệt của tiết Đại Thử năm 2026

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, Tiết Đại thử năm nay nằm trong tháng Mùi, mang nhiều ngũ hành Hỏa vẫn còn vượng nhưng lại đang chuẩn bị suy giảm.

Xét theo Kinh Dịch, tháng 6 âm lịch ứng với quẻ Độn. Quẻ này phản ánh quy luật âm khí dần tăng, dương khí dần suy. Đây là khoảng thời gian nhắc nhở con người cần chú trọng cân bằng sức khỏe, tinh thần và hạn chế những quyết định nóng vội.

Theo quan niệm ngũ hành, những người có dụng thần là Thổ được cho là có thể nhận thêm nguồn năng lượng từ Hỏa khí còn vượng trong giai đoạn đầu tiết Đại Thử. Khi cơ thể và tinh thần ở trạng thái cân bằng, họ tư duy sáng suốt, làm việc hiệu quả, sáng tạo và vượng khí giúp tài vận hanh thông, sự nghiệp thuận lợi trong những ngày tiết Đại Thử.

Ngược lại, người có dụng thần là Thủy hoặc kỵ thần là Thổ có thể dễ cảm thấy mệt mỏi, thiếu tập trung, tâm lý nóng nảy hoặc căng thẳng hơn trong thời kỳ này. Hiệu quả công việc không cao, có thể hao tốn tiền bạc, hoặc gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, đây chỉ là góc nhìn theo phong thủy và không phải kết luận khoa học.

Những điều cần chú ý trong tiết khí Đại Thử

Chú trọng ẩm thực trong tiết khí Đại Thử

Nắng nóng kéo dài cùng độ ẩm cao có thể khiến cơ thể dễ mệt mỏi, chán ăn hoặc đầy bụng. Theo chuyên gia, thời gian này mọi người nên ưu tiên chế độ ăn thanh đạm, tăng cường các thực phẩm có tính mát như mướp đắng, dưa chuột, nấm hương, dưa hấu, long nhãn, bí đao… Cùng với đó, hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, cay nóng và đồ uống có cồn.

Nên ăn cháo, uống đủ nước

Các món cháo loãng vừa dễ tiêu hóa vừa giúp bổ sung nước cho cơ thể trong những ngày nắng nóng của tiết Đại thử.

Ngoài nước lọc, có thể sử dụng nước đỗ xanh, trà xanh hoặc trà hoa cúc với lượng phù hợp để bổ sung nước. Người lao động ngoài trời hoặc vận động nhiều cần chú ý bù nước và điện giải đầy đủ theo nhu cầu của cơ thể.

Trong khoảng thời gian này, bạn nên chú ý ăn uống thanh đạm, tăng cường bổ sung những thực phẩm kiện tỳ, bổ khí, tiêu thử, sinh tân

Chú ý kiểm soát cảm xúc trong tiết khí Đại Thử

Theo chuyên gia Nguyễn Song Hà, quẻ Độn trong Kinh Dịch còn mang ý nghĩa nhắc nhở con người biết "ẩn để tiến", tránh nóng vội và hành động theo cảm tính. Thời tiết oi bức, khó chịu, tâm trạng dễ bị ảnh hưởng, nhiều người có thể trở nên cáu gắt hoặc thiếu kiên nhẫn. Đây là thời điểm thích hợp để rèn luyện sự bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc, hạn chế những quyết định quan trọng khi tinh thần chưa thực sự ổn định.

Theo góc nhìn phong thủy, việc giữ tâm lý cân bằng, duy trì lối sống điều độ, chăm sóc sức khỏe tốt cũng góp phần giúp mỗi người đón nhận nguồn năng lượng tích cực trong tiết Đại Thử. Từ đó giúp cho mọi người tăng cường vượng khí, tài lộc cho bản thân.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.



