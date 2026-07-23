Những ngày cấm kỵ cắt tóc kẻo xua đuổi may mắn, rước điềm xấu

Kiêng cắt tóc trong tháng cô hồn

Theo quan niệm dân gian, tháng cô hồn (tháng 7 âm lịch) hàng năm là thời điểm mở cửa mả, ma quỷ sẽ xuất hiện và quấy phá người dương gian. Phong thủy quan niệm, mái tóc được nối với linh hồn và sức khỏe của con người, nếu cắt đi mái tóc trong thời điểm này sẽ dễ khiến "ma trêu quỷ hờn". Do đó, không nên cắt tóc trong tháng cô hồn để tránh gặp xui xẻo, bệnh tật.

Tuy nhiên, chưa có minh chứng khoa học nào chứng minh đúng hoặc sai vấn đề cắt tóc trong tháng cô hồn. Đây chỉ là những lời đồn truyền miệng, cũng như câu "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Việc cắt tóc hoặc tin tưởng vào những câu chuyện tâm linh hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, nếu không quá tin thì vẫn có thể cắt tóc bình thường.

Kiêng cắt tóc vào đầu năm, đầu tháng

Trong dân gian có câu "đầu xuôi đuôi lọt", người xưa thường quan niệm rằng nếu mùng 1 may mắn thì cả năm hoặc cả tháng sẽ mang lại may mắn. Phong thủy Huyền Cơ cho hay, việc cắt tóc vào ngày này có thể sẽ khiến tài lộc, vận may hao mòn, là điềm báo về những điều không may sắp tới nên mọi người thường kiêng kỵ cắt tóc vào ngày mùng 1, đặc biệt là ngày đầu năm.

Theo phong thủy, không nên cắt tóc trong tháng cô hồn để tránh gặp xui xẻo, bệnh tật.

Vì vậy, nếu bạn không quá gấp gáp trong việc làm đẹp thì cũng không nên cắt tóc vào những ngày này, có thể để qua mùng 2, 3... để tránh việc bị hỏi han, nhắc nhở, đặc biệt đối với những gia đình có kiêng cữ, tâm linh.

Kiêng cắt tóc trước khi thi

Từ lâu đã có nhiều quan niệm cho rằng mái tóc như ăng - ten của não, cắt tóc trước khi thi sẽ khiến các kiến thức đã học rơi ra khỏi đầu, dẫn đến việc thi cử thất bại, xui xẻo hoặc có được kết quả không như mong muốn.

Tuy vậy, những quan niệm trên đều xuất phát từ những niềm tin trong dân gian, chưa có minh chứng khoa học cụ thể. Nếu bạn cảm thấy lo lắng về khả năng của mình thì hãy đi thi về rồi cắt tóc. Kết quả của mỗi kỳ thi đều phụ thuộc vào quá trình ôn luyện, nên đừng quá lo lắng về việc "lỡ tay" xuống tóc trước khi thi.

Kiêng cắt tóc vào mùng 7, 12, 16, 21 và 29 âm lịch

Bên cạnh những thời điểm trên, bài viết này gửi đến bạn một vài ngày được quan niệm là không tốt trong tháng và nên kiêng cắt tóc như sau:

Quan niệm dân gian cho rằng "Cái răng cái tóc là gốc con người". Do đó, có những ngày nên kiêng cắt tóc để tránh cắt đi vận may của mình.

Mùng 7: Theo phong thủy, đây là thời điểm có thể dính nhiều rắc rối, tranh chấp.

Ngày 12 và ngày 29: Có thể gặp nhiều rủi ro về tiền bạc, kinh tế.

Ngày 16: Có thể gặp nhiều trở ngại, khó khăn trong cuộc sống.

Ngày 21: Có thể ảnh hưởng sức khỏe.

Kiêng cắt tóc khi mang thai

Quan niệm của người lớn tuổi trong nhà thường cho rằng, mẹ bầu không nên cắt tóc khi đang mang thai. Nguyên nhân là do mái tóc có vai trò bảo vệ cơ thể người mẹ khỏi cái lạnh, khi cắt đi mái tóc dài này có thể không tốt cho sức khỏe.

Tuy nhiên, theo phong thủy Hồng Vận thì việc cắt tóc cho người mẹ trong 9 tháng mang thai là việc hoàn toàn nên làm. Điều này giúp cho người mẹ thoải mái và dễ dàng hơn trong việc gội đầu, hạn chế tình trạng nóng bức. Tuy nhiên, mẹ bầu nên hạn chế uốn, nhuộm tóc vì có thể tiếp xúc với các loại hóa chất không tốt cho thai nhi.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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