Rằm tháng 7: Món ăn thiết yếu và điều cần kiêng để tốt cho sức khỏe và gặp may mắn
GĐXH - Tháng 7 âm lịch hay tháng cô hồn dân gian cho rằng là thời điểm bạn cần kiêng khá nhiều thứ nhằm tránh gặp điềm xấu, một trong số đó có cả ăn uống. Hãy cùng khám phá những món nên ăn và nên kiêng vào tháng cô hồn để tránh vận xui.
Rằm tháng 7 ăn gì cho may mắn?
Thịt gà
Theo quan niệm xưa thì gà là loài động vật chăm chỉ, mạnh mẽ. Là con vật tượng trưng cho giàu sang, phú quý. Vì thịt gà có màu vàng óng giống như màu của các thỏi vàng.
Phong thủy Nguyễn Hoàng cho rằng, ăn loài động vật có nhiều đức tính tốt như gà sẽ giúp mang lại nhiều điều may mắn, tốt lành và xua đuổi được mọi điều xui xẻo. Thịt gà rât tốt cho các bạn đang có nhu cầu giảm cân, đặc biệt là phần ức gà tươi ngon.
Xôi gấc
Xôi gấc là món ăn mà bạn ăn chay hay ăn mặn đều có thể sử dụng trong ngày Rằm tháng 7. Vì nó có màu sắc đỏ tươi sáng. Theo phong thủy, chúng có thể mang lại may mắn, xua đuổi tà ma. Tuy nhiên các bạn lưu ý hạn chế ăn nhiều xôi gấc gây tình trạng chướng bụng.
Trái cây màu đỏ, hồng
Những loại trái cây màu đỏ, hồng hay được mọi người ăn vào Rằm tháng 7 là dưa hấu, thanh long, lựu, mận, cà chua, dâu tây, táo đỏ, ớt…Vì mọi người cho rằng những loại hoa quả này ăn với tiết canh, xôi gấc sẽ mang lại may mắn, tài lộc.
Những loại quả cũng giúp cho bạn có nhiều vitamin và thành phần dinh dưỡng quan trọng. Bạn có thể ăn trực tiếp hoặc sử dụng máy ép để ép nước sử dụng.
Rằm tháng 7 kiêng ăn gì?
Cháo trắng
Cháo trắng là món không thể thiếu trong lễ cúng chúng sinh trong tháng cô hồn. Vậy nên vào tháng 7 nhất là vào ngày Rằm mọi người sẽ kiêng không ăn cháo trắng.
Phong thủy cho rằng, như vậy sẽ làm cho các vong hồn tưởng rằng bạn đang tranh đồ ăn với họ. Việc hiểu lầm này sẽ có thể khiến cho các vong hồn lang thang nổi giận. Họ sẽ "bám" theo quấy phá, làm cho cuộc sống của bạn bị đảo lộn.
Mực
Người Việt thường có câu nói "đen như mực" – ý chỉ là điều không may mắn, tối đen, điềm dữ. Vậy nên để tránh gặp phải chuyện không tốt, điềm xấu trong công việc, cuộc sống, nhiều người thường không ăn mực ngày này.
Thịt chó
Theo quan niệm dân gian, nếu ăn thịt chó vào ngày Rằm thì sẽ khiến cho gặp phải nhiều xui xẻo. Mọi chuyện diễn ra không được tốt theo như mong muốn.
Đồng thời người ta còn cho rằng, chó là con vật giàu tình cảm, có thể xua đuổi được tà ma. Nên nếu tháng 7 giết chó để ăn thịt sẽ khiến cho các vong hồn dễ dàng đi theo quấy phá.
Cá mè
Dân gian cho rằng ăn loại cá này vào đầu tháng, nhất là ngày rằm tháng 7 có thể sẽ gặp phải vận xui, những chuyện thị phi không đáng có.
Ngoài ra, theo quan niệm dân gian, cá mè mang ý nghĩa là "mè nheo" – nói nhiều, nói dai dẳng để nài nỉ hoặc phàn nàn về một vấn đề nào đó. Vậy nên nếu ăn cá này sẽ khiến cho công việc phát triển không thuận lợi như mong muốn.
Trứng vịt lộn
Trứng vịt lộn là loại trứng mà phôi đã phát triển, thành hình con. Người xưa cho rằng, ăn vịt lộn ngày Rằm sẽ xui xẻo, làm gì cũng lộn xộn không được như ý. Vì thế, đầu tháng hay ngày rằm, đặc biệt là tháng cô hồn thì nhiều người thường không ăn trứng vịt lộn đế tránh vận xui có thể xảy ra.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.