3 vật phẩm phong thủy hộ mệnh giúp gia chủ vượt qua tam tai 2026

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Vòng tay tam tai Lam Ngọc

Vòng tay được chế tác từ đá Lam Ngọc và charm bạc khắc quẻ Trạch Sơn Hàm mang ý nghĩa:

Đá Lam Ngọc: Biểu tượng của sự ổn định, cân bằng năng lượng, thanh lọc vận khí tiêu cực và tăng cường sinh khí cho thân mệnh.

Charm bạc khắc quẻ Trạch Sơn Hàm: Hóa giải xung khắc, bảo vệ năng lượng cá nhân, ổn định vận trình và thu hút tài lộc.

Sự kết hợp này tạo ra một trường năng lượng hài hòa, giúp điều hòa khí trường, giúp gia chủ giữ năng lượng ổn định trong năm Tam Tai.

Bảo vệ thân mệnh: Hóa giải xung khắc, giảm tác động tiêu cực từ vận hạn.

Thu hút tài lộc và may mắn: Hỗ trợ phát triển bền vững trong công việc và tài chính.

Đá Lam Ngọc Biểu tượng của sự ổn định, cân bằng năng lượng, thanh lọc vận khí tiêu cực và tăng cường sinh khí cho thân mệnh.

Mỗi vòng tay trước khi đến tay gia chủ đều được khai quang, trì vào ngày giờ đắc linh khí và kích hoạt theo mệnh lý cá nhân, đảm bảo tối đa hiệu quả phong thủy.

Vòng tay đá phong thủy

Trong phong thủy Phùng Gia, vòng tay đá phong thủy được xem là vật phẩm mang năng lượng tự nhiên mạnh mẽ, giúp ổn định trường khí, bảo vệ bản mệnh và hóa giải vận xấu trong giai đoạn hạn Tam Tai. Các loại đá như thạch anh, mã não, obsidian (đá núi lửa) có khả năng hấp thụ năng lượng tiêu cực, tăng cường dương khí và hỗ trợ tinh thần cho gia chủ.

Tùy theo ngũ hành bản mệnh, gia chủ nên lựa chọn vòng tay phù hợp để phát huy hiệu quả phong thủy tốt nhất:

Mệnh Kim: Nên đeo vòng thạch anh trắng, mã não trắng, obsidian ánh kim giúp ổn định tâm trí, giảm sát khí và thu hút năng lượng cát lành.

Mệnh Mộc: Phù hợp với thạch anh xanh, mã não xanh, obsidian xanh, hỗ trợ sinh khí, cân bằng cảm xúc và giảm tác động tiêu cực trong hạn.

Mệnh Thủy: Nên chọn thạch anh đen, thạch anh khói, obsidian đen để tăng khả năng bảo vệ, hóa giải uế khí và củng cố vận trình.

Trong phong thủy, vòng tay đá phong thủy được xem là vật phẩm mang năng lượng tự nhiên mạnh mẽ, giúp ổn định trường khí, bảo vệ bản mệnh và hóa giải vận xấu trong giai đoạn hạn Tam Tai.

Mệnh Hỏa: Phù hợp với thạch anh tím, thạch anh hồng, mã não đỏ, giúp điều hòa năng lượng, giảm xung động và giữ tâm an trong giai đoạn bất ổn.

Mệnh Thổ: Nên đeo thạch anh vàng, thạch anh nâu, mã não nâu đất để tăng sự ổn định, vững vàng và hỗ trợ hóa giải vận hạn.

Long Quy Như Ý Ngọc Hoàng Long

Long Quy là linh vật có nguồn gốc từ thần thoại phương Đông, mang hình tượng dung hợp giữa đầu và đuôi Rồng cùng thân Rùa - hai linh thú thuộc bộ Tứ linh. Sự kết hợp này tạo nên một linh vật vừa mang uy lực mạnh mẽ, vừa tượng trưng cho sự bền bỉ và trường tồn.

Trong đó, Long Quy Như Ý Ngọc Hoàng Long ngoài việc kế thừa đặc tính chung của Long Quy còn được biết đến là linh vật chủ về hóa sát, tăng quyền uy và củng cố địa vị, giúp gia chủ đón nhận nhiều cát khí, hanh thông và thuận lợi trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.

Với hình tượng và biểu trưng đặc biệt, Long Quy Như Ý Ngọc Hoàng Long mang đến nhiều giá trị phong thủy nổi bật:

Hội tụ đặc tính của Rồng và Rùa - hai linh thú trong Tứ linh, nên linh vật này chủ về cát tường, ổn định và phát triển bền vững. Có khả năng kích hoạt tài vận, đồng thời hỗ trợ hóa giải các thế Tam Sát hoặc những khu vực chịu ảnh hưởng mạnh của Thủy khí bất lợi. Giúp ngăn ngừa tiểu nhân, thị phi, đồng thời tăng cường vận quý nhân, mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển trong kinh doanh.

Là linh vật trấn trạch dương trạch, thường được khuyến nghị an vị tại phía sau ngôi nhà để làm điểm tựa phong thủy vững chắc.

Long Quy là linh vật có nguồn gốc từ thần thoại phương Đông, mang hình tượng dung hợp giữa đầu và đuôi Rồng cùng thân Rùa - hai linh thú thuộc bộ Tứ linh. Sự kết hợp này tạo nên một linh vật vừa mang uy lực mạnh mẽ, vừa tượng trưng cho sự bền bỉ và trường tồn.

Đặc biệt, Long Quy là linh vật có khả năng sinh tồn cả trên cạn và dưới nước, hội tụ yếu tố Âm - Dương hài hòa, biểu trưng cho sức sống mạnh mẽ, tuổi thọ dài lâu, gia đạo sung túc và sinh khí dồi dào. Để Long Quy Như Ý Ngọc Hoàng Long phát huy tối đa công năng, gia chủ nên lưu tâm các nguyên tắc an vị sau:

Nên đặt linh vật tại vị trí cuối phòng, tương ứng với phương Huyền Vũ, phù hợp với nguyên lý: Tả Thanh Long - Hữu Bạch Hổ - Tiền Chu Tước - Hậu Huyền Vũ trong phong thủy truyền thống.

Hướng đặt Long Quy nên quay về phía cửa ra vào hoặc cửa sổ để thu hút sinh khí và dẫn cát khí vào không gian. Long Quy là linh vật chiêu tài - hóa sát - trấn tiểu nhân, đồng thời biểu trưng cho thành công và thăng tiến, rất phù hợp với người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính, ngân hàng, bất động sản.

Khi công việc gặp bế tắc hoặc chậm tiến triển, gia chủ có thể chọn ngày giờ cát lành để an vị Long Quy trên bàn làm việc tại văn phòng, giúp vận trình dần khai thông. Có thể kết hợp đặt thêm một linh vật tại phòng khách để tăng hiệu quả phong thủy tổng thể.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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