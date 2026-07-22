Vật hộ mệnh tháng cô hồn: Mang theo thứ này trong người để hóa hung thành cát

Vì sao nên kiêng kỵ trong tháng cô hồn?

Mỗi năm cứ vào tháng 7 âm lịch, người xưa quan niệm rằng đây là tháng dành cho vong linh, ma quỷ nên được gọi chung là tháng cô hồn. Họ cho rằng đây là tháng không may mắn và nếu làm bất cứ việc gì cũng có thể sẽ bị xui xẻo.

Do đó mà việc kiêng cữ trong tháng này cũng dần trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người Việt Nam nói chung. Những điều cấm kỵ này cũng do người xưa nghĩ ra nhằm giúp bản thân tránh mọi tai ương. Dù khoa học vẫn chưa xác thực về vấn đề này nhưng "có thờ có thiêng, có kiêng có lành''.

Tháng cô hồn nên mang theo gì trong người để gặp may mắn?

Mang theo tỏi

Theo phong thủy Phùng Gia, mỗi khi đi ra ngoài thì nên mang theo tỏi bên mình. Bởi vì tỏi có thể có khả năng xua đuổi tà ma, làm giảm tinh khí của vong linh và khiến cho quỷ đói không dám đi theo quấy rối và làm hại bạn.

Mỗi năm cứ vào tháng 7 âm lịch, người xưa quan niệm rằng đây là tháng dành cho vong linh, ma quỷ nên được gọi chung là tháng cô hồn.

Mang theo túi đá vàng găm

Đá vàng găm được biết với danh xưng là lá bùa hộ mệnh giúp bảo vệ chủ nhân. Năng lượng trong đá có thể có khả năng xua đuổi tà khí, âm khí cực kỳ tốt.

Do đó, khi đi ra ngoài vào những ngày trong tháng cô hồn nên mang theo túi đá vàng găm có thể sẽ giúp không bị vong linh quấy rầy, tránh sự xui xẻo.

Vòng tay đá mã não trắng

Đá mã não phong thủy không chỉ là vật phẩm được dùng để điều hòa nguồn năng lượng dương, có thể xua đuổi âm khí từ môi trường xung quanh mà nó còn được dùng để làm thành trang sức đá. Không chỉ làm tôn vinh giá trị người đeo mà còn bảo vệ chủ nhân thoát khỏi năng lượng tiêu cực.

Đá mã não phong thủy không chỉ là vật phẩm được dùng để điều hòa nguồn năng lượng dương, xua đuổi âm khí.

Do đó, trong tháng 7 này nếu bạn có đi làm ăn xa hay đi vào ban đêm thì bạn nên đeo chiếc vòng đá mã não trắng, năng lượng của đá có thể sẽ giúp chống lại tà khí ma quỷ. Đồng thời tiếp thêm dũng khí và trấn an nỗi sợ của người đeo đá.

Mang theo muối bên mình

Cũng theo phong thủy Vương Ngọc Lâm, ngoài tỏi, bạn cũng có thể mang muối bên mình để trừ tà và mang lại bình an trong tháng cô hồn.

Trong quan niệm dân gian, muối có tác dụng trừ tà và tẩy uế nên thường được dùng để xông nhà khi về nhà mới hoặc khi chuẩn bị bước sang thời khắc giao thừa. Mang theo muối bên mình có thể giúp bảo vệ cơ thể, trừ tà khí và tránh ma quỷ quấy phá.

Muối còn có tác dụng giữ ấm thân thể, tăng lưu thông khí huyết và kinh mạch. Khi lên chùa cầu an, bạn có thể xin theo một gói muối mang về. Nếu không có nhiều thời gian, bạn có thể tự chuẩn bị muối mang theo bên mình. Tuy nhiên, bạn nên chọn muối biển thay muối tinh luyện để đảm bảo hiệu quả.

Ngoài tác dụng trừ tà, muối giúp thanh tẩy uế khí và gia tăng năng lượng tích cực. Nhờ đó bạn có thể luôn gặp may mắn, tài lộc trong công việc và cuộc sống luôn vui vẻ, bình an.

Ngoài tỏi, bạn cũng có thể mang muối bên mình để trừ tà và mang lại bình an trong tháng cô hồn.

Mang theo gạo nếp

Gạo nếp là biểu tượng của cuộc sống bình an, hạnh phúc. Ngoài ra, mang theo gạo nếp bên mình còn có thể tránh được xui xẻo và ma quỷ quấy phá. Người nhẹ vía hay ra ngoài vào buổi tối nên chuẩn bị một túi gạo nếp nhỏ mang theo bên mình để hộ thân.

Gạo nếp là "hạt ngọc của trời" nên được xem là vật linh thiêng và cao quý. Vì vậy, ma quỷ khi thấy gạo nếp sẽ không dám hoành hành, phách lối. Đây cũng là lý do người ta thường dùng gạo cùng với bánh trái để cúng cô hồn.

Mang đậu xanh bên mình

Trong quan niệm phong thủy, đậu xanh là vật mang lại may mắn, có thể hóa dữ thành lành, hóa hung thành cát. Vì vậy khi xuất hành đầu năm, người ta thường mang theo túi đậu xanh nhỏ ở bên mình.

Ngoài ra, bạn cũng có thể mang theo đậu xanh trong người vào tháng cô hồn để trừ ma quỷ và tránh bị quấy phá.

Tương truyền, đậu xanh là thức ăn của các vị thần tiên. Khi nhìn thấy đậu xanh, ma quỷ sẽ không dám đến gần và tránh xa bạn. Ngoài ra, đậu xanh còn tượng trưng cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc và may mắn. Mang theo đậu xanh bên mình vào tháng cô hồn sẽ giúp bạn tránh được ma quỷ và có được cuộc sống như ý.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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