Phóng to 100 lần bức tranh Mona Lisa huyền thoại, chuyên gia giật mình phát hiện 3 bí mật ẩn giấu

Leonardo da Vinci được mệnh danh là "đại diện hoàn hảo nhất của thời kỳ Phục hưng," một thiên tài toàn năng độc nhất vô nhị trong lịch sử. Trong số các kiệt tác mà danh họa người Ý này để lại, bức "Mona Lisa" luôn giữ vị trí đình đám và là một bảo vật vô giá.

Tác phẩm không chỉ nổi tiếng nhờ kỹ thuật vẽ bậc thầy (như kỹ thuật sfumato làm mờ các đường nét) mà còn bởi nụ cười bí ẩn đi vào huyền thoại của nàng Mona Lisa. Các học giả đã cố gắng giải mã nụ cười này, thậm chí còn đưa ra phân tích chi tiết: nó chứa đựng 83% hạnh phúc , 9% ghê tởm , 6% sợ hãi , và 2% tức giận .

Tuy nhiên, ngoài sự bí ẩn về cảm xúc, công nghệ hiện đại đã giúp các nhà nghiên cứu "lật mở" thêm những chi tiết ẩn giấu. Sau khi sử dụng công nghệ cao phóng đại bức tranh lên đến hàng trăm lần , người ta đã phát hiện ra ba bí mật đã bị che giấu suốt nhiều thế kỷ trong kiệt tác này.

1. Nền tranh kỳ lạ

Bí ẩn đầu tiên được phát hiện dưới lớp sơn nền tranh. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, đó là cảnh núi sông. Nhưng khi phóng to, một số nhà nghiên cứu tin rằng họ đã thấy hình dáng của bốn con vật ẩn giấu: vượn, sư tử, trâu và rắn .

Họa sĩ Ron Picinello suy đoán rằng bốn con vật này có thể tượng trưng cho sự đố kỵ và cái ác . Thậm chí, tư thế bàn tay phải cong của nàng Mona Lisa còn được cho là ám chỉ sự coi thường cái thiện trước cái ác.

2. Khuôn mặt ẩn trong tranh

Điều bí ẩn thứ hai còn gây sốc hơn: các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một khuôn mặt phụ nữ nhỏ hơn ẩn đằng sau khuôn mặt của Mona Lisa. Do vị trí đặc biệt và bị bao phủ bởi màu sắc xung quanh, chi tiết này cực kỳ khó nhận ra. Sau khi so sánh, nhiều người nhận định khuôn mặt ẩn này rất có thể là mẹ của chính Da Vinci , bởi người phụ nữ này có nhiều nét tương đồng với danh họa.

2. Mật mã LV trong đôi mắt

Về bí mật thứ ba, nhiều người nhận thấy nàng Mona Lisa trong bức tranh không có lông mày và lông mi (một chi tiết mà các chuyên gia cho rằng có thể đã bị mờ đi hoặc biến mất theo thời gian).

Tuy nhiên, khi phóng đại bức tranh nhiều lần, người ta đã phát hiện ra hai chữ cái cực kỳ nhỏ trong mắt phải của nàng. Đó có thể là "LV" , được suy đoán là chữ viết tắt theo tên của chính danh họa: L eonardo V inci.

Ba bí mật được công bố đã làm bùng nổ rất nhiều cuộc tranh luận trong giới học giả và công chúng. Những giả thuyết này, dù chưa được xác thực, đã góp phần làm tăng thêm sức hấp dẫn và sự quan tâm vô tận dành cho kiệt tác Mona Lisa.

Mặc dù vậy, người duy nhất có thể kiểm chứng và giải đáp trọn vẹn mọi bí ẩn trong bức tranh có lẽ chỉ có thể là thiên tài Leonardo da Vinci mà thôi.