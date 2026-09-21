Mẹo chọn bánh trung thu chuẩn vị, ngon, an toàn

Chú ý quan sát bao bì của bánh

Khi mua bánh trung thu, cần phải chú ý quan sát liệu bánh có bao bì nguyên vẹn, lớp vỏ giấy bóng kính không bị hỏng hay bị xì hơi hoặc căng phồng bất thường để tránh không khí bên ngoài lọt vào làm giảm chất lượng của bánh. Bên cạnh đó, cần chú ý quan sát hình ảnh, logo nhà sản xuất trên bao bì phải sắc nét, không bị nhòa. Nhìn kỹ ngày sản xuất và hạn sử dụng của bánh.

Theo VTC News, tuyệt đối không mua những loại bánh trung thu hết hạn, bao bì đã bị rách hay có những vết đốm, vết lạ như đốm vàng, xanh, trắng, do đây là một trong những dấu hiệu của bánh bị hỏng, mốc.

Quan sát bề mặt bánh

Bên cạnh những thương hiệu nổi tiếng, mặt hàng bánh trung thu hết hạn, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn đang được bày bán trên thị trường. Để mua được bánh trung thu đảm bảo chất lượng người tiêu dùng cần biết một vài mẹo nhỏ để phân biệt bánh thật, bánh giả, tránh để hao phí tiền bạc mà còn tổn hại đến sức khỏe.

Khi mua bánh trung thu, cần phải chú ý quan sát liệu bánh có bao bì nguyên vẹn, lớp vỏ giấy bóng kính không bị hỏng hay bị xì hơi.

Nhiều cửa hàng kinh doanh bánh trung thu kém chất lượng thường kiếm lời bằng cách mua trọn bộ hộp, logo và cả tem giả của các thương hiệu nổi tiếng về "ngụy trang" lên bánh giả, rất khó để phân biệt.

Cách nhận biết đó là bánh thật thường có logo in thẳng vào hộp bánh trong khi bánh trung thu giả thường dán logo ở bên ngoài hộp bánh. Với cách này người bán kiếm lời được rất nhiều nên người tiêu dùng cần phải cẩn thận khi chọn mua bánh, nên dành ra vài phút để kiểm tra thật kỹ trước khi quyết định mua hàng.

Theo VTV, chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Thị Dung đã từng chia sẻ, khi chọn bánh nướng, nên chọn bánh có độ bóng vừa phải, khi ấn vào có độ mềm và đàn hồi nhẹ là bánh ngon và mới. Không chọn bánh quá xuống dầu vì như vậy là bánh đã để lâu ngày.

Khi chọn bánh dẻo thì nên chọn bánh có phủ bột nhẹ trên mặt bánh. Khi ấn tay vào bánh cảm giác vỏ mềm nhưng không dính và nhão là bánh ngon. Ngoài ra, nên quan sát bề mặt bánh để kiểm tra có chỗ nào bị mốc hay chảy nước hay không.

Chọn hình thức của bánh

Một số điểm người mua có thể nhận biết bánh trung thu có ngon và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay không là dựa vào chính hình thức của bánh.

Tuyệt đối không lựa chọn, mua sản phẩm trôi nổi, không có nguồn gốc, hàng hết hạn sử dụng, bao bì rách nát, sản phẩm biến dạng, hàng lậu...

Sản phẩm được bày bán ở nơi hợp vệ sinh, có đủ trang thiết bị che đậy để tránh bụi bẩn, mưa nắng, côn trùng xâm nhập; bảo quản theo đúng quy định trên nhãn sản phẩm của nhà sản xuất.

Ngoài ra, nên sử dụng cảm quan để đánh giá, bảo đảm sản phẩm không bị dập nát biến dạng, bao bì không rách nát, không có màu sắc khác thường, không bị thiu, ẩm mốc, hư hỏng và không có mùi khác lạ. Tuyệt đối không lựa chọn, mua sản phẩm trôi nổi, không có nguồn gốc, hàng hết hạn sử dụng, bao bì rách nát, sản phẩm biến dạng, hàng lậu...

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