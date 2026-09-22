Cách ăn bánh trung thu không sợ béo, tăng đường huyết

Sử dụng bánh trung thu đúng cách

Thời điểm ăn

Theo VOV, thời điểm tốt nhất nên ăn bánh trung thu vào buổi sáng hoặc trưa, nên ăn ít hoặc cố gắng không ăn vào buổi tối, nhất là đối với người cao tuổi. Nếu không, nó có thể gây đông máu, huyết khối và các bệnh tim mạch khác. Đồng thời, việc ăn bánh trung thu vào ban ngày sẽ tạo ra một khoảng thời gian thích hợp để cơ thể xử lý phần năng lượng được nạp vào.

Không nên ăn chung bánh trung thu với cháo và sử dụng bánh để lâu

Bánh trung thu và cháo là những thực phẩm có chỉ số đường huyết cao làm tăng nhanh lượng đường trong máu. Khi ăn chung với nhau sẽ khiến đường huyết trong cơ thể tăng nhanh, không chỉ gây khó chịu cho bệnh nhân tiểu đường mà còn ảnh hưởng xấu đến tế bào não của con người, giảm chuyển hóa chất béo.

Vì bánh trung thu chứa nhiều chất béo nên nếu bảo quản quá lâu sẽ dễ khiến nhân bánh bị biến chất. Bánh trung thu nên ăn khi mua về hoặc bảo quản đúng cách để tránh bị hư hỏng.

Nên ăn mặn trước ăn ngọt sau và không ăn quá nhiều bánh

Nếu bạn có hai hương vị bánh trung thu là ngọt và mặn thì nên sử dụng theo thứ tự mặn rồi đến ngọt để có thể thưởng thức trọn vẹn vị ngon, nếu không sẽ không cảm nhận được vị ngon.

Vì bánh trung thu chứa nhiều chất béo nên nếu bảo quản quá lâu sẽ dễ khiến nhân bánh bị biến chất. Bánh trung thu nên ăn khi mua về hoặc bảo quản đúng cách để tránh bị hư hỏng.

Bánh trung thu chứa nhiều chất béo, đường sucrose và tinh bột, ăn quá nhiều sẽ sinh ra cảm giác béo ngậy, đồng thời dễ dẫn đến đầy bụng và gây khó tiêu, chán ăn, tăng đường huyết và các vấn đề khác.

Ai không nên ăn nhiều bánh trung thu?

Bệnh nhân mắc tiểu đường

Thông tin trên VTC News, bánh trung thu thường có độ ngọt rất cao với thành phần chính chủ yếu là bột, đường, bơ, mỡ lợn… Đây đều là những chất có hàm lượng chất béo và chất đạm rất cao. Vì vậy, những người mắc bệnh tiểu đường, tăng mỡ máu, thừa cân cần thận trọng khi ăn.

Trẻ nhỏ, người già

Trẻ nhỏ ăn nhiều bánh trung thu cũng có thể dẫn đến khó tiêu hóa bởi hệ tiêu hóa còn kém và chưa hoàn thiện. Nếu ăn bánh trung thu sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày, dẫn đến chứng khó tiêu và rối loạn tiêu hóa. Người già không nên ăn nhiều, nếu không sẽ gây đau bụng, tiêu chảy hoặc nôn mửa.

Người bị viêm loét dạ dày

Đối với bệnh nhân bị loét dạ dày và tá tràng, ăn bánh trung thu có thể thúc đẩy bài tiết axit dạ dày, gây khó cho việc chữa bệnh. Riêng những loại bánh mặn có lẽ không thích hợp cho những ai viêm thận vì nồng độ muối cao.

Phụ nữ mang thai

Đối với phụ nữ mang thai nếu ăn quá nhiều bánh trung thu hàm lượng đường quá nhiều trong bánh gây tác động xấu đến bệnh tăng lipid máu, tim mạch và tiểu đường có thể ảnh hưởng tới thai nhi.

Bánh trung thu là một thực phẩm được làm từ nhiều loại nguyên liệu và chứa nhiều chất dinh dưỡng.

Lưu ý khi sử dụng bánh trung thu

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, để sử dụng bánh trung thu đúng cách và tốt cho sức khỏe, người tiêu dùng nên sử dụng các loại bánh trung thu đã có thương hiệu, có quy trình sản xuất với các loại nguyên liệu, các chất phụ gia và chất bảo quản theo các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y tế. Chỉ sử dụng bánh trung thu còn trong hạn sử dụng ghi trên bao bì.

Năng lượng của bánh trung thu thường khá cao, do sử dụng khá nhiều dầu mỡ và đường tinh. Uớc tính một chiếc bánh trung thu đậu đỏ cỡ nhỏ chứa tới 270 Kcal, một chiếc bánh trung thu có lòng đỏ trứng có thể chứa đến 420 Kcal (tương đương hơn 1,5 bát cơm đầy).

Vì thế, việc sử dụng quá nhiều bánh trung thu là không tốt, gây thừa năng lượng cho cơ thể. Sử dụng bánh trung thu đúng cách là cắt bánh ra thành nhiều miếng nhỏ và cùng chia sẻ với gia đình, bạn bè; không nên ăn bánh trung thu thay cho bữa sáng, không ăn bánh cùng với các loại đồ uống có gas- nhiều đường vì sẽ làm tăng hấp thu và tăng năng lượng cho cơ thể.

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