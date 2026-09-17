Vào bếp ngày mưa, Phương Oanh trổ tài món 'tưởng không dễ mà dễ không tưởng'

Phương Oanh thường ngâm khoảng 16 ngày vì không thích trứng quá mặn. Nếu thích lòng đỏ đậm vị hơn, có thể kéo dài thời gian ngâm. Sau khi ngâm đủ thời gian, lấy trứng ra, đập bỏ phần vỏ và tách lấy lòng đỏ. Rửa nhẹ lòng đỏ với nước, sau đó nhúng qua rượu nấu ăn khoảng 1-2 phút rồi để ráo. Phết một lớp dầu mè mỏng lên lòng đỏ trước khi cho vào lò nướng ở 150 độ C trong 5-10 phút. Nếu dùng lòng đỏ để chế biến các món khác và còn tiếp tục làm chín, chỉ cần nướng bằng lò hoặc nồi chiên không dầu khoảng 5 phút, còn nếu muốn dùng ngay, có thể nướng khoảng 10 phút.