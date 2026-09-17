Vào bếp ngày mưa, Phương Oanh trổ tài món 'tưởng không dễ mà dễ không tưởng'

Thứ năm, 11:26 17/09/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - "Một món tưởng không dễ mà dễ không tưởng. Bếp nàng Ỉn xin mời!", Phương Oanh dí dỏm dẫn lời cho món ăn cô chuẩn bị.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Phương Oanh trở lại với hình ảnh quen thuộc: Người phụ nữ đảm đang, yêu bếp. Món ăn hôm nay Phương Oanh giới thiệu có cái tên rất "tây", nhưng theo cô cách làm lại đơn giản: Cháo ếch Singapore.

Phương Oanh vào bếp ngày mưa với món Cháo ếch Singapore đơn giản mà ngon - Ảnh 1.

Nguyên liệu để làm món ăn này rất đơn giản. Bao gồm: Thịt ếch; Gạo tẻ và gạo nếp; Gia vị kho ếch: Hạt nêm, nước mắm, dầu hào, xì dầu (nước tương), hắc xì dầu, đường thốt nốt (hoặc đường trắng), hành tím, tỏi, ớt hiểm, hành lá và bột nghệ/dầu điều tạo màu.

Phương Oanh vào bếp ngày mưa với món Cháo ếch Singapore đơn giản mà ngon - Ảnh 2.

Với sự đảm đang, khéo tay và tình yêu với căn bếp nhỏ, Phương Oanh dễ dàng làm xong món ăn ấm nóng cho những ngày mưa, rét này.

Phương Oanh vào bếp ngày mưa với món Cháo ếch Singapore đơn giản mà ngon - Ảnh 3.

Nữ diễn viên cẩn trọng, tỉ mỉ và duy mỹ khi tạo hình với thành quả của mình.

Phương Oanh vào bếp ngày mưa với món Cháo ếch Singapore đơn giản mà ngon - Ảnh 4.

Trước đó, vào dịp nghỉ lễ 2/9, Phương Oanh dành trọn kỳ nghỉ lễ để vào bếp nấu nướng những món mới. Cô khoe thành quả là hai món xôi gà roti và nộm gà xé phay được khán giả khen trông 'ngon mắt' như nhà hàng, Ngôi sao đưa tin. Kỳ nghỉ, cô vẫn dành thời gian cho gia đình nhỏ, bên các con nhưng không vì thế mà quên đi hoạt động yêu thích của cô bên căn bếp.

Phương Oanh vào bếp ngày mưa với món Cháo ếch Singapore đơn giản mà ngon - Ảnh 5.

Theo VOV, xôi gà rô ti món ăn sáng hoặc món chính quen thuộc, hấp dẫn trong ẩm thực Việt Nam kết hợp giữa xôi nếp dẻo thơm và thịt gà rô ti đậm đà.

Phương Oanh vào bếp ngày mưa với món Cháo ếch Singapore đơn giản mà ngon - Ảnh 6.

Hạt xôi được đồ chín dẻo, béo ngậy nhờ nước cốt dừa, thường có màu trắng tự nhiên hoặc màu vàng, gấc đẹp mắt. Phần đùi hoặc cánh gà được tẩm ướp gia vị kỹ lưỡng, chiên sơ rồi rim (khìa) với nước dừa tươi hoặc nước sốt đến khi sánh đặc, có màu nâu vàng óng ánh. Món ăn thường được rắc thêm hành phi giòn rụm, chan một ít nước sốt gà đậm đà và ăn kèm dưa góp hoặc dưa cải ngâm chua.

Phương Oanh vào bếp ngày mưa với món Cháo ếch Singapore đơn giản mà ngon - Ảnh 7.

Gần đây trên Ngôi sao, diễn viên Phương Oanh cho biết cô tự làm trứng muối tại nhà với các nguyên liệu cơ bản, cho thành phẩm "bao thơm ngon, ngậy bùi" và có thể chủ động điều chỉnh độ mặn theo khẩu vị. Công thức này cho ra thành phẩm lòng đỏ trứng muối thơm, béo, thích hợp dùng để chế biến nhiều món ăn tại nhà như tôm chiên trứng muối, cơm rang, các loại xốt... hoặc làm các loại bánh như bánh nướng/dẻo trung thu, bánh bông lan.

Phương Oanh vào bếp ngày mưa với món Cháo ếch Singapore đơn giản mà ngon - Ảnh 8.

Đây là món ăn từng gây sốt trong hội các chị em yêu bếp. Theo chia sẻ cách làm từ Phương Oanh thì cô cho nước, muối, quế, hoa hồi và đinh hương vào nồi, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, tiếp tục nấu khoảng 5 phút. Tắt bếp và để phần nước muối thảo mộc nguội hoàn toàn. Trứng vịt nhúng qua rượu trắng rồi để thật khô. Xếp trứng vào lọ thủy tinh, rót nước muối đã nguội vào sao cho ngập toàn bộ trứng. Đậy kín và ngâm trong khoảng 15-20 ngày.

Phương Oanh vào bếp ngày mưa với món Cháo ếch Singapore đơn giản mà ngon - Ảnh 9.

Phương Oanh thường ngâm khoảng 16 ngày vì không thích trứng quá mặn. Nếu thích lòng đỏ đậm vị hơn, có thể kéo dài thời gian ngâm. Sau khi ngâm đủ thời gian, lấy trứng ra, đập bỏ phần vỏ và tách lấy lòng đỏ. Rửa nhẹ lòng đỏ với nước, sau đó nhúng qua rượu nấu ăn khoảng 1-2 phút rồi để ráo. Phết một lớp dầu mè mỏng lên lòng đỏ trước khi cho vào lò nướng ở 150 độ C trong 5-10 phút. Nếu dùng lòng đỏ để chế biến các món khác và còn tiếp tục làm chín, chỉ cần nướng bằng lò hoặc nồi chiên không dầu khoảng 5 phút, còn nếu muốn dùng ngay, có thể nướng khoảng 10 phút.

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