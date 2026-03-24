'Phú bà' Thơ phim 'Đồng hồ đếm ngược' ở đời thực làm mẹ đơn thân của 2 con gái

Thứ ba, 10:28 24/03/2026 | Giải trí
GĐXH - Lan Phương gây sốt trên khắp MXH với vai "phú bà" Thơ trong phim "Đồng hồ đếm ngược". Nếu trên phim, cô có tính cách ghê gớm, độc ác thì cuộc sống ngoài đời, nữ diễn viên lại là người mẹ dịu dàng.

Vai người phụ nữ điên tình trong “Đồng hồ đếm ngược” đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Lan Phương trên màn ảnh. Theo cô, những vai diễn gai góc là cách để cô thoát khỏi thực tại nhiều áp lực.

Lan Phương mới đây đã khiến MXH sốt "rần rần" với vai diễn "phú bà" nham hiểm và ác độc. Nhiều người đánh gia đây là vai diễn xuất sắc trong sự nghiệp của Lan Phương.

Nếu như trên phim Lan Phương gây sốc với lối diễn xuất như thật tạo được cảm xúc cho khán giả thì đời thực, cuộc sống của cô lại rất khác. Sau ly hôn chồng Tây, Lan Phương bắt nhịp cuộc sống trở lại. Nữ diễn viên tiếp tục quay phim của VFC với một vai diễn ngắn. Cô quan niệm, khi được làm nghề mình yêu thích thì dù ngắn cũng là hạnh phúc.

Cách đây ít tháng, Lan Phương gây chú ý với câu chuyện phân chia quyền nuôi con với chồng Tây. Hiện tại, với lợi thế có khả năng tài chính tốt hơn chồng, cô được kiểm sát viên đề nghị cả hai con nên được mẹ trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng. Được biết, Lan Phương hiện sống cùng hai con trong căn hộ do mình sở hữu tại Hà Nội. Cô có thu nhập tốt mỗi năm từ việc đóng phim, quảng cáo, dự sự kiện, kinh doanh... Bên cạnh đó, cô còn có công ty riêng có vốn điều lệ 5 tỷ đồng và thu nhập thụ động từ việc cho thuê các căn hộ. Nữ diễn viên sẵn sàng lo toàn bộ chi phí nuôi con, không cần chồng Tây cấp dưỡng.

Sau ly hôn, Lan Phương đã lấy lại được tinh thần vui vẻ. Mới đây, nhân dịp đại lễ A80, nữ diễn viên còn cùng con thực hiện bộ ảnh để kỉ niệm ngày ý nghĩa.

Dù vất vả với công việc nhưng Lan Phương luôn cố gắng chơi cùng con và dành thời gian cho các bé.

Ở mọi khoảnh khắc, Lan Phương đều muốn mang năng lượng tích cực cho các con.

Hiện tại, với Lan Phương, các con chính là điểm tựa tinh thần của cô.

Chính vì vậy, trong suốt thời gian qua, Lan Phương cố gắng sắp xếp công việc và thời gian chăm sóc con một cách hợp lý.

Lan Phương mong muốn con có một cuộc sống bình yên đúng nghĩa. Và đây cũng là nguyện vọng khi đứng trước tòa trong việc tranh chấp quyền nuôi con của cô với chồng Tây.

Lan Phương và cuộc sống bình yên bên các con sau ly hôn chồng Tây.

Ảnh, clip: FBNV

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
