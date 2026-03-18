Lan Phương căng thẳng trước phiên tòa ly hôn
Vai người phụ nữ điên tình trong “Đồng hồ đếm ngược” đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Lan Phương trên màn ảnh. Theo cô, những vai diễn gai góc là cách để cô thoát khỏi thực tại nhiều áp lực.
Lan Phương cho hay nhân vật Thơ trong Đồng hồ đếm ngược mang màu sắc mới so với các vai trước. Khi đọc kịch bản, cô lập tức bị cuốn hút bởi sự “điên, quái đản nhưng quyến rũ và đầy quyền lực” của nhân vật.
Ban đầu đạo diễn Huy Bùi cho rằng Lan Phương có thể không thích vai diễn. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại nhìn thấy nhiều “đất diễn” để khai thác. “Tôi hình dung ngay sự điên và quyền lực của Thơ. Cô ấy rất khác những nhân vật tôi từng đóng”, Lan Phương nói.
Nhân vật Thơ trong Đồng hồ đếm ngược có nhiều điểm tương đồng với Linh trong Gió ngang khoảng trời xanh , đều là phụ nữ bất ổn tâm lý, cực đoan vì tình cảm.
Thơ là phản diện thuần túy, thẳng thắn theo đuổi điều mình muốn. “Thơ không cố làm ai thích mình. Người ta thích tiền và quyền lực của cô ấy là đủ”, nữ diễn viên nói.
Điểm khiến Lan Phương thích thú nhất là hình ảnh phụ nữ mạnh mẽ, gợi cảm và đầy quyền lực - điều cô hiếm khi thể hiện trong các dự án trước.
Dù thường xuyên đảm nhận các vai tâm lý nặng, Lan Phương cho biết bản thân không bị ám ảnh sau mỗi cảnh quay. Trái lại, phim trường giúp cô giải tỏa áp lực trong cuộc sống.
“Khi đóng phim, tôi thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, không bị ám ảnh gì cả. Thực tế cuộc sống của tôi lúc đó còn ám ảnh và mệt mỏi hơn gấp ngàn lần. Đi quay với tôi giống như đi nghỉ dưỡng vậy, tôi yêu thích từng giây phút được thoát ra khỏi thực tại đó”, cô nói.
Nữ diễn viên cho biết phiên tòa phúc thẩm liên quan đến vụ ly hôn của cô vẫn chưa diễn ra, vì vậy phán quyết sơ thẩm chưa có hiệu lực. Điều này khiến cô phải đối diện nhiều áp lực và căng thẳng.
Trong thời gian chưa vào dự án mới, Lan Phương dành phần lớn thời gian cho hai con. Cô tự tay chăm sóc việc ăn uống, học hành, đưa con đi chơi và cố gắng xây dựng nếp sinh hoạt ổn định cho các con.
“Tôi muốn các con cảm thấy bình yên, được yêu thương nhiều nhất có thể”, cô chia sẻ.
Trước đó, Lan Phương công khai việc hôn nhân rạn nứt sau nhiều năm chung sống với chồng người nước ngoài là David Duffy. Hai người kết hôn năm 2018, có hai con gái.
Kết thúc phiên tòa sơ thẩm cuối năm 2025, Lan Phương được giao quyền chăm sóc hai con. Theo phán quyết, David Duffy có trách nhiệm chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng để hỗ trợ việc nuôi con. Tuy nhiên, anh kháng cáo và đang chờ xét xử phúc thẩm.
Lan Phương sinh năm 1983, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô được khán giả biết đến từ vai Mai Lan trong phim Cô gái xấu xí . Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu với nhiều vai diễn đa dạng trong các dự án như Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình, Cô dâu đại chiến 2 , Kẻ ăn hồn…
