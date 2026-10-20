Phụ nữ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị mang kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản đến vùng biên

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Ngày 20/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Hội Phụ nữ của Ban phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh vừa tổ chức tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho hội viên phụ nữ và bà con nhân dân tại thôn A Xing, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị.

Chị em phụ nữ đồng bào vùng biên giới tiếp thu các kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Ảnh: Ngọc Hòa.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, hội viên phụ nữ, người dân được phổ biến những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện kế hoạch hóa gia đình; nâng cao nhận thức về việc chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Các nội dung tuyên truyền được truyền tải thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, kết hợp hỏi đáp. Từ đó giúp người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ, chủ động phòng ngừa bệnh tật và thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và hội viên phụ nữ còn tham gia giao lưu văn nghệ. Dịp này, ban tổ chức cũng trao tặng nhiều phần quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và tinh thần tương thân, tương ái.

Chị em phụ nữ tham gia các tiết mục văn nghệ, nhận quà. Ảnh: Ngọc Hoà.

Thông qua hoạt động, Hội Phụ nữ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, góp phần nâng cao nhận thức, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho phụ nữ ở khu vực biên giới. Thông qua hoạt động này để thắt chặt tình đoàn kết quân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, góp phần xây dựng địa bàn biên giới ổn định, phát triển.

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