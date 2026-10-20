Phụ nữ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị mang kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản đến vùng biên

| Dân số và phát triển
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hội viên phụ nữ và bà con nhân dân vùng biên được phổ biến những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Ngày 20/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Hội Phụ nữ của Ban phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh vừa tổ chức tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho hội viên phụ nữ và bà con nhân dân tại thôn A Xing, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị.

Phụ nữ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị mang kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản đến vùng biên - Ảnh 1.

Chị em phụ nữ đồng bào vùng biên giới tiếp thu các kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Ảnh: Ngọc Hòa.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, hội viên phụ nữ, người dân được phổ biến những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện kế hoạch hóa gia đình; nâng cao nhận thức về việc chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Các nội dung tuyên truyền được truyền tải thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, kết hợp hỏi đáp. Từ đó giúp người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ, chủ động phòng ngừa bệnh tật và thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và hội viên phụ nữ còn tham gia giao lưu văn nghệ. Dịp này, ban tổ chức cũng trao tặng nhiều phần quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và tinh thần tương thân, tương ái.

Phụ nữ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị mang kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản đến vùng biên - Ảnh 2.
Phụ nữ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị mang kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản đến vùng biên - Ảnh 3.

Chị em phụ nữ tham gia các tiết mục văn nghệ, nhận quà. Ảnh: Ngọc Hoà.

Thông qua hoạt động, Hội Phụ nữ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, góp phần nâng cao nhận thức, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho phụ nữ ở khu vực biên giới. Thông qua hoạt động này để thắt chặt tình đoàn kết quân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, góp phần xây dựng địa bàn biên giới ổn định, phát triển.

Phụ nữ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị mang kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản đến vùng biên - Ảnh 4.Phường Hoàn Kiếm tổ chức khám sàng lọc sức khỏe sinh sản miễn phí cho lao động nữ nhân dịp 20/10

GĐXH - Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp với các bệnh viện tổ chức khám sàng lọc sức khỏe sinh sản cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nữ trên địa bàn phường.


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Phường Hoàn Kiếm tổ chức khám sàng lọc sức khỏe sinh sản miễn phí cho lao động nữ nhân dịp 20/10

Phường Hoàn Kiếm tổ chức khám sàng lọc sức khỏe sinh sản miễn phí cho lao động nữ nhân dịp 20/10

Dân số và phát triển -

GĐXH - Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp với các bệnh viện tổ chức khám sàng lọc sức khỏe sinh sản cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nữ trên địa bàn phường.

Từ nâng cao chất lượng dân số đến phát triển công dân số ở Thủ đô

Từ nâng cao chất lượng dân số đến phát triển công dân số ở Thủ đô

Dân số và phát triển -

GĐXH - Công tác dân số Hà Nội đang đứng trước yêu cầu đổi mới cả về tư duy và phương thức triển khai. Bên cạnh những nhiệm vụ truyền thống như duy trì mức sinh thay thế, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, thành phố chú trọng nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.