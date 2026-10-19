Phường Hoàn Kiếm tổ chức khám sàng lọc sức khỏe sinh sản miễn phí cho lao động nữ nhân dịp 20/10

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chương trình là hoạt động thiết thực hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và kế hoạch hóa gia đình.

Đồng thời, thông qua hoạt động khám sàng lọc, phụ nữ có thêm cơ hội kiểm tra sức khỏe, phát hiện những dấu hiệu bất thường để được tư vấn và hướng dẫn chăm sóc phù hợp.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nữ thuộc Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hoàn Kiếm đăng ký khám sàng lọc sáng 19/10.

Cụ thể, tại chương trình khám, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nữ thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường Hoàn Kiếm được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện K Trung ương tư vấn, cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình; khám phụ khoa, tuyến vú và tuyến giáp.

Các nội dung cận lâm sàng gồm siêu âm phụ khoa (đầu dò âm đạo), siêu âm tuyến giáp, tuyến vú theo chỉ định của bác sĩ; soi tươi khí hư và xét nghiệm chỉ số đường máu, men gan GOT miễn phí.

Việc kết hợp khám lâm sàng với các xét nghiệm, siêu âm theo chỉ định giúp hỗ trợ đánh giá tình trạng sức khỏe, đồng thời tạo điều kiện để người tham gia được tư vấn cụ thể hơn về những vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản.

Bên cạnh các danh mục khám miễn phí, chương trình còn tổ chức khám theo yêu cầu đối với những người có nhu cầu và tự chi trả kinh phí. Các dịch vụ này gồm xét nghiệm máu với những marker chỉ điểm ung thư, sàng lọc phát hiện sớm ung thư cổ tử cung…

Hoat động khám sàng lọc được tổ chức trong hai buổi sáng 19 và 20/10. Ngày 19/10, chương trình dành cho nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hoàn Kiếm.

Sáng 20/10, tiếp tục khám cho các nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; ban giám hiệu và cán bộ y tế các trường học trên địa bàn.

Theo Ban Chỉ đạo Công tác Dân số và Phát triển phường Hoàn Kiếm, việc tổ chức khám sàng lọc sức khỏe sinh sản cho nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là một trong những hoạt động cụ thể nhằm triển khai công tác dân số tại địa bàn.

Bên cạnh việc cung cấp dịch vụ khám, tư vấn, chương trình còn góp phần nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe của phụ nữ, hướng tới phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Một số hình ảnh buổi khám sức khỏe sinh sản cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động nữ trên địa bàn phường Hoàn Kiếm sáng 19/10:

Hải Phòng khám, tư vấn sức khỏe sinh sản tại đặc khu Bạch Long Vĩ GĐXH - Chi cục Dân số và Trẻ em Hải Phòng phối hợp Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vĩ triển khai truyền thông, tư vấn và chăm sóc sức khỏe sinh sản.











