Nghệ An: Khoảng 8.000 học sinh được truyền thông về bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em gái

Ngày 9/10, Trung tâm Y tế thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa triển khai các hoạt động truyền thông trực tiếp tại các trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn thành phố Vinh cũ, thu hút khoảng 8.000 học sinh tham gia.

Khoảng 8.000 học sinh được truyền thông về bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em gái. Ảnh: T.L.

Chương trình tập trung vào các nội dung thiết thực như bình đẳng giới, tôn trọng giá trị trẻ em gái, phòng, chống xâm hại tình dục và xây dựng môi trường an toàn để trẻ em được bảo vệ, phát triển toàn diện.

Thông qua các buổi truyền thông, học sinh được cung cấp kiến thức về quyền được tôn trọng, bảo vệ và phát triển bình đẳng. Đồng thời, các em được nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, nhận diện nguy cơ bị xâm hại, cảnh giác trước những cám dỗ trên mạng xã hội và từng bước xóa bỏ các quan niệm định kiến về giới.

Việc tổ chức truyền thông ở cả ba cấp học giúp thông điệp về bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em tiếp cận đông đảo học sinh ở nhiều độ tuổi, góp phần hình thành thái độ tôn trọng sự khác biệt, nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và bạn bè.

Thông qua hoạt động này, Trung tâm Y tế thành phố Vinh góp phần đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe trong trường học, tăng cường phối hợp giữa ngành y tế và ngành giáo dục trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Ảnh: T.L.

Bên cạnh vai trò của ngành y tế và nhà trường, chương trình cũng nhấn mạnh trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong bảo vệ trẻ em. Trong đó, cha mẹ cần lắng nghe, tôn trọng tiếng nói của trẻ; nhà trường cần xây dựng môi trường học đường an toàn, không định kiến, không dung túng hành vi xâm hại; cộng đồng cần chung tay bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Thông qua hoạt động này, Trung tâm Y tế thành phố Vinh góp phần đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe trong trường học, tăng cường phối hợp giữa ngành y tế và ngành giáo dục trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Thông điệp bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em gái không chỉ được lan tỏa trong dịp Ngày Quốc tế Trẻ em gái 11/10, mà cần được duy trì thường xuyên, để mọi trẻ em đều được sống an toàn, tôn trọng và có cơ hội phát triển bình đẳng.