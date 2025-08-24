Phụ nữ hút thuốc lá nguy cơ vô sinh, sảy thai và dị tật thai nhi

Bác sĩ Hồ Thanh Đảm, Trưởng khoa Truyền thông - Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết, theo điều tra năm 2024, tỉ lệ sử dụng thuốc lá tại địa phương vẫn ở mức đáng lo ngại, với 35,2% nam giới và 1,2% nữ giới hút thuốc. Mặc dù tỷ lệ ở nữ còn thấp, nhưng đang có dấu hiệu tăng, đặc biệt trong bối cảnh nhận thức về tác hại thuốc lá với sức khỏe sinh sản chưa được đầy đủ.

Theo bác sĩ Đảm, phụ nữ hút thuốc lá thường xuyên sẽ đối mặt với nguy cơ suy giảm chức năng sinh sản, rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, giảm khả năng thụ thai. Những người hút hơn một bao thuốc mỗi ngày có khả năng gặp các rối loạn sinh sản cao hơn 1,4 lần so với người không hút.

Nguy cơ mang thai ngoài tử cung cũng tăng từ 1,3–2,5 lần; nguy cơ sinh non hoặc thai chết lưu cao hơn từ 1,4–2,4 lần. Đặc biệt, việc hút thuốc trong thai kỳ còn làm giảm 20–30% cân nặng của trẻ sơ sinh.

Ảnh minh hoạ.

Không chỉ riêng người hút thuốc, phụ nữ tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động cũng phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Thống kê tại Cà Mau cho thấy có đến 56,5% người dân tiếp xúc với khói thuốc tại nhà, 32,2% tại nơi làm việc. Đây là tỷ lệ cao và phản ánh rõ mức độ phổ biến của khói thuốc trong sinh hoạt hàng ngày.

Theo các nghiên cứu, khói thuốc lá thụ động có thể gây viêm đường hô hấp, về lâu dài dẫn đến bệnh tim mạch, ung thư phổi, ung thư vú ở phụ nữ. Đặc biệt với phụ nữ mang thai, việc hít phải khói thuốc còn làm tăng nguy cơ sảy thai, thai chết lưu, sinh non và gây ra hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh.

Bác sĩ Đảm nhấn mạnh: “Cần nhìn nhận rõ rằng, thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến người hút mà còn trực tiếp đe dọa sức khỏe của những người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em”. Để bảo vệ nhóm đối tượng yếu thế này, ngoài việc nâng cao nhận thức cộng đồng, cần thực hiện nghiêm các quy định cấm hút thuốc tại nơi công cộng, hộ gia đình và môi trường làm việc.



