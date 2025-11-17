Cuộc thi "Rung chuông vàng" nâng cao kiến thức dân số và sức khỏe sinh sản trong trường học

Chiều 17/11, Sở Y tế Nghệ An phối hợp cùng Trung tâm Y tế Hoàng Mai và Trường THPT Hoàng Mai 2 tổ chức cuộc thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu kiến thức về dân số - sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên.

Các đại biểu tại cuộc thi.

Cuộc thi với sự tham gia của 100 học sinh đến từ Trường THPT Hoàng Mai 2. Nội dung xoay quanh kiến thức dân số - kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên, kỹ năng sống, phòng chống xâm hại, bạo lực học đường và cả truyền thống văn hóa – lịch sử địa phương.

Ông Nguyễn Văn Nam, Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Văn Nam, Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, đây là hoạt động được duy trì thường xuyên nhiều năm nay và luôn nhận được sự hưởng ứng lớn từ giáo viên, học sinh. "Thông qua cuộc thi, học sinh được trang bị kiến thức về dân số, phát triển và sức khỏe sinh sản vị thành niên; rèn kỹ năng sống, ứng xử, phòng chống xâm hại và bạo lực học đường. Đây cũng là sân chơi lành mạnh để các em thể hiện trí tuệ, sáng tạo, giao lưu và chia sẻ quan điểm về những vấn đề văn hóa - xã hội; rèn tư duy logic, phản xạ tình huống, sự tự tin và kỹ năng giao tiếp, qua đó nâng cao chất lượng dân số" - ông Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh.

Cuộc thi "Rung chuông vàng" lan tỏa kiến thức dân số và sức khỏe sinh sản trong trường học.

Trải qua 30 câu hỏi đa dạng, từ dấu hiệu dậy thì, tác hại mang thai sớm, kỹ năng phòng vệ trước nguy cơ xâm hại cho đến mất cân bằng giới tính và đặc điểm dân số tại địa phương, các thí sinh thể hiện rõ sự tự tin và hiểu biết. Xen giữa phần thi kiến thức còn có các nội dung về truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, văn hóa - xã hội, giúp không khí cuộc thi thêm sinh động.

Kết thúc cuộc thi, học sinh Phan Thảo Nhi - lớp 11A6 đã xuất sắc giành giải Nhất, rung được chuông vàng của cuộc thi. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao các giải Nhì, Ba, giải phụ và giải tập thể dành cho các đội cổ động xuất sắc.

Cổ động viên nhiệt tình cổ vũ cho các thí sinh.

Cuộc thi được đánh giá là hoạt động thiết thực giúp trang bị kiến thức nền tảng, tạo "lá chắn" cho giới trẻ trước những nguy cơ có thể gặp phải. Đây cũng là cuộc thi được ngành Y tế Nghệ An tổ chức nhiều năm nay tại các các trường THPT, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dân số và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.