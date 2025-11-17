Cuộc thi "Rung chuông vàng" nâng cao kiến thức dân số và sức khỏe sinh sản trong trường học
GĐXH - Thông qua cuộc thi, học sinh được trang bị kiến thức về dân số, phát triển và sức khỏe sinh sản vị thành niên; rèn kỹ năng sống, ứng xử, phòng chống xâm hại và bạo lực học đường. Đây cũng là sân chơi lành mạnh để các em thể hiện trí tuệ, sáng tạo, giao lưu và chia sẻ quan điểm về những vấn đề văn hóa - xã hội.
Chiều 17/11, Sở Y tế Nghệ An phối hợp cùng Trung tâm Y tế Hoàng Mai và Trường THPT Hoàng Mai 2 tổ chức cuộc thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu kiến thức về dân số - sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên.
Cuộc thi với sự tham gia của 100 học sinh đến từ Trường THPT Hoàng Mai 2. Nội dung xoay quanh kiến thức dân số - kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên, kỹ năng sống, phòng chống xâm hại, bạo lực học đường và cả truyền thống văn hóa – lịch sử địa phương.
Ông Nguyễn Văn Nam, Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, đây là hoạt động được duy trì thường xuyên nhiều năm nay và luôn nhận được sự hưởng ứng lớn từ giáo viên, học sinh. "Thông qua cuộc thi, học sinh được trang bị kiến thức về dân số, phát triển và sức khỏe sinh sản vị thành niên; rèn kỹ năng sống, ứng xử, phòng chống xâm hại và bạo lực học đường. Đây cũng là sân chơi lành mạnh để các em thể hiện trí tuệ, sáng tạo, giao lưu và chia sẻ quan điểm về những vấn đề văn hóa - xã hội; rèn tư duy logic, phản xạ tình huống, sự tự tin và kỹ năng giao tiếp, qua đó nâng cao chất lượng dân số" - ông Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh.
Trải qua 30 câu hỏi đa dạng, từ dấu hiệu dậy thì, tác hại mang thai sớm, kỹ năng phòng vệ trước nguy cơ xâm hại cho đến mất cân bằng giới tính và đặc điểm dân số tại địa phương, các thí sinh thể hiện rõ sự tự tin và hiểu biết. Xen giữa phần thi kiến thức còn có các nội dung về truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, văn hóa - xã hội, giúp không khí cuộc thi thêm sinh động.
Kết thúc cuộc thi, học sinh Phan Thảo Nhi - lớp 11A6 đã xuất sắc giành giải Nhất, rung được chuông vàng của cuộc thi. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao các giải Nhì, Ba, giải phụ và giải tập thể dành cho các đội cổ động xuất sắc.
Cuộc thi được đánh giá là hoạt động thiết thực giúp trang bị kiến thức nền tảng, tạo "lá chắn" cho giới trẻ trước những nguy cơ có thể gặp phải. Đây cũng là cuộc thi được ngành Y tế Nghệ An tổ chức nhiều năm nay tại các các trường THPT, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dân số và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.
Môi trường sống của các cụ trăm tuổi ở "Vùng Xanh" (Blue Zones) khiến họ cứ mỗi 20 phút lại tự nhiên vận động một chút - thay vì dồn buổi tập vào một thời điểm cố định trong ngày.
Trầm cảm sau sinh là một rối loạn tâm trạng nghiêm trọng, gây rủi ro cao cho sức khỏe tinh thần của người mẹ và sự an toàn của trẻ sơ sinh. Tìm hiểu 8 bước tiếp cận quan trọng giúp phụ nữ giảm thiểu nguy cơ trầm cảm sau sinh và vững vàng trong hành trình nuôi con.
GĐXH - Chỉ một ngày khi đồng ý phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống lưng, cô L. đã có thể tự đi lại và được xuất viện sau 1 tuần.
GĐXH - Sau khi nhìn nhận rõ thách thức từ con số và gốc rễ từ tư tưởng xã hội, cuộc chiến kiểm soát nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Hà Nội bước sang một giai đoạn mới: Giai đoạn hành động sáng tạo và quyết liệt.
GĐXH - Viêm âm đạo do nấm không gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, nhưng nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến một số bệnh lý cho thai phụ và thai nhi.
GĐXH - Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) dai dẳng tại Hà Nội không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên. Nó là hệ quả trực tiếp của sự xung đột giữa các giá trị tiến bộ về bình đẳng giới và những tư tưởng truyền thống đã ăn sâu vào tiềm thức xã hội.
GĐXH - Hà Nội, Thủ đô với gần 8,8 triệu dân đã đạt được mức sinh thay thế lý tưởng (khoảng 2,1 con/phụ nữ) và đang phấn đấu tiếp tục duy trì mức sinh thay thế trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, đằng sau thành tựu này, thành phố đang phải đối mặt với một thách thức lớn và dai dẳng là tình trạng mất cân bằng tỉ số giới tính khi sinh.
GĐXH - Đang ở độ tuổi được khuyến cáo tầm soát ung thư cổ tử cung, người bệnh được bác sĩ khuyến nghị thực hiện xét nghiệm HPV. Kết quả cho thấy dương tính với HPV type 1
Sàng lọc ung thư cổ tử cung rất quan trọng để phát hiện sớm và cải thiện đáng kể cơ hội điều trị thành công. Vậy những chị em nào nên đặc biệt chú ý sàng lọc căn bệnh này?
GĐXH - Người phụ nữ phát hiện ung thư cố tử cung hoàn toàn khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường như dịch âm đạo, đau bụng dưới hay rối loạn kinh nguyệt.
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.