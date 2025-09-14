Dùng tiền lương mua điện thoại rồi bán lấy tiền tiêu xài, nam thanh niên dựng màn kịch bị cướp
GĐXH - Một nam thanh niên ở Nghệ An tự dựng màn kịch bị cướp, trình báo công an sau khi dùng hết tiền lương đi làm thêm để mua rồi bán điện thoại lấy tiền tiêu xài.
Ngày 14/9, Công an phường Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, vừa làm rõ sự việc anh H.H.H.N. (SN 2007, tạm trú tại xã Đông Lộc, Nghệ An) trình báo về việc bị một nhóm thanh niên chặn đường, dùng vũ lực cướp 3,9 triệu đồng cùng một điện thoại Realme C55 tại khu vực sân golf trên đường Bình Minh.
Nhận định vụ việc nghiêm trọng, lực lượng công an vào cuộc, rà soát hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, nhiều dấu hiệu bất thường bộc lộ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định toàn bộ thông tin anh N. khai báo là không đúng sự thật.
Thực tế, trong dịp nghỉ hè, nam thanh niên này đi làm thêm được 3,9 triệu đồng, sau đó mua điện thoại mới rồi bán lại để lấy tiền tiêu xài. Vì lo sợ mẹ phát hiện không có tiền mang về, N. bịa ra câu chuyện bị cướp và dựng hiện trường giả.
Hiện, Công an phường Cửa Lò đang củng cố hồ sơ để xử lý N. về hành vi báo tin giả tội phạm. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân không được cung cấp thông tin sai sự thật, tránh gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. Mọi trường hợp báo tin giả sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Lập nhóm trên mạng rồi rủ nhau cầm kiếm đi đánh nhauPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Nhóm thanh niên từ 15 đến 17 tuổi mang hung khí, gây rối trật tự công cộng tại tại Khu đô thị Handico Vinh Tân (Nghệ An). Sau ít giờ gây án, nhóm thanh niên bị bắt và thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí, giao dịch hàng chục tỷ đồngPháp luật - 7 giờ trước
Cục Cảnh sát hình sự phối hợp công an các địa phương phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng trái phép, giao dịch hàng chục tỷ đồng với hàng nghìn đơn hàng.
Hà Nội: Cố ý cán tử vong nạn nhân sau tai nạn giao thông, lái xe bồn bị tạm giữ hình sựPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Tối 14/9, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Long - tài xế xe bồn trong vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 10 tử vong, để điều tra về hành vi giết người.
Tình tiết mới trong lời khai của kẻ thủ ác trong vụ thảm sát một gia đình ở Đắk LắkPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận đã đăng ký kết hôn với chị Hoa từ năm 2021 và sống chung bên nhà vợ.
Giây phút bị kề dao vào cổ, cướp xe máy của người phụ nữ trước kẻ sát nhân trong vụ thảm án ở Đắk LắkPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đến giờ, bà LTLC (46 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) chặn đường, kề dao vào cổ cướp xe máy .
Thủ đoạn tinh vi của đường dây mua bán thận giá 1,2 tỉ đồng/quả vừa bị công an Hà Nội triệt pháPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán bộ phận cơ thể người quy mô lớn, tạm giữ hình sự 7 đối tượng. Với mức giá mỗi quả thận lên tới 1,2 tỉ đồng, các đối tượng đã môi giới trót lọt hàng chục vụ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng trên mỗi ca ghép.
Vụ thảm sát ở Đắk Lắk: Nghi phạm bị bắt vẫn xin dùng ma tuý cho ‘đỡ vã’Pháp luật - 1 ngày trước
Khi bắt giữ nghi phạm, cơ quan chức năng phát hiện nhiều gói bột màu trắng nghi ma túy trong người đối tượng. Đối tượng thừa nhận đó là ma tuý và xin được dùng cho "đỡ vã".
Công an Hà Nội khẩn trương làm rõ vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em tại phường Kiến HưngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Tối 13/9, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng CATP đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu nghi bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn phường Kiến Hưng, TP Hà Nội.
Khởi tố đối tượng gây thảm án khiến 3 người tử vong, lai lịch nghi phạm gây bất ngờPháp luật - 1 ngày trước
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong.
Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk LắkPháp luật - 1 ngày trước
Sau khi bị bắt, nghi phạm trong vụ thảm án khiến 3 người tử vong ở Đắk Lắk khai do ghen tuông và cảm thấy bị gia đình người tình coi thường, nên đã ra tay sát hại các nạn nhân.
Hà Nội: Cố ý cán tử vong nạn nhân sau tai nạn giao thông, lái xe bồn bị tạm giữ hình sựPháp luật
GĐXH - Tối 14/9, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Long - tài xế xe bồn trong vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 10 tử vong, để điều tra về hành vi giết người.