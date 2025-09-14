Mới nhất
Dùng tiền lương mua điện thoại rồi bán lấy tiền tiêu xài, nam thanh niên dựng màn kịch bị cướp

Chủ nhật, 19:55 14/09/2025



GĐXH - Một nam thanh niên ở Nghệ An tự dựng màn kịch bị cướp, trình báo công an sau khi dùng hết tiền lương đi làm thêm để mua rồi bán điện thoại lấy tiền tiêu xài.

Ngày 14/9, Công an phường Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, vừa làm rõ sự việc anh H.H.H.N. (SN 2007, tạm trú tại xã Đông Lộc, Nghệ An) trình báo về việc bị một nhóm thanh niên chặn đường, dùng vũ lực cướp 3,9 triệu đồng cùng một điện thoại Realme C55 tại khu vực sân golf trên đường Bình Minh.

Dùng tiền lương mua điện thoại rồi bán lấy tiền tiêu xài, nam thanh niên dựng màn kịch bị cướp - Ảnh 1.

H.H.H.N. tại cơ quan công an.

Nhận định vụ việc nghiêm trọng, lực lượng công an vào cuộc, rà soát hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, nhiều dấu hiệu bất thường bộc lộ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định toàn bộ thông tin anh N. khai báo là không đúng sự thật.

Thực tế, trong dịp nghỉ hè, nam thanh niên này đi làm thêm được 3,9 triệu đồng, sau đó mua điện thoại mới rồi bán lại để lấy tiền tiêu xài. Vì lo sợ mẹ phát hiện không có tiền mang về, N. bịa ra câu chuyện bị cướp và dựng hiện trường giả.

Hiện, Công an phường Cửa Lò đang củng cố hồ sơ để xử lý N. về hành vi báo tin giả tội phạm. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân không được cung cấp thông tin sai sự thật, tránh gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. Mọi trường hợp báo tin giả sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Vũ Đồng
