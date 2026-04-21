Phương Oanh có động thái gây chú ý

Fanpage Miss World vừa thông báo Chủ tịch Miss World Julia Morley đã ký thỏa thuận với Chính phủ Tanzania để tổ chức cuộc thi Miss World lần thứ 74 vào tháng 5/2027. Sự kiện này hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý lớn từ công chúng, đặc biệt là những người hâm mộ Hoa hậu Phương Oanh bởi cô sẽ chính thức đại diện Việt Nam tranh tài tại đây.

Người đẹp sinh năm 2003 đang nhận được nhiều kỳ vọng khi có hơn một năm chuẩn bị, trau dồi kỹ năng và hoàn thiện bản thân trước khi bước ra đấu trường quốc tế.

Về phía Phương Oanh, cô chia sẻ lại bài đăng của Miss World Vietnam kèm trạng thái tự tin: "Oanh đã sẵn sàng!". Ngay dưới bài đăng, người hâm mộ để lại lời chúc mừng, cùng bày tỏ niềm tin người đẹp gốc Hà thành sẽ "làm nên chuyện" tại cuộc thi năm tới.

Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam 2025 vào cuối tháng 3 vừa qua. Sở hữu chiều cao 1m73 cùng số đo ba vòng 83-61-92 cm, nàng hậu gây ấn tượng với vẻ đẹp trẻ trung, hiện đại và thanh lịch. Trước đó, cô từng ghi dấu ấn tại Hoa hậu Việt Nam 2022 khi lọt Top 10 và giành danh hiệu Người đẹp Biển.

Không chỉ dừng lại ở ngoại hình, Phương Oanh còn ghi điểm nhờ học vấn nổi bật. Cô sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5 cùng trình độ tiếng Trung HSK 3. Bên cạnh đó, người đẹp tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Đây được xem là lợi thế lớn giúp cô tự tin giao tiếp, ứng xử và truyền tải thông điệp khi tham gia Miss World.

Trong khi đó, năm nay (2026), Việt Nam sẽ tổ chức Miss World mùa giải thứ 73 hướng tới kỷ niệm 75 năm của cuộc thi, quy tụ 130 thí sinh tranh tài từ ngày 9/8 đến 5/9. Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 9 tại TP.HCM.

Người đẹp Việt Nam tham gia Miss World 2026 là Hoa hậu Bảo Ngọc. Cô đang được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ lập thành tích cao nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế, từng đăng quang Miss Intercontinental 2022 cũng như giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022.



