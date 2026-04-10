Phương Oanh khác lạ
GĐXH - Phương Oanh nhận được nhiều phản hồi tích cực khi chia sẻ hình ảnh đời thường.
Sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2025 vào cuối tháng 3 vừa qua, Phương Oanh trở thành cái tên được nhiều người quan tâm. Không chỉ xuất hiện chỉn chu trong các sự kiện, nàng hậu còn khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.
Mới đây, Phương Oanh đăng tải loạt hình ảnh năng động kèm trạng thái: "Thanh xuân vườn trường" khiến fan thích thú. Trong bộ ảnh, cô diện bộ đồ thể thao gam màu xanh trắng - chuẩn đồng phục vườn trường. Cùng với lối makeup nhẹ nhàng, thoải mái tạo dáng trước ống kính, thể hiện sự năng động của nàng hậu sinh năm 2003.
Sự thay đổi hình ảnh từ một hoa hậu chỉn chu, thanh lịch sang phong cách nhí nhảnh, đời thường giúp Phương Oanh ghi điểm mạnh trong mắt khán giả. Dưới phần bình luận, nhiều người không ngần ngại bày tỏ sự yêu mến: "Làm quen với anh được không?", "Thêm một bạn học nam nữa là chuẩn thanh xuân vườn trường"; "Oanh diện đồ đơn giản tươi trẻ hơn hẳn lúc lên đồ Hoa hậu";…
Sau đăng quang, Phương Oanh đang từng bước xây dựng hình ảnh đa dạng hơn, không bó hẹp trong khuôn mẫu "hoa hậu chuẩn mực". Điều này cho thấy sự linh hoạt và khéo léo của người đẹp trong việc cân bằng giữa hình ảnh chuyên nghiệp và cá tính riêng.
"Tôi muốn xây dựng hình ảnh hoa hậu nhiều màu sắc, vừa giữ được chuẩn mực cần có, vừa thể hiện được nét riêng, sự chân thật. Tôi học hỏi các hoa hậu đi trước, chẳng hạn chị Lê Nguyễn Bảo Ngọc... Với tôi, việc noi gương không phải để trở thành bản sao mà là cách để tiến bộ", nàng hậu gốc Hà thành chia sẻ.
Cô đồng thời tiết lộ, trước khi đăng quang Hoa hậu cô sống chung nhà với bố mẹ tại Hà Nội nhưng sắp tới, Phương Oanh sẽ chuyển vào TP HCM sinh sống và làm việc. Cô háo hức, tự tin mình sẽ thích nghi tốt với môi trường mới.
