Phương Oanh khác lạ

Thứ sáu, 16:10 10/04/2026 | Giải trí
GĐXH - Phương Oanh nhận được nhiều phản hồi tích cực khi chia sẻ hình ảnh đời thường.

Sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2025 vào cuối tháng 3 vừa qua, Phương Oanh trở thành cái tên được nhiều người quan tâm.  Không chỉ xuất hiện chỉn chu trong các sự kiện, nàng hậu còn khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.

Mới đây, Phương Oanh đăng tải loạt hình ảnh năng động kèm trạng thái: "Thanh xuân vườn trường" khiến fan thích thú. Trong bộ ảnh, cô diện bộ đồ thể thao gam màu xanh trắng - chuẩn đồng phục vườn trường. Cùng với lối makeup nhẹ nhàng, thoải mái tạo dáng trước ống kính, thể hiện sự năng động của nàng hậu sinh năm 2003.

Sự thay đổi hình ảnh từ một hoa hậu chỉn chu, thanh lịch sang phong cách nhí nhảnh, đời thường giúp Phương Oanh ghi điểm mạnh trong mắt khán giả. Dưới phần bình luận, nhiều người không ngần ngại bày tỏ sự yêu mến: "Làm quen với anh được không?", "Thêm một bạn học nam nữa là chuẩn thanh xuân vườn trường"; "Oanh diện đồ đơn giản tươi trẻ hơn hẳn lúc lên đồ Hoa hậu";…

Phương Oanh chia sẻ bộ ảnh lấy gam màu xanh trắng làm chủ đạo, kèm trạng thái: "Thanh xuân vườn trường" khiến fan thích thú.

Sau đăng quang, Phương Oanh đang từng bước xây dựng hình ảnh đa dạng hơn, không bó hẹp trong khuôn mẫu "hoa hậu chuẩn mực". Điều này cho thấy sự linh hoạt và khéo léo của người đẹp trong việc cân bằng giữa hình ảnh chuyên nghiệp và cá tính riêng.

"Tôi muốn xây dựng hình ảnh hoa hậu nhiều màu sắc, vừa giữ được chuẩn mực cần có, vừa thể hiện được nét riêng, sự chân thật. Tôi học hỏi các hoa hậu đi trước, chẳng hạn chị Lê Nguyễn Bảo Ngọc... Với tôi, việc noi gương không phải để trở thành bản sao mà là cách để tiến bộ", nàng hậu gốc Hà thành chia sẻ.

Cô đồng thời tiết lộ, trước khi đăng quang Hoa hậu cô sống chung nhà với bố mẹ tại Hà Nội nhưng sắp tới, Phương Oanh sẽ chuyển vào TP HCM sinh sống và làm việc. Cô háo hức, tự tin mình sẽ thích nghi tốt với môi trường mới.

Nhiều người ấn tượng với chiều cao 1m73 và số đo 3 vòng: 83-61-92 cm.

Phương Oanh cho biết, trước đây, ngoài đi học, đi làm, cô dành thời gian cho các sở thích như nghe nhạc, học nhảy và duy trì thói quen tập gym khoảng bốn buổi mỗi tuần. Đặc biệt, Phương Oanh còn thích đi leo núi, du lịch cùng bạn bè.

 

GĐXH - Hoa hậu Mai Phương khám phá thử thách bản thân ở nhiều vai trò từ hoa hậu đến ca sĩ, diễn viên.

GĐXH - Nam diễn viên Thanh Sơn gây chú ý khi chia sẻ một số hình ảnh hậu trường của anh với bạn diễn trong "Đồng hồ đếm ngược".

GĐXH - Lisa và leon - cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà được nhận xét thừa hưởng gen tốt của bố mẹ khi "bắn ảnh" cực tốt trong bộ hình thời trang mới đây.

GĐXH - MC Hạnh Phúc bất ngờ tặng vợ xe sang nhân kỷ niệm 6 năm ngày cưới.

GĐXH - Ê-kíp sản xuất gameshow "Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân" cho biết, thời điểm này không phải mất công thuyết phục Tuấn Hưng tham gia gameshow. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn phải "họp gia đình" để bàn bạc.

GĐXH - MV "Truth or Dare" của ca sĩ Jun Phạm đã được gỡ bỏ sau nhiều tranh cãi về hình ảnh bị cho là "gợi ẩn ý tình dục".

GĐXH - Trong tập 8 "Ngược đường ngược nắng", Mai và Trung ra sức bênh vực nhau khiến người thân nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người.

GĐXH - Đường Tăng 'Tây Du Ký' bản 1986 - diễn viên Trì Trọng Thụy mới đây được khán giả nhắc đến nhiều khi vợ doanh nhân tỷ đô Trần Lệ Hoa qua đời. Cuộc hôn nhân "lệch tuổi" qua hơn 3 thập kỷ của họ nhận được sự hiếu kỳ từ khán giả.

MC, Á hậu Hải Vân gây ấn tượng không chỉ bởi nhan sắc mà còn học vấn ấn tượng và khả năng ngoại ngữ đáng nể.

GĐXH - Nữ tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời, tâm điểm dư luận đổ dồn vào việc "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy sẽ nhận được bao nhiêu tài sản thừa kế từ di sản khổng lồ của vợ.

GĐXH - NSND Nguyễn Hải lần đầu hé lộ chuyện tình với bà xã Lê Thúy Hằng từ thời sinh viên, còn là bạn cùng lớp ở trường Sân khấu - Điện ảnh. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cho biết giai đoạn đó, chuyện tình của anh từng bị nhà trường "ngăn cấm".

