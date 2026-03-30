Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam 2025
GĐXH - Phan Phương Oanh đến từ Hà Nội đã đăng quang Miss World Vietnam 2025, Á hậu 1 là Lê Phương Khánh Như, Á hậu 2 thuộc về Trương Tâm Như.
Chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào tối 29/3 tại TP.HCM đã khép lại với sự xuất sắc của 47 thí sinh.
Trải qua nhiều phần trình diễn áo tắm, dạ hội và phần thi ứng xử đã tìm ra Tân Miss World Vietnam 2025 là người đẹp Hà thành - Phan Phương Oanh. Các Á hậu lần lượt thuộc về: Lê Phương Khánh Như (Khánh Hòa), Trương Tâm Như (Huế). Đây là kết quả không quá bất ngờ bởi trước đó Phương Oanh luôn thể hiện sự nổi bật ở vòng thi phụ năm nay gồm Head to Head Challenge, Queen Talk (top 4), Người đẹp Thời trang (top 5), Người đẹp Du lịch (top 10).
Phan Phương Oanh là thí sinh được chú ý ngay từ đầu cuộc thi Miss World Vietnam 2025 với chiều cao 1m73 và gương mặt cá tính, sắc sảo. Phương Oanh là một trong những thí sinh được đánh giá cao tại cuộc thi năm nay nhờ nền tảng học vấn. Cô có trình độ tiếng Anh: IELTS 7.5 , tiếng Trung ở mức HSK 3. Phương Oanh cũng đã tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế - Đại học Kinh Tế Quốc Dân với điểm GPA 3.63/4.0. Thời còn đi học, Phương Oanh cũng rất năng nổ trong các hoạt động.
Trong bối cảnh Miss World Vietnam là cuộc thi chú trọng tri thức, tư duy xã hội và khả năng truyền tải thông điệp, profile học vấn của Phương Oanh được xem là "điểm cộng lớn". Trước khi đến Miss World Vietnam 2025, Phương Oanh còn từng có thành tích Người Đẹp Biển Hoa hậu Việt Nam 2022, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022.
Phan Phương Oanh trong đêm chung kết Miss World Vietnam 2025.
