Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam 2025

Thứ hai, 00:25 30/03/2026 | Giải trí
GĐXH - Phan Phương Oanh đến từ Hà Nội đã đăng quang Miss World Vietnam 2025, Á hậu 1 là Lê Phương Khánh Như, Á hậu 2 thuộc về Trương Tâm Như.

GĐXH - Phương Oanh - nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân, thần tượng đàn chị Đỗ Thị Hà mới đây gây chú ý với phần tài năng tại Miss World Vietnam 2025.

Chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào tối 29/3 tại TP.HCM đã khép lại với sự xuất sắc của 47 thí sinh.

Trải qua nhiều phần trình diễn áo tắm, dạ hội và phần thi ứng xử đã tìm ra Tân Miss World Vietnam 2025 là người đẹp Hà thành - Phan Phương Oanh. Các Á hậu lần lượt thuộc về: Lê Phương Khánh Như (Khánh Hòa), Trương Tâm Như (Huế). Đây là kết quả không quá bất ngờ bởi trước đó Phương Oanh luôn thể hiện sự nổi bật ở vòng thi phụ năm nay gồm Head to Head Challenge, Queen Talk (top 4), Người đẹp Thời trang (top 5), Người đẹp Du lịch (top 10).

Phan Phương Oanh được Hoa hậu Ý Nhi trao vương miện.

Tân Hoa hậu Phan Phương Oanh nhận quyền trượng từ đương kim Miss World - Opal Suchata.

Top 3 Miss World Vietnam 2025

Phan Phương Oanh là thí sinh được chú ý ngay từ đầu cuộc thi Miss World Vietnam 2025 với chiều cao 1m73 và gương mặt cá tính, sắc sảo. Phương Oanh là một trong những thí sinh được đánh giá cao tại cuộc thi năm nay nhờ nền tảng học vấn. Cô có trình độ tiếng Anh: IELTS 7.5 , tiếng Trung ở mức HSK 3. Phương Oanh cũng đã tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế - Đại học Kinh Tế Quốc Dân với điểm GPA 3.63/4.0. Thời còn đi học, Phương Oanh cũng rất năng nổ trong các hoạt động.

Trong bối cảnh Miss World Vietnam là cuộc thi chú trọng tri thức, tư duy xã hội và khả năng truyền tải thông điệp, profile học vấn của Phương Oanh được xem là "điểm cộng lớn". Trước khi đến Miss World Vietnam 2025, Phương Oanh còn từng có thành tích Người Đẹp Biển Hoa hậu Việt Nam 2022, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022. 

Phan Phương Oanh trong đêm chung kết Miss World Vietnam 2025.

Nữ sinh quê Hưng Yên nhận tin vui ngay trên sân khấu chung kết Miss World Vietnam 2025

Bất ngờ có 2 nữ sinh quê Thanh Hóa vào Top 10 Miss World Vietnam 2025

Bố đẻ Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý

Phương Oanh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Hưng Yên nhận tin vui ngay trên sân khấu chung kết Miss World Vietnam 2025

Bất ngờ có 2 nữ sinh quê Thanh Hóa vào Top 10 Miss World Vietnam 2025

Bố đẻ Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý

Những lần 'nịnh vợ' tinh tế của Phan Hiển dành cho Khánh Thi

Đương kim Miss World Vietnam gây chú ý trước thềm kết thúc nhiệm kỳ

Thành 'choáng' khi biết mẹ ngỏ ý muốn Linh Chi làm con dâu

Tin vui tới hàng triệu khán giả khi 'Táo quân' trở lại vào tối nay (29/3 trên VTV3)

Phim có Xuân Hinh, Thu Trang lỗ nặng

Cuộc đời đa đoan của nữ NSND tài sắc có giọng hát được ví như 'báu vật'

'Nam thần vai phụ' gây sốt trong phim 'Không giới hạn', sau đổ vỡ hôn nhân hiện đang hạnh phúc bên bạn gái là diễn viên xinh đẹp

