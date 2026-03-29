Nữ sinh quê Hưng Yên nhận tin vui ngay trên sân khấu chung kết Miss World Vietnam 2025

Bất ngờ có 2 nữ sinh quê Thanh Hóa vào Top 10 Miss World Vietnam 2025

Chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào tối 29/3 tại TP.HCM đã chứng kiến sự tranh tài của 47 thí sinh xuất sắc. Tân Hoa hậu sẽ kế nhiệm Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi và đại diện Việt Nam tại Miss World 2026.

Sau phần đồng diễn, 47 thí sinh trình diễn áo dài và phần áo tắm, Top 20 và Top 10 dần lộ diện, nhiều cái tên đã được dự đoán từ trước. Sau đó Top 10 trình diễn trang phục dạ hội và tìm ra Top 6: Lê Ngọc Như Quỳnh (Thanh Hóa), Phan Phương Oanh (Hà Nội), Lê Phương Khánh Như (Khánh Hòa), Trần Thị Phương Linh (Hà Nội), Trương Tâm Như (Huế). Đặc biệt, người đẹp cuối cùng góp mặt Top 6 là Đỗ Thùy Linh nhờ giành chiến thắng Người đẹp được yêu thích nhất. Đỗ Thùy Linh trước đó không lọt Top 20.

Cùng với việc được gọi tên, Top 6 đồng thời nhận câu hỏi ứng xử từ các giám khảo ngay trên sân khấu chung kết Miss World Vietnam 2025.

Lê Ngọc Như Quỳnh giành giải Người đẹp nhân ái, đồng thời là thí sinh đầu tiên lọt top 6 Miss World Vietnam 2025

Phương Oanh được Hoa Hậu Tiểu Vy đặt câu hỏi: "Em mong muốn thế giới nhớ đến Việt Nam điều gì ở quá khứ, hiện tại và tương lai?".

Lê Phương Khánh Như (Khánh Hòa) nhận câu hỏi của Hoa hậu Lương Thùy Linh: "Trong khi thế giới vẫn còn hàng triệu người thiếu ăn thì lại có những nơi lãng phí thực phẩm mỗi ngày. Theo bạn, đâu là giải pháp để đảm bảo an ninh lương thực một cách bền vững và công bằng?".

Người đẹp quê Khánh Hòa đã có phần trả lời lưu loát, đầy đủ. Đặc biệt, cô là người đẹp đầu tiên trả lời song ngữ ở phần thi ứng xử.

Trần Thị Phương Linh nhận câu hỏi từ giám khảo là diễn viên Quốc Trường với câu hỏi: Hành trang quan trọng nhất giúp phụ nữ tự tin bước ra trường quốc tế.

Phương Linh cho biết đó là nội lực: Tự tin và Nhân ái. Theo người đẹp đến từ Hà Nội, tự tin để không e ngại, giữ gìn bản sắc dân tộc, hoà nhập không hoà tan khi ra quốc tế và nhân ái là để yêu thương, lan tỏa tình yêu thương. Thí sinh sau đó cũng tự dịch phần ứng xử ra tiếng Anh.

Trương Tâm Như (Huế) là người đẹp tiếp theo lọt Top 6 và tham gia ứng xử.

Trương Tâm Như tự tin trả lời câu hỏi của giám khảo là diễn viên Nhật Kim Anh về vấn đề người trẻ Việt Nam nên bắt đầu từ đâu để đóng góp mục tiêu hòa bình thế giới? Người đẹp xứ Huế ứng xử bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Đỗ Thùy Linh (Hưng Yên) là người đẹp cuối cùng giành tấm vé vào Top 6 nhờ chiến thắng Người đẹp được yêu thích nhất qua bình chọn của khán giả.

Đỗ Thùy Linh nhận câu hỏi từ giám khảo Hà Kiều Anh: "Đâu là thách thức lớn nhất mà trẻ em trên thế giới đang phải đối mặt. Bạn sẽ hành động ra sao để góp phần giải quyết thách thức đó?".