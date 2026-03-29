Bất ngờ có 2 nữ sinh quê Thanh Hóa vào Top 10 Miss World Vietnam 2025

Chủ nhật, 22:18 29/03/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Top 10 Miss World Vietnam 2025 đã lộ diện, trong đó có nhiều người đẹp được dự đoán cao nhưng đã dừng chân đầy tiếc nuối.

Hai nữ sinh thanh hóa vào Top 10 Miss World Vietnam 2025 đầy Bất ngờ - Ảnh 1.

GĐXH - Bố đẻ Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý khi có mặt tại thảm xanh chung kết Miss World Vietnam 2025. Hoa hậu Ý Nhi sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào tối 29/3 tại TP.HCM đã chứng kiến sự tranh tài của 47 thí sinh xuất sắc. Tân Hoa hậu sẽ kế nhiệm Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi và đại diện Việt Nam tại Miss World 2026.

Sau phần đồng diễn, 47 thí sinh trình diễn áo dài và phần áo tắm, Top 20 lộ diện, từ đó Top 10 gọi tên: Võ Đoàn Bảo Hà (Đồng Nai), Lê Phương Khánh Như (Khánh Hòa), Trần Thị Phương Linh (Hà Nội), Phùng Thị Diệu Linh (Nghệ An), Trương Tâm Như (Huế), Nguyễn Lan Nhi (Hà Nội), Lê Phương Quyên (Hải Phòng), Ngô Thị Kiều Anh (Ninh Bình), Lê Ngọc Như Quỳnh (Thanh Hóa), Phan Phương Oanh (Hà Nội).

Như vậy, có 10 người đẹp dừng chân ở Top 20 gồm: Lê Thị Trang (quê Thanh Hóa - Người đẹp Tài năng), Bùi Thu Thủy (Hưng Yên - Người đẹp Truyền thông), Trịnh Yến Nhi (Người đẹp Biển), Trịnh Vũ Hồng Duyên (Người đẹp Biển), Trần Thị Kiều Anh (Người đẹp Thể thao), Nguyễn Đào Tuyên Dương (Người đẹp Thời trang), Phan Hải Như (Người đẹp Du lịch), Phạm Thùy Dung (Hải Phòng); Nguyễn Thị Thu Hằng (Thanh Hóa), Lê Thảo Linh (Quảng Trị).

Top 10 lộ diện.

Nhiều thí sinh được dự đoán tiềm năng đã dừng chân tiếc nuối: Nguyễn Đào Tuyên Dương, Phạm Thùy Dung, Bùi Thu Thủy,...

Lê Phương Khánh Như (Khánh Hòa) - Người đẹp bản lĩnh.

Phan Phương Oanh đến từ Hà Nội là thí sinh cuối cùng được gọi tên vào Top 10.

 

Đương kim Miss World Vietnam gây chú ý trước thềm kết thúc nhiệm kỳ

Đương kim Miss World Vietnam gây chú ý trước thềm kết thúc nhiệm kỳ

Nữ sinh quê Hà Tĩnh nhận tin vui, liệu có 'làm nên chuyện' tại Miss World Vietnam 2025?

Nữ sinh quê Hà Tĩnh nhận tin vui, liệu có 'làm nên chuyện' tại Miss World Vietnam 2025?

5 ứng viên sáng giá cho vương miện Miss World Vietnam 2025

5 ứng viên sáng giá cho vương miện Miss World Vietnam 2025

Miss World 2026 sẽ được tổ chức tại Việt Nam

Miss World 2026 sẽ được tổ chức tại Việt Nam

Cùng chuyên mục

Bố đẻ Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý

Bố đẻ Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Bố đẻ Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý khi có mặt tại thảm xanh chung kết Miss World Vietnam 2025. Hoa hậu Ý Nhi sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Những lần 'nịnh vợ' tinh tế của Phan Hiển dành cho Khánh Thi

Những lần 'nịnh vợ' tinh tế của Phan Hiển dành cho Khánh Thi

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Phan Hiển - Khánh Thi có một mối tình lệch tuổi đẹp trong làng giải trí Việt, ngoài câu chuyện tình yêu của họ, khán giả còn quan tâm đến cách ứng xử tinh tế đến từ nhà trai.

Đương kim Miss World Vietnam gây chú ý trước thềm kết thúc nhiệm kỳ

Đương kim Miss World Vietnam gây chú ý trước thềm kết thúc nhiệm kỳ

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Sau gần 3 năm đương nhiệm đầy biến động, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đang chuẩn bị trao cho khoảnh khắc final walk , trao lại vương miện trong đêm chung kết Miss World Vietnam 2025.

Thành 'choáng' khi biết mẹ ngỏ ý muốn Linh Chi làm con dâu

Thành 'choáng' khi biết mẹ ngỏ ý muốn Linh Chi làm con dâu

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Bà Hoà rất có thiện cảm với Linh Chi, bà không ngần ngại bày tỏ mong muốn cô làm con dâu của mình.

Tin vui tới hàng triệu khán giả khi 'Táo quân' trở lại vào tối nay (29/3 trên VTV3)

Tin vui tới hàng triệu khán giả khi 'Táo quân' trở lại vào tối nay (29/3 trên VTV3)

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Chương trình "Cuộc hẹn với tháng Ba" với điểm nhấn là "Táo quân" sẽ lên sóng lúc 20h00 ngày 29/3 trên VTV3.

Phim có Xuân Hinh, Thu Trang lỗ nặng

Phim có Xuân Hinh, Thu Trang lỗ nặng

Giải trí - 15 giờ trước

Bộ phim “Mùi phở” với sự tham gia của Xuân Hinh và Thu Trang đang rơi vào tình trạng ế vé sau hơn một tháng ra rạp.

Cuộc đời đa đoan của nữ NSND tài sắc có giọng hát được ví như 'báu vật'

Cuộc đời đa đoan của nữ NSND tài sắc có giọng hát được ví như 'báu vật'

Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước

Dù thành công rực rỡ trên sân khấu, nhưng đời sống riêng của nữ NSND này lại có nhiều trắc trở, truân chuyên.

'Nam thần vai phụ' gây sốt trong phim 'Không giới hạn', sau đổ vỡ hôn nhân hiện đang hạnh phúc bên bạn gái là diễn viên xinh đẹp

'Nam thần vai phụ' gây sốt trong phim 'Không giới hạn', sau đổ vỡ hôn nhân hiện đang hạnh phúc bên bạn gái là diễn viên xinh đẹp

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Diễn viên Tô Dũng vai Minh Lợi trong bộ phim "Không giới hạn" được đánh giá thành công, để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả.

Trạm yêu thương: Nghị lực của nam sinh kế toán chất lượng cao bất ngờ bị viêm tủy sống liệt hai chân

Trạm yêu thương: Nghị lực của nam sinh kế toán chất lượng cao bất ngờ bị viêm tủy sống liệt hai chân

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Trạm yêu thương: Có nhau là hạnh phúc" trên VTV1 tuần này mang đến câu chuyện của Nguyễn Đăng Tú - hành trình đi qua những tổn thương sâu sắc, để rồi chạm tới ánh sáng của nghị lực, sự hồi sinh và niềm hy vọng.

Nam diễn viên quê Bắc Ninh và vợ là mỹ nhân VFC có động thái gây chú ý

Nam diễn viên quê Bắc Ninh và vợ là mỹ nhân VFC có động thái gây chú ý

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Vợ chồng Đình Tú và Ngọc Huyền đã gây chú ý với hành động ý nghĩa khi tặng xe đạp và hỗ trợ tiền cho trẻ mồ côi trong chương trình "Mái ấm gia đình Việt".

Tin vui tới hàng triệu khán giả khi 'Táo quân' trở lại vào tối nay (29/3 trên VTV3)

Tin vui tới hàng triệu khán giả khi 'Táo quân' trở lại vào tối nay (29/3 trên VTV3)

GĐXH - Chương trình "Cuộc hẹn với tháng Ba" với điểm nhấn là "Táo quân" sẽ lên sóng lúc 20h00 ngày 29/3 trên VTV3.

Giải cứu được nhiều con tin nhưng chưa tìm thấy con gái của Thượng tướng Hà Đình Quân

Giải cứu được nhiều con tin nhưng chưa tìm thấy con gái của Thượng tướng Hà Đình Quân

Cân não cuộc giải cứu con gái Thượng tướng bị mắc kẹt dưới hầm mỏ

Cân não cuộc giải cứu con gái Thượng tướng bị mắc kẹt dưới hầm mỏ

Bất ngờ phát hiện ông chủ quán phở là bố đẻ của mình

Bất ngờ phát hiện ông chủ quán phở là bố đẻ của mình

Cuộc đời đa đoan của nữ NSND tài sắc có giọng hát được ví như 'báu vật'

Cuộc đời đa đoan của nữ NSND tài sắc có giọng hát được ví như 'báu vật'

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
