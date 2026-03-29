Bất ngờ có 2 nữ sinh quê Thanh Hóa vào Top 10 Miss World Vietnam 2025
GĐXH - Top 10 Miss World Vietnam 2025 đã lộ diện, trong đó có nhiều người đẹp được dự đoán cao nhưng đã dừng chân đầy tiếc nuối.
Chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào tối 29/3 tại TP.HCM đã chứng kiến sự tranh tài của 47 thí sinh xuất sắc. Tân Hoa hậu sẽ kế nhiệm Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi và đại diện Việt Nam tại Miss World 2026.
Sau phần đồng diễn, 47 thí sinh trình diễn áo dài và phần áo tắm, Top 20 lộ diện, từ đó Top 10 gọi tên: Võ Đoàn Bảo Hà (Đồng Nai), Lê Phương Khánh Như (Khánh Hòa), Trần Thị Phương Linh (Hà Nội), Phùng Thị Diệu Linh (Nghệ An), Trương Tâm Như (Huế), Nguyễn Lan Nhi (Hà Nội), Lê Phương Quyên (Hải Phòng), Ngô Thị Kiều Anh (Ninh Bình), Lê Ngọc Như Quỳnh (Thanh Hóa), Phan Phương Oanh (Hà Nội).
Như vậy, có 10 người đẹp dừng chân ở Top 20 gồm: Lê Thị Trang (quê Thanh Hóa - Người đẹp Tài năng), Bùi Thu Thủy (Hưng Yên - Người đẹp Truyền thông), Trịnh Yến Nhi (Người đẹp Biển), Trịnh Vũ Hồng Duyên (Người đẹp Biển), Trần Thị Kiều Anh (Người đẹp Thể thao), Nguyễn Đào Tuyên Dương (Người đẹp Thời trang), Phan Hải Như (Người đẹp Du lịch), Phạm Thùy Dung (Hải Phòng); Nguyễn Thị Thu Hằng (Thanh Hóa), Lê Thảo Linh (Quảng Trị).
