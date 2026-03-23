Phương Oanh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025
GĐXH - Phương Oanh - nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân, thần tượng đàn chị Đỗ Thị Hà mới đây gây chú ý với phần tài năng tại Miss World Vietnam 2025.
Miss World Vietnam 2025 đang bước vào những phần thi phụ quan trọng: Người đẹp bản lĩnh, Người đẹp Nhân ái, Người đẹp tài năng... hé lộ những thí sinh sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu. Phan Phương Oanh là 1 trong top 4 Người đẹp bản lĩnh nhận được sự quan tâm của fan sắc đẹp. Mới đây, cô lần đầu hé lộ khoảnh khắc tâm đắc nhất tại phần thi tài năng của mình.
Người đẹp gốc Hà thành chia sẻ: "Ở phần thi này, Oanh đã có cơ hội được thể hiện sở thích và sống trọn vẹn với đam mê của mình. Được đứng trên sân khấu, làm điều mình yêu thích luôn là khoảnh khắc khiến Oanh cảm thấy thật sự hạnh phúc và tự hào". Trong bài thi, Phương Oanh múa dân gian trên nền nhạc ca khúc "Buôn trăng" của Phương Mỹ Chi. Dù không lọt vào top 10 tài năng nhưng Phương Oanh vẫn nhận được nhiều lời khen, sự cổ vũ nhiệt tình từ fan sắc đẹp.
Trước đó, Phương Oanh lọt top 4 Head To Head Challenge (Người đẹp bản lĩnh). Cô đã có phần hùng biện được đánh giá là mạch lạc, tự tin và truyền cảm.
Phần thi Người đẹp Tài năng của thí sinh Phan Phương Oanh.
Phương Oanh là một trong những thí sinh được đánh giá cao tại cuộc thi năm nay nhờ nền tảng học vấn. Cô có trình độ tiếng Anh: IELTS 7.5 , tiếng Trung ở mức HSK 3. Phương Oanh cũng đã tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế - Đại học Kinh tế quốc dân với điểm GPA 3.63/4.0. Thời còn đi học, Phương Oanh cũng rất năng nổ trong các hoạt động.
Trong bối cảnh Miss World Vietnam là cuộc thi chú trọng tri thức, tư duy xã hội và khả năng truyền tải thông điệp, profile học vấn của Phương Oanh được xem là "điểm cộng lớn". Trước khi đến Miss World Vietnam 2025, Phương Oanh còn từng có thành tích Người đẹp biển - Hoa hậu Việt Nam 2022, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022.
Không chỉ thế, Phương Oanh cũng từng tiết lộ rất thần tượng dành cho đàn chị cùng trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Hoa hậu Đỗ Thị Hà và lấy đó làm động lực để tham gia cuộc thi nhan sắc. "Khi chị Hà đăng quang, Oanh mới là cô bé lớp 11. Được chứng kiến khoảnh khắc đăng quang của chị đã phần nào thôi thúc tôi thực hiện ước mơ sau này. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy chị Hà ở trường. Tôi ngưỡng mộ bởi dù lịch trình dày đặc nhưng chị vẫn đến trường, luôn sẵn sàng chụp ảnh và trò chuyện với các bạn sinh viên", Phương Oanh nói.
Với những tiềm năng đó, không ít fan sắc đẹp nhận định, đây chính là yếu tố giúp cô có lợi thế trong hành trình chinh phục chiếc vương miện sắp tới.
Hình ảnh ấn tượng của Phương Oanh tại phần thi tài năng Miss World Vietnam 2025:
Phan Phương Oanh tại vòng 2 phần thi Head To Head Challenge (Người đẹp Bản lĩnh)
Thông tin về đại gia miền Tây si mê mẹ đơn thân U50 là nghệ sĩ, Phó Viện trưởngGiải trí
Đại gia miền Tây si mê nữ nghệ sĩ là Phó Viện trưởng không chỉ giàu có mà tính cách còn hiền lành.