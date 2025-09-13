[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Sau cơn bão ngoại tình
"Có những cuộc ngoại tình hoá thành siêu bão. Là bởi nó bị nâng cấp trong chính hành trình di chuyển của nó. Giống như cơn bão Yagi, thoạt đầu chỉ là cơn áp thấp nhiệt đới vậy. Ban đầu, nó có thể chỉ là thứ cảm xúc nhất thời thiếu kiểm soát. Là ta đã khiến nó lớn dần lên thành siêu bão vậy!" - Nhà văn Hoàng Anh Tú.
Vậy chúng ta cần đối mặt với cơn bão ngoại tình như thế nào? Làm sao để ngoại tình không trở thành siêu bão càn quét mọi cuộc hôn nhân? Cùng lắng nghe cuộc trò chuyện hôm nay cùng nhà văn Hoàng Anh Tú.
Việt Hồng
