Quá trình làm rõ nhóm đối tượng tung tin bịa đặt 'cô gái lây nhiễm HIV cho nhiều người'

Ngày 25/7/2024, trên mạng xã hội Facebook, Zalo xuất hiện bài đăng đính kèm thông tin sai sự thật có nội dung "Công nhân C.T.D của Công ty TNHH S Thái Nguyên (viết tắt là S) bị nhiễm HIV và lây lan cho nhiều nam giới khác trong và ngoài công ty S".



Ngày 26/7, công nhân C.T.D (SN 1996, là nhân viên Công ty S) đã đến Đồn Công an khu Công nghiệp Yên Bình trình báo sự việc. Cùng ngày, Công ty S có văn bản số 118 gửi đến Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an TP Phổ Yên đề nghị xác minh làm rõ thông tin vụ việc nêu trên.

Đây là vụ việc diễn ra trên không gian mạng, chỉ trong thời gian ngắn, những thông tin bị đồn thổi này đã "lan' khắp các diễn đàn ở mạng xã hội, gây hoang mang, bức xúc.

Khi bắt tay vào điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an TP Phổ Yên gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã dựng lên chân dung của nhóm người đã đăng tải thông tin nói trên. Theo đó đối tượng Nguyễn Hồng Quân (SN 1995, trú Tổ 5, phường Tân Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) là nhân viên bộ phận PQC Công ty S, được công ty cấp tài khoản dùng trong mạng nội bộ công ty. Tài khoản này có thể tìm kiếm được thông tin của nhân viên, công nhân làm việc tại Công ty S.

NHóm đối tượng liên quan đến vụ việc bị công an triệu tập (ảnh tư liệu).

Khoảng 14h ngày 25/7, qua mạng xã hội Facebook, Quân thấy có bài đăng vụ việc lộ lọt clip sex của một nữ nhân viên họ "C.", làm tại công ty mình đã lây nhiễm HIV cho nhiều người.

Quân vào mạng xã hội Kakaotalk truy cập nhóm "Culi Technician" thấy tài khoản của Đặng Thế Duy (SN1993, trú thôn Nguyễn Xá, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), là công nhân cùng bộ phận với Quân có đăng tải video đôi nam nữ quan hệ tình dục với nhau, kèm theo tin nhắn có nội dung: "Thấy bảo đây là C.T.D CNC".

Khoảng 20h, Quân đến công ty và truy cập vào tài khoản mạng nội bộ để làm việc. Đến 22h cùng ngày, Quân sử dụng tài khoản Zalo của mình tên là "Quân Rùa" truy cập vào nhóm Zalo có tên "Giáo án" (là nhóm bạn học cấp 3 của Quân do Nguyễn Ngọc Huyền (SN 1995, trú Xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) tạo lập, nhóm có 24 tài khoản tham gia gồm 22 thành viên (2 thành viên sử dụng 2 tài khoản) thì thấy tài khoản "Nguyễn Đức Nam" đăng tải video vào nhóm có nội dung tương tự video mà Đặng Thế Duy đã đăng tải nêu trên.

Lúc này, Quân truy cập tài khoản nội bộ công ty tìm kiếm thông tin người tên C.T.D. Sau khi tìm thấy, Quân đã sử dụng điện thoại chụp thông tin và ảnh chân dung của chị C.T.D trên hệ thống, sau đó chia sẻ vào nhóm Zalo "Giáo Án". Những thông tin này được công an xác định là do các đối tượng bịa đặt.

Quá trình kiểm tra xác minh, lực lượng chức năng cũng làm rõ, trước đó một số thành viên trong nhóm "Giáo án" cũng đã chia sẻ các video clip có nội dung khiêu dâm, đồi trụy trong nhóm.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy", quy định tại Điều 326 (Bộ luật Hình sự), ngày 28/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Nguyên đã chuyển hồ sơ vụ việc trên đến Cơ quan CSĐT Công an TP Phổ Yên để điều tra, xác minh theo thẩm quyền.

Sau khi thu thập các tài liệu, Công an TP Phổ Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy". Cơ quan điều tra cũng đồng thời khởi tố 6 bị can, gồm: Nguyễn Hồng Quân; Nguyễn Đức Nam (SN 1995); Nguyễn Văn Sơn (SN 1995); Trần Văn Tài (SN 1995); Nguyễn Lê Hà (SN 1995) và Nguyễn Ngọc Huyền (SN 1995), tất cả đều trú tại Thái Nguyên.

Trong vụ án nói trên, ngoài việc khởi tố 6 đối tượng, Công an tỉnh Thái Nguyên cũng đã lập biên bản và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng đối với N.T.N (SN 1986, trú tại TP Thái Nguyên) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" theo Nghị định 15, năm 2020 của Chính phủ.

Công an xác định N.T.N là người đã đăng tải bài viết trên Facebook với lời lẽ khiếm nhã, kèm theo hình ảnh chị C.T.D và danh sách 16 nam giới bị nhiễm HIV. Khi được mời đến làm việc, N.T.N đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình khi đăng tải thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm đến uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân và tự giác đăng bài đính chính trên Facebook...