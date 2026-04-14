Quốc Trường muốn một vai khác biệt nhưng đạo diễn không đồng ý
GĐXH - Quốc Trường khi tham gia phim "Một thời ta đã yêu", anh muốn "lột xác" ở dạng nhân vật có tính cách khác mình ngoài đời, tuy nhiên đạo diễn phim thuyết phục anh "hãy cứ là mình".
Ê-kíp "Một thời ta đã yêu" tiếp tục tung ra clip hậu trường, mang đến cho khán giả cái nhìn chân thực về quá trình hóa thân của ba diễn viên chính trong câu chuyện tình tay ba nhiều cảm xúc: Quỳnh Thy (vai Quỳnh), Quốc Huy (vai Bảo) và Quốc Trường (vai Toàn).
Trong phim, Quỳnh là trung tâm của câu chuyện tình cảm với nhiều giằng xé nội tâm. Theo chia sẻ từ Quốc Huy, đây là một câu chuyện tình mà "có lẽ ai cũng từng trải qua trong đời, khi duyên số đưa đẩy con người đến với nhau". Nhân vật Quỳnh phải đối diện với những lựa chọn không dễ dàng trong tình yêu, khi buộc phải dứt khoát giữa những cảm xúc sâu sắc.
Nhân vật Bảo của Quốc Huy được xây dựng như một người trí thức, mang trong mình sự sâu sắc và nét buồn man mác. Đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa chia sẻ rằng ông gần như "nhìn thấy Bảo" ngay khi gặp Quốc Huy, và đánh giá anh là một diễn viên nghiêm túc với nghề. Theo đạo diễn, để hóa thân trọn vẹn, Quốc Huy đã áp dụng phương pháp "method acting": sống như chính nhân vật trong suốt quá trình quay phim. Điều này giúp anh mang đến một Bảo đầy cảm xúc, chân thực và nhất quán.
Chia sẻ về vai diễn, Quốc Huy cho biết: "Bảo là người có tâm hồn thơ văn, và chỉ riêng điều đó thôi đã khiến cảm xúc của Bảo khác người bình thường – nghĩa là cảm xúc của anh luôn được phóng đại". Tâm hồn lãng mạn này đã đưa Bảo tới mối tình đầu năm 18 tuổi đã ám ảnh anh đến tận những năm tháng trưởng thành sau này. Nam diễn viên bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật khi cho rằng, tình yêu không được đáp lại đôi khi lại là thứ tình cảm sâu đậm nhất.
Trong khi đó, nhân vật Toàn do Quốc Trường thủ vai lại mang đến một màu sắc hoàn toàn khác. Theo Quỳnh Thy, cá tính của Quốc Trường ngoài đời "giống nhân vật Toàn đến 90%", giúp anh có lợi thế lớn trong việc nhập vai. Quốc Trường cho biết ban đầu anh từng cân nhắc lựa chọn vai Bảo để tạo sự khác biệt, nhưng cuối cùng đã bị đạo diễn thuyết phục chọn vai Toàn nhằm phù hợp nhất với tổng thể kịch bản.
Đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa lý giải: "Vai Toàn có ba "khuôn mặt". Khi ở bên Quỳnh, Toàn là một tay chơi. Khi đối diện với cha mẹ, anh lại là một người con phụ thuộc về kinh tế. Và khi đối diện với chính mình, Toàn phải đấu tranh để đi ngược lại kỳ vọng của gia đình. Quốc Trường là người phù hợp nhất để thể hiện những lớp tâm lý đó".
Không chỉ tập trung vào diễn xuất, clip hậu trường còn hé lộ nhiều cảnh quay đáng chú ý trong phim. Từ những khoảnh khắc tình cảm lãng mạn đến các phân đoạn xung đột, mâu thuẫn giữa các nhân vật. Điều này càng khiến khán giả tò mò về diễn biến câu chuyện khi phim chính thức ra rạp. Bên cạnh đó, bối cảnh thiên nhiên Phú Yên hiện lên đầy thơ mộng, cùng nhan sắc nổi bật của Quỳnh Thy đã góp phần tạo nên những khung hình rực rỡ, giàu chất điện ảnh và đậm màu sắc lãng mạn.
"Một thời ta đã yêu" mang đến những câu chuyện và cảm xúc rất gần gũi, đời thường, nơi mỗi nhân vật đều đại diện cho những lựa chọn và trải nghiệm quen thuộc trong cuộc sống. Đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa bày tỏ kỳ vọng bộ phim sẽ nhận được sự đồng cảm và yêu thích từ khán giả khi chính thức ra mắt.
Phim "Một thời ta đã yêu" dự kiến khởi chiếu vào ngày 15/5/2016.
Hậu trường phim "Một thời ta đã yêu".
Cặp song sinh nhà Phương Oanh lớn phổng phao, đáng yêuGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Jimmy và Jenny - cặp song sinh nhà Phương Oanh lại gây sốt MXH bởi diện mạo lớn phổng phao, đáng yêu. Trên trang cá nhân của mẹ, 2 bé nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.
Á hậu Khánh Như về quê sau đăng quang, hình ảnh bố mẹ bán hàng ăn gây chú ýGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Sau Miss World Vietnam 2025, Á hậu Khánh Như vừa trở về quê Khánh Hòa - nơi bố mẹ cô sinh sống và bán hàng ăn nhỏ suốt nhiều năm. Bố mẹ Khánh Như gây chú ý với hoạt động chào mừng con gái.
Tin vui với hàng triệu khán giả Việt Nam về FIFA World Cup 2026Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Đài Truyền hình Việt Nam chính thức sở hữu bản quyền truyền thông Vòng chung kết FIFA World Cup 2026 tại Việt Nam.
Cuộc sống tuổi U40 của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ, hôn nhân không trục trặc như lời đồnGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Phạm Hương đã có 8 năm sinh sống tại Mỹ, ở tuổi U40 nhan sắc của người đẹp ngày càng đằm thắm và cuốn hút hơn theo thời gian.
Cười ra nước mắt với món quà sinh nhật 'lạ đời' của ca sĩ Hòa Minzy tặng cầu thủ Văn ToànGiải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Trong làng giải trí và thể thao Việt Nam, tình bạn giữa ca sĩ Hòa Minzy và cầu thủ bóng đá Văn Toàn luôn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi sự chân thành và không kém phần "lầy lội". Mới đây, nhân dịp sinh nhật của chàng tiền đạo quê Hải Dương, nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh đã kỳ công chuẩn bị một món quà mà theo cô là "chắc chắn Toàn sẽ rất thích", nhưng sự thật phía sau lại khiến khổ chủ chỉ biết “cười trừ”.
Bố vợ Đoàn Văn Hậu bị 'vạ lây'Giải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Scandal của Đoàn Văn Hậu khiến gia đình Doãn Hải My, đặc biệt là bố vợ - ông Doãn Thanh Sơn cũng bị "vạ lây".
Cuộc sống ở Mỹ của Hoa hậu quê Hải PhòngGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - NTK Linh San tiếp tục hé lộ cuộc sống ở Mỹ của vợ chồng Hoa hậu Phạm Hương khiến khán giả ngưỡng mộ.
Các con Ốc Thanh Vân thấu hiểu và đồng ý quyết định trở về Việt Nam của mẹThế giới showbiz - 21 giờ trước
GĐXH - Ốc Thanh Vân mới đây trong một talkshow đã chia sẻ cảm xúc tiêu cực khi ở Úc của mình. Tuy nhiên, trong thời gian đó, cô nhận được sự thấu hiểu của các con và đã trở về Việt Nam ổn định cuộc sống.
Bức ảnh 'gây bão' của Á hậu lấy chồng từ năm 20 tuổi cùng Hoa hậu Thanh Thủy, Trần Tiểu VyGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Bức ảnh của Á hậu Tường San, Hoa hậu Thanh Thủy và Trần Tiểu Vy thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Khán giả không ngừng khen ngợi sắc vóc và thần thái 3 nàng hậu.
Doãn Quốc Đam vào vai sợ vợ, tiết lộ nhân duyên với đạo diễn Đức ThịnhXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Doãn Quốc Đam đã có sự hợp tác thú vị với vợ chồng đạo diễn Đức Thịnh trong bộ phim điện ảnh mang đậm màu sắc dân gian.
Cuộc sống của Đan Trường ở Mỹ: Nhà biệt thự nhưng thích làm nông dânCâu chuyện văn hóa
GĐXH - Ca sĩ Đan Trường đang tận hưởng cuộc sống ở Mỹ kết hợp biểu diễn cả trong nước và hải ngoại. Những ngày rảnh rỗi, nam ca sĩ tự tay chăm sóc nhà cửa, trồng hoa, cây cối, cắt cỏ... mà không cần thuê người làm.