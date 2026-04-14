Quốc Trường muốn một vai khác biệt nhưng đạo diễn không đồng ý

Ê-kíp "Một thời ta đã yêu" tiếp tục tung ra clip hậu trường, mang đến cho khán giả cái nhìn chân thực về quá trình hóa thân của ba diễn viên chính trong câu chuyện tình tay ba nhiều cảm xúc: Quỳnh Thy (vai Quỳnh), Quốc Huy (vai Bảo) và Quốc Trường (vai Toàn).

Trong phim, Quỳnh là trung tâm của câu chuyện tình cảm với nhiều giằng xé nội tâm. Theo chia sẻ từ Quốc Huy, đây là một câu chuyện tình mà "có lẽ ai cũng từng trải qua trong đời, khi duyên số đưa đẩy con người đến với nhau". Nhân vật Quỳnh phải đối diện với những lựa chọn không dễ dàng trong tình yêu, khi buộc phải dứt khoát giữa những cảm xúc sâu sắc.

Quỳnh Thy vai Quỳnh trong "Một thời ta đã yêu".

Nhân vật Bảo của Quốc Huy được xây dựng như một người trí thức, mang trong mình sự sâu sắc và nét buồn man mác. Đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa chia sẻ rằng ông gần như "nhìn thấy Bảo" ngay khi gặp Quốc Huy, và đánh giá anh là một diễn viên nghiêm túc với nghề. Theo đạo diễn, để hóa thân trọn vẹn, Quốc Huy đã áp dụng phương pháp "method acting": sống như chính nhân vật trong suốt quá trình quay phim. Điều này giúp anh mang đến một Bảo đầy cảm xúc, chân thực và nhất quán.

Chia sẻ về vai diễn, Quốc Huy cho biết: "Bảo là người có tâm hồn thơ văn, và chỉ riêng điều đó thôi đã khiến cảm xúc của Bảo khác người bình thường – nghĩa là cảm xúc của anh luôn được phóng đại". Tâm hồn lãng mạn này đã đưa Bảo tới mối tình đầu năm 18 tuổi đã ám ảnh anh đến tận những năm tháng trưởng thành sau này. Nam diễn viên bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật khi cho rằng, tình yêu không được đáp lại đôi khi lại là thứ tình cảm sâu đậm nhất.

Trong khi đó, nhân vật Toàn do Quốc Trường thủ vai lại mang đến một màu sắc hoàn toàn khác. Theo Quỳnh Thy, cá tính của Quốc Trường ngoài đời "giống nhân vật Toàn đến 90%", giúp anh có lợi thế lớn trong việc nhập vai. Quốc Trường cho biết ban đầu anh từng cân nhắc lựa chọn vai Bảo để tạo sự khác biệt, nhưng cuối cùng đã bị đạo diễn thuyết phục chọn vai Toàn nhằm phù hợp nhất với tổng thể kịch bản.

Đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa lý giải: "Vai Toàn có ba "khuôn mặt". Khi ở bên Quỳnh, Toàn là một tay chơi. Khi đối diện với cha mẹ, anh lại là một người con phụ thuộc về kinh tế. Và khi đối diện với chính mình, Toàn phải đấu tranh để đi ngược lại kỳ vọng của gia đình. Quốc Trường là người phù hợp nhất để thể hiện những lớp tâm lý đó".

Quốc Trường muốn "lột xác" với vai diễn có tính cách khác bản thân ngoài đời nhưng đạo diễn không cho.

Không chỉ tập trung vào diễn xuất, clip hậu trường còn hé lộ nhiều cảnh quay đáng chú ý trong phim. Từ những khoảnh khắc tình cảm lãng mạn đến các phân đoạn xung đột, mâu thuẫn giữa các nhân vật. Điều này càng khiến khán giả tò mò về diễn biến câu chuyện khi phim chính thức ra rạp. Bên cạnh đó, bối cảnh thiên nhiên Phú Yên hiện lên đầy thơ mộng, cùng nhan sắc nổi bật của Quỳnh Thy đã góp phần tạo nên những khung hình rực rỡ, giàu chất điện ảnh và đậm màu sắc lãng mạn.

"Một thời ta đã yêu" mang đến những câu chuyện và cảm xúc rất gần gũi, đời thường, nơi mỗi nhân vật đều đại diện cho những lựa chọn và trải nghiệm quen thuộc trong cuộc sống. Đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa bày tỏ kỳ vọng bộ phim sẽ nhận được sự đồng cảm và yêu thích từ khán giả khi chính thức ra mắt.

Phim "Một thời ta đã yêu" dự kiến khởi chiếu vào ngày 15/5/2016.

Hậu trường phim "Một thời ta đã yêu".