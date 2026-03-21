Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Thêm một người đẹp khiến Quốc Trường phải nhắn tin mỗi tối

Thứ bảy, 09:31 21/03/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Quốc Trường - quý ông độc thân của Vbiz lại khiến fan nữ xôn xao khi tiết lộ mỗi tối nhắn tin cho một người đẹp.

'Chị đại' Vbiz đóng vai bạn gái Quốc Trường trên phim, đời thực có chồng điển trai và tâm lý

GĐXH - Lê Khánh mới đây khiến khán giả bất ngờ khi đóng vai Hai Thương – bạn gái Quốc Trường trong "Chị ngã em nâng". Ở đời thực, Lê Khánh có hôn nhân viên mãn bên người chồng kém tuổi.

Sự trở lại của Quốc Trường trên màn ảnh rộng đang thu hút nhiều sự chú ý khi anh góp mặt trong dự án điện ảnh mới mang tên "Một thời ta đã yêu".

Đồng hành cùng nam diễn viên trong tác phẩm lần này là người đẹp Quỳnh Thy. Cô không chỉ đảm nhận vai nữ chính mà còn tham gia với vai trò nhà sản xuất. Sự kết hợp giữa hai gương mặt quen thuộc cùng dàn nghệ sĩ: NSND Lê Khanh, Phát Đạt, Ngọc Nga, Ngọc Bội, Phạm Thành An, Trương Quốc Anh... được kỳ vọng sẽ tạo nên một câu chuyện giàu cảm xúc về tình yêu, ký ức và hành trình trưởng thành.

Thêm một người đẹp khiến Quốc Trường phải nhắn tin mỗi tối - Ảnh 2.

Quốc Trường và Quỳnh Thy trong buổi ra mắt dự án.

Không đơn thuần là một bộ phim tình cảm, "Một thời ta đã yêu" lựa chọn cách tiếp cận sâu sắc hơn khi khai thác những lớp ký ức đan xen trong mỗi con người. Tác phẩm đưa khán giả trở về với những lựa chọn từng bỏ lỡ, những nuối tiếc khó gọi tên và cả những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ quên theo năm tháng. Với gam màu hoài niệm cùng bối cảnh vùng biển đầy nắng và gió, bộ phim đặt ra nhiều câu hỏi về thời gian, tình yêu và cách mỗi người học cách đối diện với quá khứ của chính mình.

Chia sẻ tại buổi ra mắt những hình ảnh đầu tiên của dự án, Quỳnh Thy cho biết, đây là lần đầu tiên cô cùng đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa trở về Việt Nam thực hiện một bộ phim điện ảnh. Đối với nữ diễn viên, việc đảm nhận cùng lúc hai vai trò là một thử thách lớn nhưng cũng xuất phát từ tình yêu dành cho nghệ thuật thứ bảy. Cô chia sẻ mong muốn đồng hành cùng đạo diễn để đưa "đứa con tinh thần" nhiều tâm huyết đến gần hơn với khán giả trong nước.

Quốc Trường chia sẻ, anh bị đạo diễn "ép" nhắn tin với Quỳnh Thy mỗi ngày để có cảm xúc diễn xuất. Theo Quỳnh Thy, trong giai đoạn tiền kỳ, cô đã nhận được nhiều sự hỗ trợ và động viên từ các nghệ sĩ đi trước. Chính điều đó đã tiếp thêm động lực để cô quyết định đảm nhận luôn vai nữ chính, dù biết rằng áp lực là không hề nhỏ. Nữ diễn viên cũng bày tỏ sự biết ơn khi dự án nhận được sự quan tâm và ủng hộ đông đảo từ đồng nghiệp lẫn khán giả ngay từ những ngày đầu công bố.

Thêm một người đẹp khiến Quốc Trường phải nhắn tin mỗi tối - Ảnh 3.

Quốc Trường gây sốc khi đóng vai chú rể của Ngọc Trinh.

Một trong những chi tiết thú vị hậu trường được chính Quốc Trường tiết lộ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Nam diễn viên cho biết, để tạo sự kết nối tự nhiên giữa hai nhân vật, đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa đã "ép" anh phải nhắn tin với Quỳnh Thy mỗi ngày, với nội dung và cách trò chuyện như một cặp đôi đang yêu.

Chia sẻ về trải nghiệm này, Quốc Trường cho hay, ban đầu anh khá bất ngờ với yêu cầu đặc biệt từ đạo diễn. Tuy nhiên, nam diễn viên nhanh chóng nhận ra đây là một phương pháp hiệu quả giúp anh và bạn diễn xây dựng cảm xúc chân thật hơn trước khi bước vào các cảnh quay quan trọng. Việc duy trì tương tác liên tục ngoài đời thực đã giúp cả hai dễ dàng nhập vai, tạo nên những khoảnh khắc tự nhiên và giàu cảm xúc trên màn ảnh.

Cũng theo Quốc Trường, anh luôn cố gắng tạo sự kết nối tốt với bạn diễn, bất kể họ là người mới hay đã có nhiều kinh nghiệm. Với anh, sự thoải mái trong tương tác là yếu tố quan trọng để nhân vật trở nên sống động và thuyết phục hơn. Nam diễn viên cũng thừa nhận Nguyễn Xuân Nghĩa là một trong 3 đạo diễn khó tính nhất mà anh từng có cơ hội hợp tác. Tuy nhiên, chính sự khắt khe đó lại góp phần nâng cao chất lượng diễn xuất và giúp anh khám phá thêm nhiều khía cạnh mới của bản thân.

Thời gian gần đây, dù bận rộn với công việc kinh doanh, Quốc Trường vẫn duy trì sự chăm chỉ trong hoạt động nghệ thuật. Anh liên tục góp mặt trong nhiều dự án phim ảnh. Trước "Một thời ta đã yêu", nam diễn viên cũng tham gia một dự án điện ảnh "Ốc mượn hồn", hợp tác cùng Hoa hậu Tiểu Vy. Sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn giúp anh ngày càng khẳng định vị trí của mình trong lòng khán giả.

Thêm một người đẹp khiến Quốc Trường phải nhắn tin mỗi tối - Ảnh 4.

Quốc Trường và Hoa hậu Tiểu Vy trong một dự án phim.

Không chỉ gây chú ý qua các dự án nghệ thuật, đời sống cá nhân của Quốc Trường cũng thường xuyên trở thành đề tài bàn luận. Thời gian qua, anh liên tục có những tương tác thân thiết với Ngọc Trinh trên mạng xã hội, khiến nhiều người đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa hai người. Dù vậy, cả hai vẫn chưa từng chính thức lên tiếng xác nhận hay phủ nhận, khiến câu chuyện càng trở nên tò mò trong mắt công chúng.

Với sự đầu tư chỉn chu cùng dàn diễn viên nhiều kinh nghiệm, "Một thời ta đã yêu" được kỳ vọng sẽ mang đến một làn gió mới cho dòng phim tình cảm Việt. Không chỉ là câu chuyện về tình yêu đôi lứa, tác phẩm còn là hành trình khám phá những góc khuất trong tâm hồn, nơi mỗi người học cách chấp nhận, buông bỏ và trưởng thành sau những biến cố của cuộc sống.

Quốc Trường ở tuổi U40: Lụy tình nhưng không yêu "mập mờ", tìm hiểu thấy "ổn" là cưới luônQuốc Trường ở tuổi U40: Lụy tình nhưng không yêu 'mập mờ', tìm hiểu thấy 'ổn' là cưới luôn

GĐXH - Quốc Trường cho biết hiện tại anh đã "lớn tuổi" nên khi xác định được đối tượng, anh sẽ chọn cách yêu thực tế và tính chuyện lâu dài.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Ca sĩ Hòa Minzy lại đón nhận tin vui

Ca sĩ Hòa Minzy lại đón nhận tin vui

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa có quyết định công nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Trong đó ca sĩ Hòa Minzy là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam có thành tích xuất sắc.

Nam NSƯT - Táo Kinh tế trong Táo Quân 2024, đời thực làm bố đơn thân kín tiếng

Nam NSƯT - Táo Kinh tế trong Táo Quân 2024, đời thực làm bố đơn thân kín tiếng

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - NSƯT Quốc Quân chính là người đóng thay nhân vật Táo Kinh tế của Quang Thắng trong Táo Quân 2024. Ngoài vai diễn gây chú ý, nam nghệ sĩ còn khiến khán giả tò mò về vai trò làm bố đơn thân.

Phương Oanh lại gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Phương Oanh lại gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh ghi điểm tại Miss World Vietnam 2025 với phần thi Người đẹp Bản lĩnh. Sự tự tin và kiến thức vững vàng giúp cô tỏa sáng giữa các thí sinh.

Tin vui của chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Tin vui của chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - doanh nhân Đỗ Vinh Quang và chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà - doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã trúng cử HĐND tại địa phương.

Hoàng cung Huế được tái hiện rực rỡ trong phim điện ảnh 'Hoàng hậu cuối cùng'

Hoàng cung Huế được tái hiện rực rỡ trong phim điện ảnh 'Hoàng hậu cuối cùng'

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng" chính thức khởi quay tại Điện Kiến Trung - Đại Nội Huế sau 6 năm ấp ủ.

Trạm yêu thương: Hành trình phi thường của người mẹ khuyết tật nuôi hai con khiếm thị

Trạm yêu thương: Hành trình phi thường của người mẹ khuyết tật nuôi hai con khiếm thị

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - "Trạm yêu thương" trên kênh VTV1 tuần này chủ đề "Khoảng trời sau những ngày gió" mang đến câu chuyện đầy xúc động về chị Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1987) - một người mẹ khuyết tật đang từng ngày vượt lên số phận để nuôi dạy hai con gái khuyết tật là Trịnh Khánh Uyên và Trịnh Phương Vy.

Tiết lộ về người vợ cũ Thương Tín ở Mỹ, tang lễ và lễ 100 ngày dặn con trai chu toàn cho cha

Tiết lộ về người vợ cũ Thương Tín ở Mỹ, tang lễ và lễ 100 ngày dặn con trai chu toàn cho cha

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Con trai Thương Tín chu toàn tang lễ, lễ cúng 100 ngày cho ba. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ luôn tò mò là người vợ đầu của Thương Tín chưa từng được nhắc tới.

Nhân sinh nhật tài tử Lê Tuấn Anh, NSND Hồng Vân nhắn gửi: 'Mong anh luôn khỏe mạnh để được dựa dẫm'

Nhân sinh nhật tài tử Lê Tuấn Anh, NSND Hồng Vân nhắn gửi: 'Mong anh luôn khỏe mạnh để được dựa dẫm'

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Mừng tuổi mới của Lê Tuấn Anh, NSND Hồng Vân đã gọi anh là "chồng yêu" cùng lời chúc giản dị và dễ thương.

Nguyễn Văn Chung kể 12 'nỗi khổ', người hâm mộ bật cười vì quá 'đáng thương'

Nguyễn Văn Chung kể 12 'nỗi khổ', người hâm mộ bật cười vì quá 'đáng thương'

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa liệt kê "12 nỗi khổ" khiến người hâm mộ vừa thấy thương, vừa tranh thủ cơ hội để trêu đùa anh.

Niềm vui bất ngờ của 'búp bê' Thanh Thảo ở tuổi 49

Niềm vui bất ngờ của 'búp bê' Thanh Thảo ở tuổi 49

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Ca sĩ Thanh Thảo ở tuổi 49 có tổ ấm hạnh phúc viên mãn, vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật.

Xem nhiều

Ngỡ ngàng khi biết người yêu là con gái Thượng tướng

Ngỡ ngàng khi biết người yêu là con gái Thượng tướng

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Minh Kiên từ chối lời đề nghị quay lại của người yêu cũ, nhưng lại bối rối khi biết gia thế thật sự của Lam Anh.

Nhân sinh nhật tài tử Lê Tuấn Anh, NSND Hồng Vân nhắn gửi: 'Mong anh luôn khỏe mạnh để được dựa dẫm'

Nhân sinh nhật tài tử Lê Tuấn Anh, NSND Hồng Vân nhắn gửi: 'Mong anh luôn khỏe mạnh để được dựa dẫm'

Giải trí
Hồng Đào lại nhận tin vui

Hồng Đào lại nhận tin vui

Xem - nghe - đọc
Tiết lộ về người vợ cũ Thương Tín ở Mỹ, tang lễ và lễ 100 ngày dặn con trai chu toàn cho cha

Tiết lộ về người vợ cũ Thương Tín ở Mỹ, tang lễ và lễ 100 ngày dặn con trai chu toàn cho cha

Giải trí
Phương Oanh lại gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Phương Oanh lại gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top