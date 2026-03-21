Thêm một người đẹp khiến Quốc Trường phải nhắn tin mỗi tối
GĐXH - Quốc Trường - quý ông độc thân của Vbiz lại khiến fan nữ xôn xao khi tiết lộ mỗi tối nhắn tin cho một người đẹp.
Sự trở lại của Quốc Trường trên màn ảnh rộng đang thu hút nhiều sự chú ý khi anh góp mặt trong dự án điện ảnh mới mang tên "Một thời ta đã yêu".
Đồng hành cùng nam diễn viên trong tác phẩm lần này là người đẹp Quỳnh Thy. Cô không chỉ đảm nhận vai nữ chính mà còn tham gia với vai trò nhà sản xuất. Sự kết hợp giữa hai gương mặt quen thuộc cùng dàn nghệ sĩ: NSND Lê Khanh, Phát Đạt, Ngọc Nga, Ngọc Bội, Phạm Thành An, Trương Quốc Anh... được kỳ vọng sẽ tạo nên một câu chuyện giàu cảm xúc về tình yêu, ký ức và hành trình trưởng thành.
Không đơn thuần là một bộ phim tình cảm, "Một thời ta đã yêu" lựa chọn cách tiếp cận sâu sắc hơn khi khai thác những lớp ký ức đan xen trong mỗi con người. Tác phẩm đưa khán giả trở về với những lựa chọn từng bỏ lỡ, những nuối tiếc khó gọi tên và cả những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ quên theo năm tháng. Với gam màu hoài niệm cùng bối cảnh vùng biển đầy nắng và gió, bộ phim đặt ra nhiều câu hỏi về thời gian, tình yêu và cách mỗi người học cách đối diện với quá khứ của chính mình.
Chia sẻ tại buổi ra mắt những hình ảnh đầu tiên của dự án, Quỳnh Thy cho biết, đây là lần đầu tiên cô cùng đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa trở về Việt Nam thực hiện một bộ phim điện ảnh. Đối với nữ diễn viên, việc đảm nhận cùng lúc hai vai trò là một thử thách lớn nhưng cũng xuất phát từ tình yêu dành cho nghệ thuật thứ bảy. Cô chia sẻ mong muốn đồng hành cùng đạo diễn để đưa "đứa con tinh thần" nhiều tâm huyết đến gần hơn với khán giả trong nước.
Quốc Trường chia sẻ, anh bị đạo diễn "ép" nhắn tin với Quỳnh Thy mỗi ngày để có cảm xúc diễn xuất. Theo Quỳnh Thy, trong giai đoạn tiền kỳ, cô đã nhận được nhiều sự hỗ trợ và động viên từ các nghệ sĩ đi trước. Chính điều đó đã tiếp thêm động lực để cô quyết định đảm nhận luôn vai nữ chính, dù biết rằng áp lực là không hề nhỏ. Nữ diễn viên cũng bày tỏ sự biết ơn khi dự án nhận được sự quan tâm và ủng hộ đông đảo từ đồng nghiệp lẫn khán giả ngay từ những ngày đầu công bố.
Một trong những chi tiết thú vị hậu trường được chính Quốc Trường tiết lộ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Nam diễn viên cho biết, để tạo sự kết nối tự nhiên giữa hai nhân vật, đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa đã "ép" anh phải nhắn tin với Quỳnh Thy mỗi ngày, với nội dung và cách trò chuyện như một cặp đôi đang yêu.
Chia sẻ về trải nghiệm này, Quốc Trường cho hay, ban đầu anh khá bất ngờ với yêu cầu đặc biệt từ đạo diễn. Tuy nhiên, nam diễn viên nhanh chóng nhận ra đây là một phương pháp hiệu quả giúp anh và bạn diễn xây dựng cảm xúc chân thật hơn trước khi bước vào các cảnh quay quan trọng. Việc duy trì tương tác liên tục ngoài đời thực đã giúp cả hai dễ dàng nhập vai, tạo nên những khoảnh khắc tự nhiên và giàu cảm xúc trên màn ảnh.
Cũng theo Quốc Trường, anh luôn cố gắng tạo sự kết nối tốt với bạn diễn, bất kể họ là người mới hay đã có nhiều kinh nghiệm. Với anh, sự thoải mái trong tương tác là yếu tố quan trọng để nhân vật trở nên sống động và thuyết phục hơn. Nam diễn viên cũng thừa nhận Nguyễn Xuân Nghĩa là một trong 3 đạo diễn khó tính nhất mà anh từng có cơ hội hợp tác. Tuy nhiên, chính sự khắt khe đó lại góp phần nâng cao chất lượng diễn xuất và giúp anh khám phá thêm nhiều khía cạnh mới của bản thân.
Thời gian gần đây, dù bận rộn với công việc kinh doanh, Quốc Trường vẫn duy trì sự chăm chỉ trong hoạt động nghệ thuật. Anh liên tục góp mặt trong nhiều dự án phim ảnh. Trước "Một thời ta đã yêu", nam diễn viên cũng tham gia một dự án điện ảnh "Ốc mượn hồn", hợp tác cùng Hoa hậu Tiểu Vy. Sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn giúp anh ngày càng khẳng định vị trí của mình trong lòng khán giả.
Không chỉ gây chú ý qua các dự án nghệ thuật, đời sống cá nhân của Quốc Trường cũng thường xuyên trở thành đề tài bàn luận. Thời gian qua, anh liên tục có những tương tác thân thiết với Ngọc Trinh trên mạng xã hội, khiến nhiều người đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa hai người. Dù vậy, cả hai vẫn chưa từng chính thức lên tiếng xác nhận hay phủ nhận, khiến câu chuyện càng trở nên tò mò trong mắt công chúng.
Với sự đầu tư chỉn chu cùng dàn diễn viên nhiều kinh nghiệm, "Một thời ta đã yêu" được kỳ vọng sẽ mang đến một làn gió mới cho dòng phim tình cảm Việt. Không chỉ là câu chuyện về tình yêu đôi lứa, tác phẩm còn là hành trình khám phá những góc khuất trong tâm hồn, nơi mỗi người học cách chấp nhận, buông bỏ và trưởng thành sau những biến cố của cuộc sống.
