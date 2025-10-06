'Chị đại' Vbiz đóng vai bạn gái Quốc Trường trên phim, đời thực có chồng điển trai và tâm lý

4 năm sau khi yêu 'phú bà' Cbiz giàu có, Lâm Bảo Châu thay đổi ra sao? GĐXH - Lâm Bảo Châu lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng với phim "Chị ngã em nâng", anh đã được khán giả chú ý. Sau 4 năm hẹn hò cùng Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu có rất nhiều sự thay đổi.

Áp lực vì đóng "cảnh nóng" cùng đàn em kém tuổi

Lê Khánh được biết đến là diễn viên thực lực của màn ảnh Việt, đồng thời cũng là tên tuổi "bảo chứng" về độ hài hước. Tham gia phim hơn 20 năm, nữ diễn viên thể hiện tốt nhiều dạng vai khác nhau. Gần đây nhất, cô để lại dấu ấn đậm nét với vai diễn Năm Thu trong "Dâu Tây, Dâu Ta". Chính vì vậy, sự xuất hiện của Lê Khánh trong "Chị ngã em nâng" với một hình ảnh hoàn toàn trái ngược đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Lê Khánh đóng cặp cùng "đàn em" Quốc Trường trong "Chị ngã em nâng". Ảnh: ĐLP cung cấp

Trong "Chị ngã em nâng", nhân vật Hai Thương có tâm lý phức tạp với nhiều uẩn khúc từ quá khứ và tình thương em trai, đòi hỏi diễn viên phải có khả năng biến hóa đa dạng. Tuy nhiên, bên cạnh những phân đoạn cảm xúc nặng nề, Lê Khánh vẫn mang đến nhiều mảng miếng hài hước, duyên dáng, tạo tiếng cười cho khán giả.

Nói về vai diễn, Lê Khánh cho biết sức hút lớn nhất đến từ chính sự gai góc và chiều sâu tâm lý của nhân vật. "Cuộc đời người diễn viên không phải lúc nào cũng có được vai diễn tâm đắc, để đời. Tôi đã chờ đợi vai Hai Thương này từ rất lâu", cô chia sẻ.

Đoạn Lê Khánh ở dưới nước với phân cảnh đòi hỏi diễn biến cảm xúc tốt. Ảnh: ĐLP cung cấp.

Một trong những thử thách lớn nhất của Lê Khánh trong phim là phải thực hiện phân cảnh "ân ái" cùng "đàn em" Quốc Trường. Dù cả hai thân thiết ngoài đời, nhưng khi vào "cảnh nóng", họ đều rất ngại ngùng. Với Lê Khánh – dù dày dạn kinh nghiệm nhưng cô vẫn cảm thấy áp lực. Nữ diễn viên kể: "Tôi đã rất xấu hổ và khó diễn", tuy nhiên nhờ sự động viên của đạo diễn và ê-kíp, cô cùng bạn diễn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngoài áp lực đóng "cảnh nóng", Lê Khánh còn sợ hãi khi phải vào phân cảnh dưới nước do nỗi sợ độ sâu. Để chuẩn bị, cô tham gia khóa học lặn cùng huấn luyện viên chuyên nghiệp suốt hai tháng. Ban đầu, việc làm quen với thiết bị và cảm giác "bị bao quanh bởi nước" khiến cô khá căng thẳng, nhưng nhờ sự kiên nhẫn hướng dẫn của huấn luyện viên, Lê Khánh dần vượt qua được tâm lý lo lắng.

Lê Khánh đã thể hiện tốt nhất các phân đoạn cảm xúc trong "Chị ngã em nâng". Ảnh: ĐLP cung cấp

Chính sự nỗ lực này không chỉ giúp cô hoàn thành vai diễn trọn vẹn mà còn mang lại một trải nghiệm rất đặc biệt ngoài đời. Nhờ sự cố gắng hết mình cho vai Hai Thương, Lê Khánh đã thực sự lấy được nước mắt của khán giả.

Hôn nhân viên mãn bên chồng điển trai

Lê Khánh và chồng – Tuấn Khải kết hôn năm 2014, nhưng trước đó họ đã có nhiều năm tìm hiểu và hẹn hò. Cặp đôi học chung lớp đại học; dù Tuấn Khải kém tuổi nhưng lại đem lòng mến mộ đàn chị. Sau nhiều năm gắn bó và vượt qua sóng gió, cả hai quyết định về chung một nhà.

Lê Khánh hạnh phúc bên chồng điển trai, kém tuổi. Ảnh: FBNV

Trong chương trình Khách sạn 5 sao, Lê Khánh và Tuấn Khải từng tiết lộ chuyện tình của mình khiến nhiều khán giả bất ngờ. Nữ diễn viên gốc miền Tây kể cô và chồng học chung lớp dù chênh lệch tuổi tác – đây cũng là mối duyên giúp họ trở thành vợ chồng. Còn Tuấn Khải thì chia sẻ: "Tôi là người nhỏ tuổi nhất trong lớp nên gọi mọi người là anh chị. Cả tuổi thanh xuân của tôi đều dành cho vợ".

Trong khi đó, Lê Khánh nhận xét chồng là người tỉ mỉ, tình cảm, càng sống chung càng thấy trân trọng. Tuấn Khải cũng hài hước kể: "Ban đầu tôi phủ nhận khi mọi người nói chúng tôi yêu nhau, nhưng đến lúc công khai, tôi... nhục vô cùng".

Sau khi kết hôn, Tuấn Khải không ngần ngại phụ giúp vợ việc nhà. Lê Khánh thừa nhận chồng là người hy sinh cho cô rất nhiều. Tuấn Khải chia sẻ: "Tôi là đàn ông, trụ cột của gia đình nên phải lo mọi thứ. Dùng từ 'trách nhiệm' có vẻ nặng nề, nhưng đó là việc tôi phải làm chứ không có gì hy sinh cả. Đặc biệt, cô ấy là người tôi thương nên chuyện lo lắng, chăm sóc là niềm vui của tôi".

Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Lê Khánh - Tuấn Khải. Ảnh: FBNV

Sau 11 năm kết hôn, ngoài công việc nghệ thuật, hai vợ chồng còn kinh doanh để tăng thu nhập. Dù cuộc sống không quá dư dả, họ vẫn hạnh phúc vì luôn thấu hiểu và yêu thương nhau. Hiện tổ ấm của Lê Khánh và Tuấn Khải có hai thiên thần nhỏ đáng yêu, là cầu nối giúp cặp đôi thêm hạnh phúc và viên mãn.

Trailer phim "Chị ngã em nâng". Clip: ĐLP cung cấp