Quy chế bình chọn danh hiệu 'Ngôi sao thuốc Việt' lần thứ 2

Cách đây đúng 10 năm (2014), Bộ Y tế đã tổ chức thành công lễ trao danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" lần thứ nhất. Đã có 30 doanh nghiệp và 62 sản phẩm thuốc xuất sắc được bình chọn đạt danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt".

Theo Ban Tổ chức, ở lần tổ chức thứ 2 này, đã có hàng trăm doanh nghiệp và sản phẩm thuốc nộp hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn. Các doanh nghiệp tham gia bình chọn danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" lần thứ 2 phải đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí khắt khe mà Ban Tổ chức đưa ra.

So với lần thứ nhất, lần này, Hội đồng bình chọn đã được kiện toàn cho phù hợp với tình hình nhân lực thực tế. Quy chế bình chọn đã được sửa đổi cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Tiêu chí bình chọn danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" lần thứ 2

Ngày 27/10/2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3981/QĐ-BYT ban hành Quy chế bình chọn và Bộ tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp sản xuất thuốc và Sản phẩm thuốc đạt danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" lần thứ 2.

Các doanh nghiệp tham gia bình chọn danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" phải đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí khắt khe mà Ban Tổ chức đưa ra. Ảnh minh họa

Theo nội dung Quyết định, các doanh nghiệp tham dự Chương trình phải là doanh nghiệp có nhà máy sản xuất thuốc tại Việt Nam được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và đáp ứng các tiêu chí như:



- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, xây dựng, đấu thầu, bảo vệ môi trường, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.

- Tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển; chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; bảo đảm đời sống, việc làm ổn định cho người lao động.

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về sản xuất, bảo quản, phân phối và kinh doanh dược phẩm theo các tiêu chuẩn thực hành tốt (GPs); thực hiện đúng các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nhân.

- Có thời gian hoạt động kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập doanh nghiệp và cấp đăng ký kinh doanh từ 05 năm trở lên; thực hiện tốt các chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động. Đồng thời thực hiện tốt công tác trật tự an ninh, an toàn xã hội, tham gia đầy đủ các phong trào do địa phương nơi doanh nghiệp đóng trên địa bàn phát động.

Đối với sản phẩm thuốc sản xuất trong nước, các sản phẩm thuốc tham gia Chương trình phải được Bộ Y tế cấp Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam, được sản xuất tại nhà máy sản xuất thuốc tại Việt Nam và đáp ứng các yêu cầu như sau:

- Là sản phẩm thuốc đóng vai trò chủ đạo trong chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty sở hữu, đóng góp tỷ trọng lớn vào doanh thu và lợi nhuận hàng năm của doanh nghiệp.

- Là sản phẩm thuốc có thời gian lưu hành và phát triển lâu dài, có chứng minh tính an toàn, hiệu quả khi sử dụng và góp phần quan trọng trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; bảo đảm chất lượng, không ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng, được công bố giá đúng quy định.

- Là sản phẩm thuốc được triển khai kinh doanh tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về sản xuất, bảo quản, phân phối và kinh doanh dược phẩm theo các tiêu chuẩn thực hành tốt (GPs). Là sản phẩm được triển khai kinh doanh thực hiện đúng các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nguyên tắc làm việc của Hội đồng bình chọn

Cũng theo Quyết định số 3981/QĐ-BYT, Hội đồng bình chọn Giải thưởng "Ngôi sao thuốc Việt" được thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Thành viên Hội đồng gồm các nhà quản lý, các chuyên gia có uy tín, có trình độ chuyên môn phù hợp và am hiểu sâu về lĩnh vực dược cũng như lĩnh vực điều trị lâm sàng. Thành viên của Hội đồng bình chọn phải là những người không làm việc hoặc có liên quan trực tiếp tới doanh nghiệp có hồ sơ tham gia bình chọn.

Mỗi thành viên Hội đồng bình chọn có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét và đánh giá hồ sơ đăng ký Doanh nghiệp sản xuất thuốc và Sản phẩm thuốc tham gia chương trình trên cơ sở hồ sơ do Tổ thư ký chuẩn bị và xem xét.

Hội đồng bình chọn hoạt động theo nguyên tắc:

Hội đồng bình chọn có trách nhiệm đánh giá hồ sơ của Doanh nghiệp sản xuất thuốc và Sản phẩm thuốc đăng ký theo nguyên tắc khoa học và khách quan;

Kỳ họp đánh giá kết quả bình chọn của Hội đồng phải có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự, trong đó có Chủ tịch Hội đồng. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt sẽ ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng;

Các Doanh nghiệp sản xuất thuốc và Sản phẩm thuốc được bình chọn đạt danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" phải được các thành viên của Hội đồng bình chọn bỏ phiếu kín đồng ý, với tỷ lệ phiếu bầu đạt từ 75% trở lên tính trên tổng số thành viên Hội đồng tham dự họp.

Nguyên tắc hoạt động của Tổ thư ký Hội đồng bình chọn

Tổ thư ký Hội đồng bình chọn được thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Thành viên Tổ thư ký Hội đồng gồm các cán bộ Cục Quản lý Dược và các đơn vị có liên quan, có trình độ chuyên môn phù hợp, kinh nghiệm quản lý, nắm vững các quy định của pháp luật trong lĩnh vực dược để thực hiện nhiệm vụ giúp việc Hội đồng bình chọn trong việc xem xét, đánh giá các Doanh nghiệp sản xuất thuốc và Sản phẩm thuốc đạt danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt".

Tổ thư ký có nhiệm vụ thực hiện các công việc thường xuyên trong quá trình bình chọn danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt".

Theo Bộ Y tế, danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" được trao tặng với mục đích ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp sản xuất thuốc trong nước có nhiều sản phẩm thuốc điều trị hiệu quả, thị trường lớn, được người dân tin dùng và các sản phẩm thuốc có nguồn gốc xuất xứ tại Việt Nam mà thực tế đã được sử dụng và chứng minh hiệu quả trong phòng bệnh, chữa bệnh.