Bất ngờ loại quả khiến người đàn ông 60 tuổi bị hoại tử ruột, ăn theo cách này vừa tránh được sai lầm vừa tốt cho sức khỏe

Thông tin người đàn ông họ Chen (60 tuổi, ở Đài Loan, Trung Quốc) bị tắc ruột, hoại tử ruột non, phải cắt bỏ hơn một nửa ruột non do sai lầm khi ăn ổi khiến nhiều người lo lắng và cẩn trọng hơn khi ăn loại quả này.

Giải thích về điều này, bác sĩ điều trị cho biết: “Bản thân các loại trái cây nhiều hạt, cứng hoặc nhiều nhựa khi ăn quá nhiều hay ăn lúc đói, kết hợp với một số thực phẩm khác có thể gây ra trướng bụng, khó tiêu, thậm chí tắc ruột nguy hiểm. Nhưng ở bệnh nhân này có 3 điểm quan trọng dẫn tới tình trạng nghiêm trọng như trên.

Một là không chỉ ăn nhiều, ông ấy còn thích ăn loại ổi cứng vì giòn và thường ăn cả phần ruột chứa nhiều hạt bên trong. Hai là ông đã có tuổi, hệ tiêu hóa kém đi. Thứ ba và cũng quan trọng nhất là năm ngoái ông từng phẫu thuật đại trực tràng. Điều này khiến ông dễ bị tắc ruột hơn khi ăn ổi.

Ngoài ra, do người bệnh chủ quan với các dấu hiệu, đến bệnh viện muộn và tiền sử phẫu thuật tiêu hóa làm bệnh tình trở nặng nhanh, dẫn tới hoại tử nguy hiểm tính mạng”.

Nên ăn ổi bao nhiêu là đủ?

Ổi là một loại trái cây quen thuộc của người Việt. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ổi chứa ít chất béo bão hoà, cholesterol và natri nhưng chứa nhiều chất xơ, vitamin C, A, kẽm, kali và mangan…

Ảnh minh họa

Theo phân tích, trong 100g ổi có 85g nước, 0,6g protit, 7,7g gluxit, 6g xenlulo, 10mg canxi, 16mg photpho, một ít chất sắt, nhiều kali và các loại vitamin, nhất là vitamin A và C, cung cấp được 34kcal.

Ổi chín là nguồn cung cấp sinh tố A và C, đa số sinh tố tập trung ở phần thịt, lớp vỏ mỏng bên ngoài quả. Trong ổi đặc biệt là ổi đào có lượng lycopen nhiều hơn cà chua 26%, có thể giảm bớt nguy cơ bệnh tim và tốt cho hệ tiêu hóa.

Nước ép trái ổi hoặc nước sắc lá ổi rất có lợi trong việc giả ho, trị cảm, đồng thời có tác dụng "dọn dẹp" hệ hô hấp. Thịt của quả ổi chứa rất nhiều vitamin và sắt, nhờ đó có tác dụng ngăn ngừa bệnh cảm và các trường hợp bị nhiễm siêu vi; giúp cải thiện cấu trúc da và ngăn ngừa các bệnh về da tốt hơn bất cứ loại mĩ phẩm nào.

Ăn ổi thường xuyên và đúng cách có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch, làm đẹp, giảm cân và một số tác dụng chữa bệnh khác.

Mặc dù tốt cho sức khỏe, nhưng mỗi ngày người khỏe mạnh cũng chỉ nên ăn 2 - 3 quả, nếu ăn quá nhiều lượng chất xơ phong phú trong quả ổi, cộng với hạt ổi không được nhai kỹ sẽ gây nặng bụng, khó tiêu, vô hình trung biến hạt ổi thành thứ thuốc độc gây viêm tắc ruột, nguy hiểm cho sức khỏe.

4 thời điểm ăn nên ăn ổi để tốt cho sức khỏe

Ăn ổi vào buổi sáng

Buổi sáng là câu trả lời thích hợp cho câu hỏi ăn ổi lúc nào thì tốt. Ăn trái cây vào buổi sáng rất tốt cho sức khỏe vì khi đó không có gì trong dạ dày, cùng với cốc nước lọc chính là lúc tốt nhất để ăn ổi. Khi đó hệ tiêu hóa dễ dàng hấp thụ được chất dinh dưỡng từ trái cây một cách tốt nhất.

Ảnh minh họa

Ăn ổi giữa các bữa ăn

Việc ăn trái cây vào giữa khoảng thời gian giữa các bữa ăn là điều tốt mà mọi người nên thử vì vào thời điểm giữa các bữa ăn cũng là lúc mà hệ tiêu hóa hoạt động tốt nhất và tiết ra nhiều enzym khác nhau, nhờ đó mà quá trình tiêu hóa có thể dễ dàng diễn ra hơn.

Ăn ổi vào buổi tối

Ăn ổi trước giờ ngủ có lẽ sẽ không hiệu quả bằng việc ăn ổi vào trước giờ ăn tối. Vì ổi là một trong các loại trái cây ít năng lượng nhưng lại giàu chất xơ, nhờ đó mà có thể thỏa mãn cơn đói. Và đó là lý do khiến bữa ăn tối là bữa ăn đơn giản nhất ngày, đồng thời giúp hạn chế được lượng mỡ xấu.

Ăn ổi trước và sau khi tập luyện

Việc bổ sung thêm trái cây, trong đó có ổi vào khoảng thời gian trước và sau khi tập luyện giúp cung cấp đủ nguồn năng lượng trong lập luyện tập và bù đắp thêm năng lượng sau khi luyện tập. Các dưỡng chất trong ổi sẽ được dễ dàng hấp thụ trong quá trình luyện tập, hạn chế chất béo trong cơ thể.

4 lưu ý cần tránh khi ăn ổi để an toàn cho sức khỏe

Ảnh minh họa

- Không ăn ổi còn non hoặc còn xanh vì vị chát trong ổi sẽ có hại cho người bị bệnh dạ dày hoặc táo bón.

- Không nên ăn cả hạt ổi, hoặc nếu ăn thì cần nhai nát, vì nếu nuốt cả hạt sẽ khó tiêu và dẫn đến đau dạ dày.

- Những người bị suy nhược cơ thể nên sử dụng ổi dưới dạng xay nhuyễn hoặc ép thành nước thì sẽ hấp thụ được tốt hơn.

- Vỏ của ổi chứa nhiều vitamin C rất tốt cho làm đẹp da, nhưng đối với người tiểu đường khi ăn nên gọt bỏ vỏ ổi.

Lưu ý: Ổi là trái cây chín nhanh nên khó bảo quản được lâu, nên khi mua về, nếu bạn không ăn hết ngay, thì nên giữ lại vỏ bọc xốp để cất ngay vào ngăn mát tủ lạnh.

Khi đã bảo quản ổi trong tủ lạnh, chúng vẫn tiếp tục chín lên theo thời gian, thịt ổi sẽ trở nên mềm hơn. Vì vậy nếu muốn ăn ổi giòn thì bạn nên ăn tươi, còn muốn ăn ổi mềm thì bảo quản tủ lạnh.

