Quy định mới nhất về độ tuổi được cấp giấy phép lái xe từng hạng

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Độ tuổi tối thiểu để được cấp giấy phép lái xe

Theo Cục Cảnh sát giao thông, từ ngày 01/01/2025, hệ thống giấy phép lái xe (GPLX) được phân thành 15 hạng, tương ứng với từng loại phương tiện và yêu cầu về độ tuổi của người lái.

Theo đó, độ tuổi tối thiểu để được cấp GPLX được quy định như sau:

- Từ đủ 18 tuổi: A1, A, B1, B, C1.

- Từ đủ 21 tuổi: C, BE.

- Từ đủ 24 tuổi: D1, D2, C1E, CE.

- Từ đủ 27 tuổi: D, D1E, D2E, DE.

Một số hạng phổ biến cần nhớ:

Hạng A1: Mô tô đến 125 cm³ hoặc xe điện có công suất đến 11 kW.

Hạng A: Mô tô trên 125 cm³ hoặc công suất trên 11 kW; đồng thời được điều khiển các loại xe thuộc hạng A1.

Hạng B1: Mô tô ba bánh và các loại xe thuộc hạng A1.

Hạng B: Ô tô chở người đến 08 chỗ, không kể chỗ của người lái xe; ô tô tải, ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500 kg.

Hạng C1: Ô tô tải, ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 3.500 kg đến 7.500 kg.

Hạng C: Ô tô tải, ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 7.500 kg.

Hạng D1, D2, D: Các nhóm ô tô chở người theo số chỗ; trong đó hạng D còn áp dụng đối với xe chở người giường nằm.

Cũng theo Cục Cảnh sát giao thông, cần đặc biệt lưu ý về hạng giấy phép lái xe:

Đối với hạng B1: Từ năm 2025, B1 cấp mới không còn là GPLX ô tô số tự động như cách hiểu trước đây. Người học lái ô tô con thông thường sẽ được cấp GPLX hạng B.

Các GPLX hạng B1, B1 số tự động đã được cấp theo quy định trước đây vẫn tiếp tục được sử dụng theo quy định chuyển tiếp, không tự động mất giá trị.

Đối với hạng A1, A: Người đủ 16 tuổi được điều khiển xe gắn máy theo quy định; tuy nhiên, độ tuổi được cấp GPLX hạng A1, A bắt đầu từ đủ 18 tuổi.

Riêng người lái ô tô chở người trên 29 chỗ hoặc xe chở người giường nằm, độ tuổi tối đa là 57 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ.

Ngoài điều kiện về độ tuổi, người học và người lái xe còn phải đáp ứng các điều kiện về sức khỏe theo quy định.

Giấy phép lái xe là giấy tờ pháp lý bắt buộc chứng minh người điều khiển phương tiện đủ điều kiện về năng lực hành vi, sức khỏe và kiến thức chuyên môn để tham gia giao thông an toàn.

Tham gia giao thông, người lái xe phải có giấy phép lái xe từng hạng theo quy định. Ảnh minh họa: TL

Vì sao giấy phép lái xe là giấy tờ bắt buộc với lái xe tham gia giao thông?

Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ 2024, giấy phép lái xe là giấy tờ bắt buộc đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Giấy phép lái xe là chứng nhận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận một cá nhân đã trải qua quá trình đào tạo, sát hạch đạt yêu cầu về kiến thức pháp luật giao thông, kỹ năng thực hành lái xe và điều kiện sức khỏe. Việc bắt buộc có giấy phép lái xe giúp loại bỏ những người chưa đủ kỹ năng điều khiển xe, giảm thiểu tối đa rủi ro tai nạn giao thông.

Người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khoẻ theo quy định và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

Giấy phép lái xe là căn cứ pháp lý duy nhất để lực lượng chức năng theo dõi, quản lý và thực hiện việc trừ điểm hoặc phục hồi điểm chấp hành luật giao thông của từng tài xế.

Theo quy định mới, mỗi giấy phép lái xe có 12 điểm/năm. Nếu bị trừ hết 12 điểm, người lái xe không được điều khiển phương tiện cho đến khi tham gia kiểm tra lại kiến thức pháp luật.

Nếu điều khiển xe mà không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe không phù hợp/hết hiệu lực, người vi phạm sẽ chịu các mức xử phạt hành chính rất nặng và bị tạm giữ phương tiện theo quy định xử phạt giao thông hiện hành.