Quy định mới nhất về độ tuổi được cấp giấy phép lái xe từng hạng

| Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo quy định, giấy phép lái xe là giấy tờ bắt buộc đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Độ tuổi được cấp giấy phép lái xe từng hạng được quy định thế nào?

Độ tuổi tối thiểu để được cấp giấy phép lái xe

Theo Cục Cảnh sát giao thông, từ ngày 01/01/2025, hệ thống giấy phép lái xe (GPLX) được phân thành 15 hạng, tương ứng với từng loại phương tiện và yêu cầu về độ tuổi của người lái.

Theo đó, độ tuổi tối thiểu để được cấp GPLX được quy định như sau:

TIN LIÊN QUAN

- Từ đủ 18 tuổi: A1, A, B1, B, C1.

- Từ đủ 21 tuổi: C, BE.

- Từ đủ 24 tuổi: D1, D2, C1E, CE.

- Từ đủ 27 tuổi: D, D1E, D2E, DE.

Một số hạng phổ biến cần nhớ:

Hạng A1: Mô tô đến 125 cm³ hoặc xe điện có công suất đến 11 kW.

Hạng A: Mô tô trên 125 cm³ hoặc công suất trên 11 kW; đồng thời được điều khiển các loại xe thuộc hạng A1.

Hạng B1: Mô tô ba bánh và các loại xe thuộc hạng A1.

Hạng B: Ô tô chở người đến 08 chỗ, không kể chỗ của người lái xe; ô tô tải, ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500 kg.

Hạng C1: Ô tô tải, ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 3.500 kg đến 7.500 kg.

Hạng C: Ô tô tải, ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 7.500 kg.

Hạng D1, D2, D: Các nhóm ô tô chở người theo số chỗ; trong đó hạng D còn áp dụng đối với xe chở người giường nằm.

Cũng theo Cục Cảnh sát giao thông, cần đặc biệt lưu ý về hạng giấy phép lái xe:

Đối với hạng B1: Từ năm 2025, B1 cấp mới không còn là GPLX ô tô số tự động như cách hiểu trước đây. Người học lái ô tô con thông thường sẽ được cấp GPLX hạng B.

Các GPLX hạng B1, B1 số tự động đã được cấp theo quy định trước đây vẫn tiếp tục được sử dụng theo quy định chuyển tiếp, không tự động mất giá trị.

Đối với hạng A1, A: Người đủ 16 tuổi được điều khiển xe gắn máy theo quy định; tuy nhiên, độ tuổi được cấp GPLX hạng A1, A bắt đầu từ đủ 18 tuổi.

Riêng người lái ô tô chở người trên 29 chỗ hoặc xe chở người giường nằm, độ tuổi tối đa là 57 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ.

Ngoài điều kiện về độ tuổi, người học và người lái xe còn phải đáp ứng các điều kiện về sức khỏe theo quy định.

Giấy phép lái xe là giấy tờ pháp lý bắt buộc chứng minh người điều khiển phương tiện đủ điều kiện về năng lực hành vi, sức khỏe và kiến thức chuyên môn để tham gia giao thông an toàn.
Quy định mới nhất về độ tuổi được cấp giấy phép lái xe từng hạng - Ảnh 1.

Tham gia giao thông, người lái xe phải có giấy phép lái xe từng hạng theo quy định. Ảnh minh họa: TL

Vì sao giấy phép lái xe là giấy tờ bắt buộc với lái xe tham gia giao thông?

Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ 2024, giấy phép lái xe là giấy tờ bắt buộc đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Giấy phép lái xe là chứng nhận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận một cá nhân đã trải qua quá trình đào tạo, sát hạch đạt yêu cầu về kiến thức pháp luật giao thông, kỹ năng thực hành lái xe và điều kiện sức khỏe. Việc bắt buộc có giấy phép lái xe giúp loại bỏ những người chưa đủ kỹ năng điều khiển xe, giảm thiểu tối đa rủi ro tai nạn giao thông.

Người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khoẻ theo quy định và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

Giấy phép lái xe là căn cứ pháp lý duy nhất để lực lượng chức năng theo dõi, quản lý và thực hiện việc trừ điểm hoặc phục hồi điểm chấp hành luật giao thông của từng tài xế.

Theo quy định mới, mỗi giấy phép lái xe có 12 điểm/năm. Nếu bị trừ hết 12 điểm, người lái xe không được điều khiển phương tiện cho đến khi tham gia kiểm tra lại kiến thức pháp luật.

Nếu điều khiển xe mà không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe không phù hợp/hết hiệu lực, người vi phạm sẽ chịu các mức xử phạt hành chính rất nặng và bị tạm giữ phương tiện theo quy định xử phạt giao thông hiện hành.

Quy định mới nhất về độ tuổi được cấp giấy phép lái xe từng hạng - Ảnh 6.Các hạng giấy phép lái xe mới nhất 2026, có điểm gì mới mà các tài xế cần biết

GĐXH - Năm 2026, có những hạng giấy phép nào được áp dụng? Dưới đây là những thông tin cụ thể.

Quy định mới nhất về độ tuổi được cấp giấy phép lái xe từng hạng - Ảnh 7.Mẫu giấy phép lái xe (bằng lái xe) mới áp dụng từ 2026, hình thức có thay đổi?

GĐXH - Từ 2026, giấy phép lái xe (bằng lái xe) mới được áp dụng theo mẫu số 02 tại Phụ lục XXIV Thông tư 35/2024/TT-BGTVT (nay là Bộ Xây dựng).

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Hàng loạt tàu đóng dở nằm ngang ven sông Đáy ở Ninh Bình, dòng chảy bị 'chặn' giữa mùa mưa lũ

Hàng loạt tàu đóng dở nằm ngang ven sông Đáy ở Ninh Bình, dòng chảy bị 'chặn' giữa mùa mưa lũ

Đời sống -

GĐXH - Hàng loạt tàu chưa hoàn thiện nằm ngang tại các xưởng đóng tàu ven sông Đáy, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình. Cùng với đó, nhiều công trình, trạm trộn bê tông nằm sát bờ sông bị ngập, khiến những vấn đề về dòng chảy, an toàn và môi trường tiếp tục được đặt ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.