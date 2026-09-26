Lương tối thiểu vùng cao nhất 5,7 triệu đồng từ 1/1/2027?

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Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng lên 7,8%

TPO đưa tin, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 293/NĐ/2025 của Chính phủ, quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định này đang được Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định.

Theo Dự thảo Nghị định, điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,8% so với mức hiện hành để áp dụng từ ngày 1/1/2027.

Bộ Nội vụ đề xuất từ ngày 1/1/2027, mức lương tối thiểu vùng tăng bình quân lên 7,8%. Ảnh minh họa: TL

Mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ được đề xuất theo phương án như sau:

Vùng Mức lương tối thiểu tháng (Đơn vị: đồng/tháng) Mức lương tối thiểu giờ (Đơn vị: đồng/giờ) Vùng I 5.700.000 27.400 Vùng II 5.080.000 24.400 Vùng III 4.450.000 21.400 Vùng IV 4.040.000 19.400

Theo đề xuất nêu trên, mức lương tối thiểu vùng tăng 310.000-390.000 (tăng tương ứng tỷ lệ bình quân 7,8%).

Mức lương tối thiểu vùng theo tháng sẽ được điều chỉnh tăng từ 310.000 - 390.000 đồng, mức tăng bình quân là 348.000 đồng, tương ứng tỉ lệ bình quân 7,8% so với mức lương tối thiểu vùng hiện nay.

Mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên cao hơn khoảng 3,7% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2027 để cải thiện cho người lao động.

Bộ Nội vụ cho biết, mức điều chỉnh này có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nguyên tắc áp dụng phân vùng còn xem xét điều chỉnh phân vùng các địa bàn dựa trên các yếu tố về tăng trưởng kinh tế, sự thay đổi về hạ tầng, mức độ phát triển thị trường lao động…

Hiện nay mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được áp dụng theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP. Trong đó, mức lương tối thiểu vùng I là 5,31 triệu đồng, vùng II là 4,73 triệu đồng, vùng III là 4,14 triệu đồng, vùng IV là 3,7 triệu đồng.

Mức lương tối thiểu theo giờ tại vùng I là 25.500 đồng/giờ, vùng II là 22.700 đồng/giờ, vùng III là 20.000 đồng/giờ, vùng IV là 17.800 đồng/giờ.

Lương tối thiểu vùng là gì?

Theo Điều 91 Bộ luật Lao động 2019: Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Mức lương tối thiểu không áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Thông thường, lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh 1 năm/1 lần.

Lương tối thiểu vùng từ 1/7/2025 thực hiện thế nào? GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất danh mục địa bàn cấp xã áp dụng mức lương tối thiểu vùng của 34 tỉnh, thành phố thực hiện từ ngày 1/7/2025. Dưới đây là thông tin cụ thể.