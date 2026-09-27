Từ 1/10/2026, thân nhân của người có công với cách mạng nhận mức trợ cấp ưu đãi một lần lên tới hơn 93 triệu đồng

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Từ ngày 1/10/2026, mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được áp dụng theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại Điều 3 Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 3.012.000 đồng.

Từ 1/10/2026, thân nhân của người có công với cách mạng được nhận trợ cấp một lần theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP. Ảnh minh họa: AI

Tại phụ lục IV của Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng từ ngày 1/10/2026 như sau:

STT Đối tượng người có công Mức trợ cấp 1 Đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 10 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 (được sửa đổi bổ sung bởi Pháp lệnh số 05/2026/UBTVQH16): Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi quy định tại Điều 9 của Pháp lệnh này thì chế độ ưu đãi được thực hiện như sau: a) Đại diện thân nhân hoặc đại diện người thừa kế (trong trường hợp không còn thân nhân) được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của Chính phủ; b) Thân nhân đủ điều kiện được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này". 1.1 Đại diện thân nhân 31,0 lần mức chuẩn 1.2 Đối tượng không phải thân nhân 6,2 lần mức chuẩn 2 Đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 13 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 (được sửa đổi bổ sung bởi Pháp lệnh số 05/2026/UBTVQH16): Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi quy định tại Điều 12 của Pháp lệnh này thì chế độ ưu đãi được thực hiện như sau: a) Đại diện thân nhân hoặc đại diện người thừa kế (trong trường hợp không còn thân nhân) được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của Chính phủ; b) Thân nhân đủ điều kiện được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này". 2.1 Đại diện thân nhân 15,5 lần mức chuẩn 2.2 Đối tượng không phải thân nhân 6,2 lần mức chuẩn 3 Liệt sĩ Trợ cấp một lần đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 16 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14: Trợ cấp tuất một lần khi truy tặng Bằng "Tổ quốc ghi công"; trường hợp không còn thân nhân thì người thừa kế của liệt sỹ giữ Bằng "Tổ quốc ghi công" được hưởng trợ cấp tuất một lần. 20,0 lần mức chuẩn Hỗ trợ chi phí báo tử 1,0 lần mức chuẩn 4 Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 19 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 Trợ cấp một lần đối với thân nhân khi Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được tặng danh hiệu nhưng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". 20,0 lần mức chuẩn 5 Đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 22 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 Trợ cấp một lần đối với thân nhân khi Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến được tặng danh hiệu nhưng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", "Anh hùng Lao động" trong thời kỳ kháng chiến. 20,0 lần mức chuẩn 6 Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 34 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 Trợ cấp một lần đối với thân nhân khi người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày chết mà chưa được hưởng chế độ. 1,5 lần mức chuẩn 7 Đối tượng quy định tại Điều 35 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế là người tham gia kháng chiến và được Nhà nước khen tặng Huân chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến, Huy chương Chiến thắng. (Trợ cấp tính theo thâm niên tham gia kháng chiến, tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc hoặc làm nghĩa vụ quốc tế) 0,3 lần mức chuẩn/thâm niên 8 Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 37 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 Trợ cấp một lần đối với thân nhân khi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi. 1,5 lần mức chuẩn 9 Đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 38 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến. 1,5 lần mức chuẩn 10 Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 40 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 Trợ cấp một lần đối với thân nhân khi người có công giúp đỡ cách mạng chết mà chưa hưởng chế độ ưu đãi. 1,5 lần mức chuẩn

Theo quy định nêu trên, từ 1/10/2026, đại diện thân nhân người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi quy định tại Điều 12 của Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 được nhận chế độ ưu đãi một lần mức cao nhất là 31,0 lần mức chuẩn.

Số tiền được tính: 31,0 x 3.012.000 đồng = 93.372.000 đồng.

Từ 1/10/2026, hàng triệu người có công với cách mạng nhận mức trợ cấp ưu đãi mới GĐXH - Từ ngày 1/10/2026, trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng được áp dụng theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP của Chính phủ.