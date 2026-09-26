Hàng loạt tàu đóng dở nằm ngang ven sông Đáy ở Ninh Bình, dòng chảy bị 'chặn' giữa mùa mưa lũ
GĐXH - Hàng loạt tàu chưa hoàn thiện nằm ngang tại các xưởng đóng tàu ven sông Đáy, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình. Cùng với đó, nhiều công trình, trạm trộn bê tông nằm sát bờ sông bị ngập, khiến những vấn đề về dòng chảy, an toàn và môi trường tiếp tục được đặt ra.
Video hàng loạt tàu đóng dở nằm ngang ven sông Đáy ở Ninh Bình:
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