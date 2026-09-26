Hàng loạt tàu đóng dở nằm ngang ven sông Đáy ở Ninh Bình, dòng chảy bị 'chặn' giữa mùa mưa lũ

Đến ngày 17/9, sau thời gian dài chưa nhận được phản hồi, phóng viên tiếp tục liên hệ với ông Vũ Văn Vui, Chủ tịch UBND xã Ý Yên. Ông Vũ Văn Vui cho biết đã giao vụ việc cho đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách. Phóng viên sau đó liên hệ lại với Chánh Văn phòng UBND xã Ý Yên và được cho biết lãnh đạo xã đang tập trung chỉ đạo công tác hộ đê do nước lũ trên sông Đáy dâng cao, đồng thời hẹn sang tuần sẽ làm việc.