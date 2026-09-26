Hàng loạt tàu đóng dở nằm ngang ven sông Đáy ở Ninh Bình, dòng chảy bị 'chặn' giữa mùa mưa lũ

Thứ bảy, 19:33 26/09/2026 | Đời sống
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GĐXH - Hàng loạt tàu chưa hoàn thiện nằm ngang tại các xưởng đóng tàu ven sông Đáy, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình. Cùng với đó, nhiều công trình, trạm trộn bê tông nằm sát bờ sông bị ngập, khiến những vấn đề về dòng chảy, an toàn và môi trường tiếp tục được đặt ra.

Tàu đóng dở ven sông Đáy và ảnh hưởng đến dòng chảy mùa mưa lũ 2026 - Ảnh 1.

Ngày 18/9, theo ghi nhận của phóng viên, hàng loạt tàu thuyền đang đóng dở tại xưởng đóng tàu của cơ sở Công ty TNHH Vũ Văn Cường, cạnh cầu Non Nước, thôn Dinh Tần, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình, bị ngập trong nước khi mực nước sông Đáy dâng cao.

Tàu đóng dở nằm ngang ven sông Đáy, dòng chảy bị “chặn” giữa mùa mưa lũ - Ảnh 1.

Nhiều tàu chưa hoàn thiện được đặt ngang tại khu vực ven sông Đáy. Những khối sắt lớn nằm sát mép nước trở thành vật cản, khiến dòng nước phải đổi hướng tại khu vực xưởng.

Tàu đóng dở nằm ngang ven sông Đáy, dòng chảy bị “chặn” giữa mùa mưa lũ - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm ngày 18/9, mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông dâng cao, có thời điểm ở mức báo động III.

Tàu đóng dở nằm ngang ven sông Đáy, dòng chảy bị “chặn” giữa mùa mưa lũ - Ảnh 3.

Khu vực xưởng đóng tàu của Công ty TNHH Vũ Văn Cường bị nước bao phủ. Đây cũng là địa điểm trước đó phóng viên đã có bài viết phản ánh về tình trạng hoạt động của cơ sở ven sông, tuy nhiên đến nay hiện trạng vẫn còn tồn tại.

Tàu đóng dở nằm ngang ven sông Đáy, dòng chảy bị “chặn” giữa mùa mưa lũ - Ảnh 4.

Không chỉ tại khu vực cạnh cầu Non Nước, dọc tuyến ven sông theo hướng từ cầu Non Nước về phía làng Ninh Mật cũng xuất hiện hàng loạt xưởng đóng tàu. Nhiều tàu chưa hoàn thiện nằm sát khu vực dòng nước đang dâng cao.

Tàu đóng dở nằm ngang ven sông Đáy, dòng chảy bị “chặn” giữa mùa mưa lũ - Ảnh 5.

Những con tàu chưa hoàn thiện có kích thước lớn được đặt ngang ven sông Đáy. Trong điều kiện mưa bão, việc tập kết các khối sắt lớn sát dòng sông đặt ra vấn đề về an toàn và khả năng ảnh hưởng đến dòng chảy.

Tàu đóng dở nằm ngang ven sông Đáy, dòng chảy bị “chặn” giữa mùa mưa lũ - Ảnh 6.

Cùng khu vực ven sông Đáy, phóng viên ghi nhận thêm 2 trạm trộn bê tông bị nước bao quanh trong đợt mưa lũ. Việc các công trình, thiết bị sản xuất nằm sát sông cũng đặt ra nguy cơ tác động đến môi trường nếu xảy ra sự cố hoặc phát sinh chất thải theo dòng nước.

Tàu đóng dở nằm ngang ven sông Đáy, dòng chảy bị “chặn” giữa mùa mưa lũ - Ảnh 7.

Ngày 7/9/2026, phóng viên đã liên hệ làm việc với UBND xã Ý Yên để thông tin về tình trạng các xưởng đóng tàu, trạm trộn bê tông hoạt động ngay khu vực ven sông Đáy. Đại diện Chánh Văn phòng UBND xã Ý Yên đã tiếp nhận thông tin, cho biết sẽ báo cáo lãnh đạo và sắp xếp lịch làm việc với phóng viên

Tàu đóng dở nằm ngang ven sông Đáy, dòng chảy bị “chặn” giữa mùa mưa lũ - Ảnh 8.

Đến ngày 17/9, sau thời gian dài chưa nhận được phản hồi, phóng viên tiếp tục liên hệ với ông Vũ Văn Vui, Chủ tịch UBND xã Ý Yên. Ông Vũ Văn Vui cho biết đã giao vụ việc cho đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách. Phóng viên sau đó liên hệ lại với Chánh Văn phòng UBND xã Ý Yên và được cho biết lãnh đạo xã đang tập trung chỉ đạo công tác hộ đê do nước lũ trên sông Đáy dâng cao, đồng thời hẹn sang tuần sẽ làm việc.

Tàu đóng dở nằm ngang ven sông Đáy, dòng chảy bị “chặn” giữa mùa mưa lũ - Ảnh 9.

Đến ngày 26/9, phóng viên vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi từ UBND xã Ý Yên về những nội dung đã trao đổi liên quan đến các xưởng đóng tàu, trạm trộn bê tông ven sông Đáy, cũng như việc kiểm tra, xử lý và đánh giá nguy cơ ảnh hưởng đến dòng chảy trong mùa mưa bão.

Video hàng loạt tàu đóng dở nằm ngang ven sông Đáy ở Ninh Bình:


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