Muốn phục hồi điểm giấy phép lái xe, người dân cần nắm rõ thông tin này

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Thời gian phục hồi điểm giấy phép lái xe tại Hà Nội

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để thực hiện phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Theo thông báo thời gian kiểm tra phục hồi giấy phép lái xe được thực hiện cụ thể như sau:

- Thời gian: 08h00 các ngày thứ Ba và thứ Năm hàng tuần (trừ ngày lễ), từ ngày 20/6/2026 đến ngày 19/7/2026.

- Địa điểm: Trụ sở Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ - Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội (số 2 Phùng Hưng, phường Hà Đông, Hà Nội).

Quy định đối với người dự kiểm tra phục hồi giấy phép lái xe:

- Người dự kiểm tra cần có mặt đúng thời gian, địa điểm quy định.

- Giấy tờ mang theo: Căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận căn cước (đối với người gốc Việt Nam chưa có quốc tịch) hoặc thẻ thường trú, thẻ tạm trú (đối với người nước ngoài).

- Đối với các trường hợp thông tin đã được tích hợp trong căn cước công dân điện tử, hệ thống sẽ đối chiếu dữ liệu tự động theo quy định.

Người dân dự kiểm tra phục hồi điểm giấy phép lái xe. Ảnh: CATP Hà Nội

Phục hồi điểm giấy phép lái xe là gì?

Phục hồi điểm giấy phép lái xe là quá trình cấp lại, khôi phục đủ 12 điểm cho bằng lái khi tài xế bị trừ điểm do vi phạm luật giao thông. Hệ thống này giúp quản lý việc chấp hành pháp luật và khuyến khích người lái xe tuân thủ an toàn.

Các cách phục hồi điểm giấy phép lái xe

Tùy thuộc vào trạng thái bị trừ điểm mà việc phục hồi điểm giấy phép lái xe sẽ được áp dụng theo các hình thức khác nhau:

Phục hồi tự động (chưa bị trừ hết 12 điểm)

Khoản 2 Điều 51 Nghị định 168/2024/NĐ-CP hướng dẫn trình tự, thủ tục phục hồi điểm giấy phép lái xe đối với trường hợp giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm như sau:

Khi đủ thời hạn 12 tháng, kể từ ngày bị trừ điểm giấy phép lái xe gần nhất, dữ liệu điểm giấy phép lái xe sẽ được tự động phục hồi đủ 12 điểm (gồm cả giấy phép lái xe đang trong thời hạn bị tước quyền sử dụng) và cập nhật tự động trong Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Ngay sau khi dữ liệu điểm giấy phép lái xe được phục hồi, Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ tự động chuyển thông tin thông báo cho người được phục hồi điểm giấy phép lái xe biết việc phục hồi điểm.

Việc thông báo phục hồi điểm giấy phép lái xe thực hiện bằng phương thức điện tử thông qua tài khoản của công dân đăng ký trên Cổng dịch vụ công, Ứng dụng giao thông trên thiết bị di động VNeTraffic; đồng thời cập nhật thông tin về giấy phép lái xe được phục hồi điểm trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.

Trường hợp giấy phép lái xe được thể hiện dưới hình thức thông điệp dữ liệu thì thực hiện cập nhật trạng thái phục hồi điểm giấy phép lái xe trong Căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Phục hồi điểm giấy phép lái xe đã bị trừ hết điểm

Theo khoản 3 Điều 58 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người có giấy phép lái xe bị trừ hết điểm không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo giấy phép lái xe đó.

Sau thời hạn ít nhất là 06 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ do lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức.

Sau khi người có giấy phép lái xe bị trừ hết điểm tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đạt yêu cầu, kết quả kiểm tra được cập nhật vào phần mềm kiểm tra và đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Lái xe có điểm kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được phục hồi đủ 12 điểm và cập nhật tự động trong Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Ngay sau khi dữ liệu điểm giấy phép lái xe được phục hồi đủ 12 điểm thì người có thẩm quyền thông báo cho người được phục hồi điểm giấy phép lái xe biết việc phục hồi điểm.

Việc thông báo phục hồi điểm giấy phép lái xe thực hiện bằng văn bản và được giao trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc thực hiện thông báo bằng phương thức điện tử thông qua tài khoản của công dân đăng ký trên Cổng dịch vụ công, Ứng dụng VNeTraffic.

Đồng thời cập nhật thông tin về giấy phép lái xe được phục hồi điểm trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.

Vi phạm lỗi này, lái xe có thể bị trừ hết điểm giấy phép lái xe GĐXH - Dưới đây là những hành vi vi phạm giao thông sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe theo Nghị định 168/2024-NĐ-CP.