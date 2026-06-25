Muốn phục hồi điểm giấy phép lái xe, người dân cần nắm rõ thông tin này
GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để thực hiện phục hồi điểm giấy phép lái xe.
Thời gian phục hồi điểm giấy phép lái xe tại Hà Nội
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để thực hiện phục hồi điểm giấy phép lái xe.
Theo thông báo thời gian kiểm tra phục hồi giấy phép lái xe được thực hiện cụ thể như sau:
- Thời gian: 08h00 các ngày thứ Ba và thứ Năm hàng tuần (trừ ngày lễ), từ ngày 20/6/2026 đến ngày 19/7/2026.
- Địa điểm: Trụ sở Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ - Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội (số 2 Phùng Hưng, phường Hà Đông, Hà Nội).
Quy định đối với người dự kiểm tra phục hồi giấy phép lái xe:
- Người dự kiểm tra cần có mặt đúng thời gian, địa điểm quy định.
- Giấy tờ mang theo: Căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận căn cước (đối với người gốc Việt Nam chưa có quốc tịch) hoặc thẻ thường trú, thẻ tạm trú (đối với người nước ngoài).
- Đối với các trường hợp thông tin đã được tích hợp trong căn cước công dân điện tử, hệ thống sẽ đối chiếu dữ liệu tự động theo quy định.
Phục hồi điểm giấy phép lái xe là gì?
Phục hồi điểm giấy phép lái xe là quá trình cấp lại, khôi phục đủ 12 điểm cho bằng lái khi tài xế bị trừ điểm do vi phạm luật giao thông. Hệ thống này giúp quản lý việc chấp hành pháp luật và khuyến khích người lái xe tuân thủ an toàn.
Các cách phục hồi điểm giấy phép lái xe
Tùy thuộc vào trạng thái bị trừ điểm mà việc phục hồi điểm giấy phép lái xe sẽ được áp dụng theo các hình thức khác nhau:
Phục hồi tự động (chưa bị trừ hết 12 điểm)
Khoản 2 Điều 51 Nghị định 168/2024/NĐ-CP hướng dẫn trình tự, thủ tục phục hồi điểm giấy phép lái xe đối với trường hợp giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm như sau:
Khi đủ thời hạn 12 tháng, kể từ ngày bị trừ điểm giấy phép lái xe gần nhất, dữ liệu điểm giấy phép lái xe sẽ được tự động phục hồi đủ 12 điểm (gồm cả giấy phép lái xe đang trong thời hạn bị tước quyền sử dụng) và cập nhật tự động trong Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Ngay sau khi dữ liệu điểm giấy phép lái xe được phục hồi, Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ tự động chuyển thông tin thông báo cho người được phục hồi điểm giấy phép lái xe biết việc phục hồi điểm.
Việc thông báo phục hồi điểm giấy phép lái xe thực hiện bằng phương thức điện tử thông qua tài khoản của công dân đăng ký trên Cổng dịch vụ công, Ứng dụng giao thông trên thiết bị di động VNeTraffic; đồng thời cập nhật thông tin về giấy phép lái xe được phục hồi điểm trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.
Trường hợp giấy phép lái xe được thể hiện dưới hình thức thông điệp dữ liệu thì thực hiện cập nhật trạng thái phục hồi điểm giấy phép lái xe trong Căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.
Phục hồi điểm giấy phép lái xe đã bị trừ hết điểm
Theo khoản 3 Điều 58 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người có giấy phép lái xe bị trừ hết điểm không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo giấy phép lái xe đó.
Sau thời hạn ít nhất là 06 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ do lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức.
Sau khi người có giấy phép lái xe bị trừ hết điểm tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đạt yêu cầu, kết quả kiểm tra được cập nhật vào phần mềm kiểm tra và đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Lái xe có điểm kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được phục hồi đủ 12 điểm và cập nhật tự động trong Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Ngay sau khi dữ liệu điểm giấy phép lái xe được phục hồi đủ 12 điểm thì người có thẩm quyền thông báo cho người được phục hồi điểm giấy phép lái xe biết việc phục hồi điểm.
Việc thông báo phục hồi điểm giấy phép lái xe thực hiện bằng văn bản và được giao trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc thực hiện thông báo bằng phương thức điện tử thông qua tài khoản của công dân đăng ký trên Cổng dịch vụ công, Ứng dụng VNeTraffic.
Đồng thời cập nhật thông tin về giấy phép lái xe được phục hồi điểm trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.
Điều gì đang diễn ra tại hơn 140 bến, bãi không phép ven sông ở Ninh Bình?Đời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Qua rà soát, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện 142/215 bến, bãi ven sông hoạt động không phép hoặc hết phép. Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu việc thành lập tổ công tác liên ngành nhằm tổng rà soát, kiểm tra và xử lý dứt điểm các bến, bãi vi phạm.
19 trường hợp nhận tiền chuyển khoản không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tháng 7/2026, người dân nên cập nhậtĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế trực thu được tính trực tiếp dựa trên thu nhập chịu thuế của người nộp thuế. Tuy nhiên, nhiều khoản thu nhập sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Một chặng đường mới của tuổi trẻ Việt Nam đang mở raĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Sáng 25/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào Phiên trọng thể. Đại hội xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ.
Những người giàu có thường có chung con số này trong ngày sinh Âm lịchĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, một số người sở hữu ngày sinh Âm lịch đặc biệt thường được đánh giá là có đầu óc nhanh nhạy và năng lực kiếm tiền nổi bật.
Livestream tập thể dục giữa đường ray tàu hỏa, người phụ nữ ở Lạng Sơn bị xử phạtĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn vừa xác minh, lập biên bản xử phạt một người phụ nữ có hành vi liều lĩnh đứng livestream tập thể dục ngay giữa đường ray tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.
Càng có tuổi càng trẻ: 4 con giáp này luôn tràn đầy năng lượng tích cựcĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Nhờ luôn giữ thái độ lạc quan, 4 con giáp này thường gặt hái thành công trong sự nghiệp, đồng thời duy trì được nguồn năng lượng trẻ trung theo năm tháng.
3 con giáp gặp thời trong tháng 5 âm lịch, được quý nhân nâng đỡ, tiền bạc thăng hoa, có tuổi tình duyên nở rộ bất ngờĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH – Không chỉ được hỗ trợ trong công việc, các con giáp này còn có cơ hội gia tăng thu nhập, mở rộng các mối quan hệ và đón nhận những tin vui bất ngờ.
Bảng lương mới nhất của bác sĩ, y sĩ, y tá từ 1/7/2026, sau khi áp dụng mức lương mớiĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, theo đó bảng lương của bác sĩ, y sĩ, y tá cũng thay đổi theo.
Giải cứu 2 học sinh dân tộc Mông bị dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” qua TiktokĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Công an xã Minh Tân (tỉnh Tuyên Quang) nhận được bức thư cảm ơn của công dân G.M.G (SN 1976, trú tại xã Minh Tân) vì kịp thời giải cứu con trai và cháu của ông đã bỏ nhà đi tìm “việc nhẹ, lương cao”, trở về an toàn với gia đình.
Người đàn ông kể về hành trình sinh, tử khi vượt biên bằng thuyền qua AustraliaĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong hành trình vượt biên trái phép, suốt 24 ngày đêm thuyền lênh đênh giữa biển khơi, họ liên tục phải đối mặt với sóng to, gió lớn và những cơn bão bất ngờ, cái nắng cháy da.
Bảng lương mới nhất của bác sĩ, y sĩ, y tá từ 1/7/2026, sau khi áp dụng mức lương mớiĐời sống
GĐXH - Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, theo đó bảng lương của bác sĩ, y sĩ, y tá cũng thay đổi theo.