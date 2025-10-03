Mới nhất
Quyết định cậy sàn nhà lên tìm kiếm, người đàn ông không ngờ rằng mình đã khám phá ra điều không tưởng

Thứ sáu, 20:11 03/10/2025 | Chuyện đó đây
Phát hiện ra chú chó đen của mình thường xuyên đào bới dưới sàn nhà, người đàn ông ở Trung Quốc quyết định cậy sàn nhà lên tìm kiếm, không ngờ rằng mình đã khám phá ra điều không tưởng.

Câu chuyện bắt đầu từ sự nghi ngờ

Một người đàn ông ở Sơn Đông, Trung Quốc sau khi thuê căn hộ đã phát hiện ra chú chó đen của mình thường xuyên đào bới dưới sàn nhà. Căn hộ này nằm ở tầng 5, được chủ nhà giao cho một đại lý môi giới bất động sản quản lý. Vì họ quen biết, chủ nhà không thường xuyên liên lạc. Căn hộ đã trống một thời gian nhưng không có phản ánh nào về vấn đề gì cả, đại lý chỉ chịu trách nhiệm cho thuê và không biết có chuyện gì xảy ra trước đó.

Quyết định cậy sàn nhà lên tìm kiếm, người đàn ông không ngờ rằng mình đã khám phá ra điều không tưởng - Ảnh 1.

Một người đàn ông ở Sơn Đông, Trung Quốc sau khi thuê căn hộ đã phát hiện ra chú chó đen của mình thường xuyên đào bới dưới sàn nhà. (Ảnh: Sohu)

Nghe đại lý nói vậy, người đàn ông cảm thấy càng không rõ ràng. Người đàn ông đã xuống tầng dưới để gõ cửa nhưng phát hiện rằng nơi này không có người ở.

Để làm rõ tình hình, anh đã quay video đăng lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng mạng nhiều kinh nghiệm và kiến thức đưa ra lời khuyên. Kết quả là video nhanh chóng trở nên phổ biến.

Động thái làm dậy sóng cộng đồng mạng

Mọi người xem video và bắt đầu để lại những bình luận. Một cư dân mạng bình luận: "Tại sao có 3 viên gạch lát sàn trong phòng khách lại có màu khác biệt, theo tiêu chuẩn kích thước 60x60 cm, chiều dài chính xác là 1 mét 8, tương đương với chiều cao của một người."

Cũng có người đặt câu hỏi: "Chó có khứu giác rất nhạy, không biết nó có ngửi thấy điều gì không, phải chăng có cái gì đó dưới viên gạch đó?"

Và một số người lại gợi ý: "Biết đâu bên trong có giấu kho báu, bạn nên đào xem, nếu bạn đào, nhớ rủ tôi nhé, tôi muốn chứng kiến tận mắt."

Quyết định cậy sàn nhà lên tìm kiếm, người đàn ông không ngờ rằng mình đã khám phá ra điều không tưởng - Ảnh 2.

Trước sự khích lệ của cộng đồng mạng, người đàn ông đã mua dụng cụ và bắt đầu nới lỏng 3 viên gạch có màu sắc khác biệt kia. (Ảnh: Sohu)

Trước sự khích lệ của cộng đồng mạng, người đàn ông cũng bắt đầu hứng thú, anh ta cho biết kể từ khi chuyển đến, chú chó đen của anh ta đã đào bới ở đó một tháng trời, và anh ta cũng muốn biết dưới sàn nhà kia rốt cuộc là cái gì.

Vì vậy, anh ta đã mua dụng cụ và bắt đầu nới lỏng 3 viên gạch có màu sắc khác biệt kia.

Dưới gạch lát nền không nghi ngờ gì nữa là bê tông, anh ta tiếp tục sử dụng máy khoan để phá vỡ bê tông và người đàn ông còn phát trực tiếp quá trình đào bới.

Sau một hồi đào bới, anh ta quả thật đã tìm thấy một vật thể lạ, không phải là kho báu mà chỉ là 5 đồng tiền đồng được gói trong một tấm vải đỏ.

Phát hiện gây xôn xao và hậu quả không ngờ

Cộng đồng mạng lại tiếp tục tranh luận xung quanh 5 đồng tiền đồng kia. Một số người nghi ngờ, liệu người đàn ông này có phải đang tạo một câu chuyện giả mạo không, bởi lẽ làm sao tấm vải đỏ được đào lên từ bê tông lại có thể còn mới đến vậy?

Tuy nhiên, có người phản bác rằng nếu là một trò giả mạo, việc đặt tấm vải vào sau đó đục phá gạch lát sàn sẽ quá phức tạp và không phải là điều mà người bình thường nghĩ đến.

Người đàn ông cũng đã lên tiếng phản hồi, tấm vải đỏ trông mới mẻ là bởi vì anh ta đã sử dụng bộ lọc làm đẹp trong quá trình phát trực tiếp.

Cộng đồng mạng tiếp tục bàn luận về đồng tiền, có người am hiểu giải thích rằng có thể đó là một loại mẹo dân gian mà thôi.

Điều này có nghĩa là chủ nhà đã đặt những đồng tiền đó khi sửa nhà với mục đích tìm kiếm sự may mắn.

Quyết định cậy sàn nhà lên tìm kiếm, người đàn ông không ngờ rằng mình đã khám phá ra điều không tưởng - Ảnh 3.

Anh ta quả thật đã tìm thấy một vật thể lạ, không phải là kho báu mà chỉ là 5 đồng tiền đồng được gói trong một tấm vải đỏ. (Ảnh: Sohu)

Cuối cùng, sự thật đã được phơi bày, có lẽ chú chó nhỏ đã ngửi thấy mùi của đồng tiền và liên tục đào bới ở đó. Đáng tiếc, kết quả là, do hành động không xin phép chủ nhà và đã làm hư hại căn nhà, anh ta phải bồi thường vài nghìn NDT. Người đàn ông cho biết sau sự việc này, dù có phải bồi thường tiền thì anh cũng không muốn tiếp tục ở lại.

Trước sự việc này, cư dân mạng đã thể hiện sự ủng hộ, dù dưới gạch lát không có gì nhưng không thể liên lạc được với chủ nhà cũng là một vấn đề.

Rời đi sớm là quyết định đúng đắn, bởi cứ xét đến việc chó không yên, cả gia đình cũng không thể yên tâm ở.

Nguyệt Phạm (Theo Sohu)
