Ra máu âm đạo bất thường, người phụ nữ 30 tuổi ở Quảng Ninh đi khám phát hiện bệnh hiếm gặp

Ra máu âm đạo bất thường: Người phụ nữ phát hiện bệnh lý hiếm gặp

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, vừa qua, các bác sĩ nơi đây đã phát hiện và can thiệp nút mạch thành công cho nữ bệnh nhân 30 tuổi bị rong huyết kéo dài, bảo tồn tử cung, giữ trọn thiên chức làm mẹ.

Bệnh nhân là chị H. (30 tuổi) trú tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh. Khoảng một tuần trước khi nhập viện, chị H. xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo bất thường, lượng máu tăng dần nên người bệnh đến viện thăm khám.

Hình ảnh thông động tĩnh mạch tử cung (AVM) qua siêu âm. Ảnh: BVCC

Qua siêu âm nghi ngờ tình trạng thông động tĩnh mạch tử cung, người bệnh tiếp tục được chụp cắt lớp vi tính tiêm thuốc cản quang phát hiện ổ thông động tĩnh mạch trong cơ tử cung kích thước 31x46mm, được cấp máu từ cả động mạch tử cung hai bên và động mạch buồng trứng; tĩnh mạch dẫn lưu về chậu và buồng trứng hai bên.

Thông động tĩnh mạch (AVM) tử cung là bệnh lý hiếm gặp, là tình trạng nối thông bất thường giữa động và tĩnh mạch trong tử cung, tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm. Nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời, bệnh nhân có thể đối mặt với tình trạng xuất huyết nặng, thiếu máu trầm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Nguy hiểm hơn, nhiều trường hợp buộc phải cắt bỏ tử cung để kiểm soát chảy máu, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản và làm tăng nguy cơ biến chứng sản khoa về sau như: sảy thai, vô sinh, vỡ khối thông mạch.

Nút mạch tử cung ngăn chảy máu âm đạo bất thường

Qua hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ chỉ định thực hiện can thiệp nút mạch tử cung chảy máu cấp cứu để vừa xử trí tình trạng chảy máu cấp tính, vừa bảo tồn tử cung cho người bệnh.

Kíp thực hiện do Bs.CKII Ngô Quang Chức, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và BsCKI Đào Văn Đạt cùng các kỹ thuật viên. Dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch xóa nền 2 bình diện DSA, các bác sĩ luồn ống thông chuyên dụng đến vị trí ổ dị dạng và tiến hành nút mạch bằng keo sinh học và coil. Kiểm tra thấy các nhánh động mạch tử cung hai bên cấp máu cho ổ thông động tĩnh mạch đã được nút tắc hoàn toàn và triệt để.

Sau can thiệp, tình trạng ra máu của bệnh nhân được kiểm soát, sức khỏe ổn định, không biến chứng.

Kíp bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh thực hiện can thiệp cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Phụ nữ có triệu chứng ra máu âm đạo bất thường cần khám sớm

Bs.CKII Ngô Quang Chức, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết: “Trường hợp bệnh nhân H. phát hiện ổ thông động tĩnh mạch có nhiều nguồn cấp máu phức tạp, nguy cơ lớn nhất là xuất huyết ồ ạt, thậm chí có thể gây sốc mất máu, đe dọa tính mạng.

Can thiệp nút mạch là lựa chọn ưu tiên trong những trường hợp như vậy, bởi hiệu quả cầm máu tức thì, ít xâm lấn, thời gian hồi phục nhanh và đặc biệt là bảo tồn tử cung, không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Việc áp dụng kỹ thuật nút mạch đã mở ra cơ hội lớn cho phụ nữ mắc bệnh lý hiếm gặp, không chỉ thoát khỏi nguy cơ chảy máu nguy hiểm mà còn giữ trọn thiên chức làm mẹ, điều vô cùng ý nghĩa cho người bệnh”.

Các bác sĩ khoa Phụ sản khuyến cáo, phụ nữ khi có triệu chứng ra máu âm đạo không đúng kỳ kinh, hay kéo dài bất thường, lượng máu nhiều, cần đến thăm khám sớm tại cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Việc phát hiện sớm và can thiệp đúng phương pháp không chỉ giúp ngăn ngừa nguy cơ xuất huyết nặng mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe sinh sản và thiên chức làm mẹ cho các chị em phụ nữ.