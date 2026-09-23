Bí quyết giữ sả thơm ngon suốt nhiều tháng

Sả là loại gia vị quen thuộc trong nhiều món ăn Việt, từ bún bò, các món kho, hấp đến thịt nướng, cà ri hay các món xào. Mùi thơm đặc trưng của sả chủ yếu đến từ nhóm hợp chất trong tinh dầu, trong đó citral (hợp chất tạo nên mùi thơm) là một thành phần quan trọng.

Tuy nhiên, sả tươi nếu để ở nhiệt độ phòng quá lâu sẽ dần mất nước, héo và giảm chất lượng. Trong quá trình bảo quản, các hợp chất tạo mùi cũng có thể biến đổi hoặc thất thoát. Vì vậy, nếu mua một lần với số lượng nhiều, cấp đông là cách khá tiện lợi để kéo dài thời gian sử dụng.



Vì sao cấp đông giúp sả giữ chất lượng tốt hơn?

Theo đầu bếp Vũ Nhất Thông, Trung tâm Eric Cooking Class chia sẻ trên VnExpress, nhiệt độ thấp giúp làm chậm nhiều quá trình biến đổi xảy ra trong nguyên liệu thực vật, đồng thời hạn chế sự phát triển của vi sinh vật.

Sả sau khi được sơ chế và cấp đông trong bao bì kín cũng ít tiếp xúc với không khí và độ ẩm bên ngoài. Đây là những yếu tố có lợi cho việc duy trì chất lượng và mùi thơm của nguyên liệu.

Tuy nhiên, cấp đông không có nghĩa là giữ nguyên hoàn toàn hương thơm và chất lượng như sả vừa thu hoạch. Việc đóng gói, lượng không khí trong túi, nhiệt độ tủ đông và thời gian bảo quản đều ảnh hưởng đến thành phẩm.

Cách cấp đông sả để lấy ra dùng ngay

Nên chọn những cây sả còn tươi, thân chắc, không bị dập hoặc có dấu hiệu mốc. Bóc bỏ lớp vỏ già bên ngoài, cắt bỏ phần lá xanh khô rồi rửa nhanh và để thật ráo.

Nếu thường dùng sả cho món xào, kho hoặc ướp thịt, có thể thái lát hoặc băm nhỏ. Nếu muốn tiện lợi hơn, xay sả với một lượng nhỏ nước sạch rồi chia vào khay đá. Mỗi ô chỉ nên chứa lượng vừa đủ cho một lần nấu.

Sau khi sả đông cứng, chuyển các viên sả vào túi zip hoặc hộp kín. Cố gắng loại bớt không khí trước khi đóng túi để hạn chế hiện tượng mất nước và cháy lạnh. Có thể ghi ngày cấp đông bên ngoài để dễ kiểm soát thời gian sử dụng.

Với nhu cầu dùng nhiều, sả có thể chia thành các phần nhỏ 50-100 g, đóng kín rồi cấp đông thay vì để toàn bộ trong một hộp lớn. Cách này hạn chế việc phải lấy ra – đưa vào nhiều lần.

Sả đông lạnh dùng thế nào?

Một ưu điểm của sả đông lạnh là không nhất thiết phải rã đông hoàn toàn. Khi nấu các món nước như bún bò, canh, món kho hoặc hầm, có thể cho trực tiếp một viên sả đông vào nồi và điều chỉnh lượng theo khẩu vị.

Với các món xào hoặc ướp thịt, có thể lấy lượng sả cần dùng ra trước vài phút cho mềm rồi chế biến. Nếu dùng sả thái lát để nướng hoặc hấp, nên chia thành từng phần nhỏ ngay từ đầu để lấy ra dễ dàng.

Để sả giữ mùi tốt, tủ đông cần duy trì nhiệt độ ổn định và bao bì phải kín. Không nên liên tục rã đông rồi cấp đông lại, bởi biến động nhiệt độ làm chất lượng nguyên liệu giảm nhanh hơn. Thông tin trên VOV cho hay.

Nếu sử dụng trong thời gian dài, hãy ưu tiên nguyên tắc đơn giản: sả càng tươi khi cấp đông, càng khô ráo, được chia nhỏ và đóng kín thì càng thuận tiện để giữ chất lượng và hương thơm.

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