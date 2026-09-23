7 mâm cơm gia đình không trùng món, đỡ phải vắt óc nghĩ hôm nay ăn gì
GĐXH - "Ngày nào cũng vậy, cứ lặp đi lặp lại khiến mình có lúc còn thấy áp lực hơn cả việc đứng bếp. Thế là mình quyết định ngồi xuống, lên hẳn một thực đơn những mâm cơm không trùng món để cả nhà thay đổi khẩu vị mỗi ngày. Chỉ cần nhìn menu là biết hôm nay nấu gì, đi chợ cũng nhanh hơn, đỡ phải đứng giữa chợ rồi lại phân vân không biết mua gì".
"Điều mình thích nhất là các món đều rất quen thuộc, nguyên liệu dễ mua, cách chế biến không quá cầu kỳ nhưng vẫn đảm bảo đủ món mặn, món rau, canh và thay đổi linh hoạt để cả nhà không bị ngán.
Có những hôm bận rộn chỉ cần mở danh sách ra là xong, không còn cảnh cả nhà hỏi một câu mà mình đứng hình mất vài phút.
Thật ra, một mâm cơm ngon không nhất thiết phải có những món đắt tiền. Chỉ cần mỗi ngày được ngồi quây quần bên nhau, có món ăn hợp khẩu vị và không phải đau đầu nghĩ "ăn gì hôm nay" là đã đủ khiến việc nấu nướng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều", chị Phương Thu cho hay trong cộng đồng các chị em yêu bếp.
7 mâm cơm gia đình không trùng món, đỡ phải vắt óc nghĩ hôm nay ăn gì
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