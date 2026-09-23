Vì sao người xưa thường chọc vào đùi khi luộc gà?

Khi gà gần chín, nhiều người cầm chiếc đũa hoặc que tre nhỏ chọc vào phần thịt dày ở đùi. Nếu thấy nước tiết ra còn hồng, họ thường luộc thêm một lúc; nếu thịt đã săn và nước tiết ra trong hơn, gà được vớt ra.

Mẹo này đã xuất hiện từ lâu trong bếp Việt. Nhưng dưới góc nhìn khoa học thực phẩm, chọc đùi chỉ là một cách kiểm tra mang tính kinh nghiệm, không phải phương pháp xác định chính xác gà đã đạt nhiệt độ an toàn hay chưa.

Vì sao lại chọn phần đùi để kiểm tra?

Với gà luộc nguyên con, các phần thịt có độ dày khác nhau nên tốc độ nóng lên cũng khác nhau. Những vị trí dày, gần xương như đùi thường cần nhiều thời gian để nhiệt truyền tới phần sâu bên trong.

Bởi vậy, người nội trợ xưa thường chọn phần đùi để kiểm tra thay vì chỉ nhìn da hoặc phần ức. Chọc vào một vị trí dày giúp họ có thêm thông tin về tình trạng bên trong con gà.

Đây là một kinh nghiệm bếp khá hợp lý: kiểm tra ở nơi khó chín hơn sẽ giảm nguy cơ bỏ sót phần thịt còn chưa đạt yêu cầu.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng chỉ cần chọc đũa vào đùi và nhìn màu nước là có thể khẳng định gà đã an toàn.

Nước tiết ra màu hồng hoặc đỏ không nhất thiết đồng nghĩa với thịt còn sống. Màu sắc có thể liên quan đến myoglobin và các sắc tố trong mô cơ, đồng thời còn phụ thuộc vào tuổi gà, vị trí thịt và cách nấu. Ngược lại, nước tiết ra trong cũng không phải một “chiếc nhiệt kế” để chứng minh toàn bộ phần thịt đã đạt nhiệt độ an toàn.

Vì vậy, mẹo chọc đùi nên được xem là dấu hiệu tham khảo về độ chín, không phải phép kiểm tra chính xác về an toàn thực phẩm.

Muốn chắc chắn gà chín, nhiệt kế đáng tin hơn chiếc đũa

Theo hướng dẫn an toàn thực phẩm của Mỹ, thịt gia cầm nên đạt nhiệt độ bên trong tối thiểu khoảng 74°C (165°F) để giảm nguy cơ từ các vi khuẩn gây bệnh như Salmonella và Campylobacter.

Cách kiểm tra đáng tin cậy nhất tại gia đình là sử dụng nhiệt kế thực phẩm, đo ở phần dày nhất của thịt và tránh chạm vào xương. Với gà nguyên con, có thể kiểm tra ở vùng thịt dày như đùi, đồng thời chú ý phần ức tùy cách chế biến.

Nếu không có nhiệt kế, người nội trợ vẫn có thể kết hợp nhiều dấu hiệu: thịt săn lại, dễ tách khỏi xương hơn, nước tiết ra không còn mang màu đỏ rõ rệt và phần thịt bên trong không còn trạng thái sống. Nhưng những dấu hiệu này chỉ mang tính ước lượng.

Đặc biệt, không nên cố luộc gà thật lâu chỉ để chắc chắn “chín kỹ”. Nhiệt quá mạnh hoặc thời gian quá dài có thể khiến protein cơ co lại nhiều, làm phần ức khô và kém mềm.

Đây cũng là lý do cách luộc gà truyền thống thường không chỉ dựa vào việc đun sôi liên tục. Sau khi nước đạt trạng thái sôi, người nấu có thể điều chỉnh về mức sôi nhẹ; khi gần đạt độ chín mong muốn, tắt bếp và để gà tiếp tục hấp nhiệt trong nồi. Nhiệt từ nước và thành nồi tiếp tục truyền vào phần thịt bên trong.

Thời gian cụ thể không thể áp dụng giống nhau cho mọi con gà bởi còn phụ thuộc vào trọng lượng, gà để lạnh hay đã về nhiệt độ phòng, lượng nước và loại nồi.

Chọc đùi – một mẹo nhỏ nhưng chứa kinh nghiệm bếp của người Việt

Nếu chỉ nhìn dưới góc độ an toàn thực phẩm, chiếc đũa không thể thay thế nhiệt kế. Nhưng xét về văn hóa ẩm thực, việc chọn phần đùi để kiểm tra lại cho thấy một kinh nghiệm rất đáng chú ý của người nội trợ xưa: không chỉ nhìn bề ngoài mà phải kiểm tra phần khó chín nhất.

Điều này càng có ý nghĩa với gà luộc nguyên con dùng trong những dịp quan trọng. Trong mâm cơm gia đình hay mâm cỗ, gà luộc thường được yêu cầu da nguyên vẹn, màu vàng đẹp, thịt chín đều và không bị nát. Với những gia đình có thói quen dùng gà trong mâm cúng, một con gà nguyên vẹn, trình bày đẹp cũng thể hiện sự chu đáo của người làm bếp.

Tuy nhiên, những quan niệm như gà “tính ấm”, chọc đùi để “trừ hàn - dưỡng dương” hay thịt chưa chín gây “lạnh bụng” không nên dùng như giải thích khoa học cho thao tác này. Đây là những cách lý giải thuộc hệ thống quan niệm dưỡng sinh truyền thống, khác với tiêu chí an toàn thực phẩm hiện đại.

Điều có thể giữ lại rất đẹp từ kinh nghiệm xưa là sự cẩn thận: gà luộc phải được nấu chín, nhưng cũng không nên vì sợ sống mà đun đến mức thịt khô xác.

Một con gà luộc ngon là con gà chín đều, thịt còn mềm mọng, da không rách và giữ được hương thơm tự nhiên. Người nội trợ có thể dùng kinh nghiệm chọc vào phần đùi để quan sát, nhưng nếu muốn biết chắc món ăn đã đạt nhiệt độ an toàn, một chiếc nhiệt kế thực phẩm vẫn là công cụ đáng tin cậy hơn.

Bí quyết giữ sả thơm ngon suốt nhiều tháng GĐXH - Sả tươi để lâu dễ khô, héo và giảm mùi thơm. Một cách đơn giản là sơ chế, xay hoặc băm nhỏ rồi chia thành từng phần và cấp đông. Làm đúng cách, sả có thể thuận tiện sử dụng trong nhiều tháng mà không phải sơ chế lại mỗi lần nấu.