Rộn ràng ngày hội 'Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc' 2026 của 32 dân tộc tại Hà Nội
GĐXH - Sáng nay 28/2, tại Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam đã diễn ra ngày hội 'Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc' 2026. Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và các lãnh đạo Bộ, ban ngành.
"Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc": Biểu tượng sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, tổ chức nhân dịp năm mới Bính Ngọ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là sự kiện thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
Thông qua hoạt động Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc Tết đồng bào các dân tộc, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào đường lối của Đảng, tăng cường tinh thần yêu nước, đại đoàn kết dân tộc, thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới.
Phát biểu và chỉ đạo tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh: "Sự kiện 'Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc' năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là dịp không chỉ để cộng đồng các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, gắn kết trong không khí đầm ấm của mùa xuân mới, mà còn là biểu tượng sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần khơi dậy niềm tự hào về cội nguồn, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới".
Trong khuôn khổ ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2026 diễn ra tại làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự nghi thức rước Tê-vê-đa của dân tộc Khmer và dâng hương tại chùa Khmer.
Nhiều hoạt động hấp dẫn để du xuân tại "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc"
"Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" là sự kiện văn hóa - chính trị thường niên tổ chức vào dịp đầu năm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nhằm giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán, nghi lễ đón tết của các dân tộc Việt Nam, tạo không gian trải nghiệm Tết cổ truyền phục vụ Nhân dân và du khách, góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.Năm nay, ngày hội được diễn ra từ 27/2-1/3 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Sự kiện quy tụ khoảng 300 đồng bào thuộc 32 cộng đồng dân tộc của 15 tỉnh, thành phố, mang đến không gian văn hóa đa sắc màu, đậm bản sắc truyền thống như: Ê Đê, Gia Rai (Đắk Lắk), Khmer (Cà Mau), Cao Lan - Sán Chay (Phú Thọ), Kinh (Thanh Hóa)… Các đoàn sẽ trực tiếp tái hiện nghi lễ truyền thống, trình diễn văn hóa dân gian và giới thiệu sản vật đặc trưng địa phương.
Trong 3 ngày diễn ra ngày hội, chuỗi hoạt động "Hội xuân" được tổ chức xuyên suốt với nhiều trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Ngày 27/2 tập trung giới thiệu dân ca, dân vũ, tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống cùng các sản phẩm như thổ cẩm, nhạc cụ dân tộc, ẩm thực vùng miền. Du khách có thể tham gia các trò chơi dân gian như nhảy sạp, đi cà kheo, ném còn, đánh yến, góp phần tạo nên không khí xuân rộn ràng.
Ngày 28/2, lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự nghi thức rước Tê-vê-đa của đồng bào Khmer và dâng hương tại chùa Khmer; chúc Tết đồng bào các dân tộc; tham dự nghi lễ cầu mùa, cầu an và Ngày hội của buôn làng Tây Nguyên, đồng thời trồng cây lưu niệm. Trong ngày còn có chương trình nghệ thuật "Bài ca mừng Đảng quang vinh, mừng xuân đất nước", Lễ hội xuống đồng của dân tộc Sán Chay tỉnh Phú Thọ và chương trình giao lưu "Sắc xuân vùng cao".
Ngày 1/3, không gian văn hóa tiếp tục được nối dài với Lễ cúng sức khỏe của đồng bào Gia Rai, trình diễn nghệ thuật đờn ca tài tử, hò Đồng Tháp và các hoạt động giao lưu, quảng bá di sản vùng miền.
Ngày hội nhằm tôn vinh giá trị văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.
Xem thêm hình ảnh tại Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2026
NSƯT Chí Trung: ‘Tôi nhiều bệnh, bạn gái lại kém 20 tuổi, tôi không thể ràng buộc’Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
Hẹn gặp NSƯT Chí Trung những ngày cuối năm, ông ngồi đối diện chúng tôi, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh và cách nói chuyện sắc sảo, thẳng và không vòng vo.
Điều ít biết về mỹ nam cao 1m92 đóng chính phim đang dẫn đầu phòng vé ViệtCâu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
Trần Lê Vĩnh Đam - nam chính phim "Thỏ ơi" của Trấn Thành đang nhận được nhiều chú ý của khán giả khi dự án này gây sốt tại phòng vé.
Nam ca sĩ từng mua 4 cây vàng/ngày, giờ sống độc thân trong dinh cơ tiền tỷCâu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
Thời hoàng kim, nam ca sĩ này được gọi là “Tứ đại thiên vương” của làng nhạc Việt với mức cát-xê cao ngất ngưởng.
Nữ NSND tuổi Bính Ngọ là giám đốc, có chồng tài tử điện ảnh một thờiCâu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
Nữ NSND đình đám không chỉ giữ vai trò giám đốc sân khấu lớn mà còn có cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng từng là tài tử điện ảnh nổi tiếng một thời.
Hôn nhân hơn 10 năm của cặp vợ chồng sao Việt tuổi NgọCâu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
Sau hơn một thập kỷ chung sống, cặp vợ chồng nổi tiếng này luôn hỗ trợ, làm điểm tựa cho nhau trong công việc và đời sống.
NSND Trọng Trinh: Tết cổ truyền là khoảnh khắc đặc biệt không gì thay thế đượcCâu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
Đối với NSND Trọng Trinh, Tết cổ truyền là thời khắc thiêng liêng không gì có thể thay thế. Gia đình ông vẫn luôn duy trì phong tục đón Tết truyền thống.
Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh bị truyền thông 'bẩn', NSX nói gì?Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
GĐXH - Trước những thông tin sai lệch về phim Tết 'Mùi phở', đạo diễn - NSX phim Minh Beta đã phải lên tiếng làm rõ.
"Em xinh" Pháo, LyLy nói gì về "gã chồng hư" Vĩnh Đam trong phim Thỏ Ơi!!?Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
Sau khi Thỏ Ơi!! cán mốc 100 tỷ, dàn diễn viên liên tục chia sẻ hậu trường thú vị. LyLy và Pháo đã có những góc nhìn riêng về nhân vật "chồng hư" Vĩnh Đam trong phim.
Phan Mạnh Quỳnh tiết lộ vai trò đặc biệt của bà xã trong cuộc sốngCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Sau nhiều năm kín tiếng về đời sống riêng, Phan Mạnh Quỳnh hiếm hoi chia sẻ về bà xã Khánh Vy – người anh xem là điểm tựa tinh thần và hậu phương vững chắc.
Á quân Thần tượng Bolero 2019: Có thời tôi đi hát với cát-xê 250.000 đồngCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Từ một họa sĩ thiết kế làm việc giờ hành chính, Trọng Hải rẽ hướng sang âm nhạc sau khi trở thành Á quân Thần tượng Bolero 2019.
Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh bị truyền thông 'bẩn', NSX nói gì?Câu chuyện văn hóa
GĐXH - Trước những thông tin sai lệch về phim Tết 'Mùi phở', đạo diễn - NSX phim Minh Beta đã phải lên tiếng làm rõ.