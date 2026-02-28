Rộn ràng ngày hội 'Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc' 2026 của 32 dân tộc tại Hà Nội

"Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc": Biểu tượng sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, tổ chức nhân dịp năm mới Bính Ngọ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là sự kiện thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Thông qua hoạt động Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc Tết đồng bào các dân tộc, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào đường lối của Đảng, tăng cường tinh thần yêu nước, đại đoàn kết dân tộc, thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh: "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc năm 2026 là biểu tượng sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần khơi dậy niềm tự hào về cội nguồn, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới".

Phát biểu và chỉ đạo tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh: "Sự kiện 'Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc' năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là dịp không chỉ để cộng đồng các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, gắn kết trong không khí đầm ấm của mùa xuân mới, mà còn là biểu tượng sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần khơi dậy niềm tự hào về cội nguồn, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới".

Trong khuôn khổ ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2026 diễn ra tại làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự nghi thức rước Tê-vê-đa của dân tộc Khmer và dâng hương tại chùa Khmer.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, tham dự nghi thức rước Tê-vê-đa của dân tộc Khmer và dâng hương tại chùa Khmer.





Nhiều hoạt động hấp dẫn để du xuân tại "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc"

"Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" là sự kiện văn hóa - chính trị thường niên tổ chức vào dịp đầu năm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nhằm giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán, nghi lễ đón tết của các dân tộc Việt Nam, tạo không gian trải nghiệm Tết cổ truyền phục vụ Nhân dân và du khách, góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.Năm nay, ngày hội được diễn ra từ 27/2-1/3 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Sự kiện quy tụ khoảng 300 đồng bào thuộc 32 cộng đồng dân tộc của 15 tỉnh, thành phố, mang đến không gian văn hóa đa sắc màu, đậm bản sắc truyền thống như: Ê Đê, Gia Rai (Đắk Lắk), Khmer (Cà Mau), Cao Lan - Sán Chay (Phú Thọ), Kinh (Thanh Hóa)… Các đoàn sẽ trực tiếp tái hiện nghi lễ truyền thống, trình diễn văn hóa dân gian và giới thiệu sản vật đặc trưng địa phương.

Sự kiện quy tụ khoảng 300 đồng bào thuộc 32 cộng đồng dân tộc của 15 tỉnh, thành phố, mang đến không gian văn hóa đa sắc màu, đậm bản sắc truyền thống.

Trong 3 ngày diễn ra ngày hội, chuỗi hoạt động "Hội xuân" được tổ chức xuyên suốt với nhiều trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Ngày 27/2 tập trung giới thiệu dân ca, dân vũ, tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống cùng các sản phẩm như thổ cẩm, nhạc cụ dân tộc, ẩm thực vùng miền. Du khách có thể tham gia các trò chơi dân gian như nhảy sạp, đi cà kheo, ném còn, đánh yến, góp phần tạo nên không khí xuân rộn ràng.

Ngày 28/2, lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự nghi thức rước Tê-vê-đa của đồng bào Khmer và dâng hương tại chùa Khmer; chúc Tết đồng bào các dân tộc; tham dự nghi lễ cầu mùa, cầu an và Ngày hội của buôn làng Tây Nguyên, đồng thời trồng cây lưu niệm. Trong ngày còn có chương trình nghệ thuật "Bài ca mừng Đảng quang vinh, mừng xuân đất nước", Lễ hội xuống đồng của dân tộc Sán Chay tỉnh Phú Thọ và chương trình giao lưu "Sắc xuân vùng cao".

Ngày 1/3, không gian văn hóa tiếp tục được nối dài với Lễ cúng sức khỏe của đồng bào Gia Rai, trình diễn nghệ thuật đờn ca tài tử, hò Đồng Tháp và các hoạt động giao lưu, quảng bá di sản vùng miền.

Ngày hội nhằm tôn vinh giá trị văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.

Xem thêm hình ảnh tại Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2026