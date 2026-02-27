Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

NSƯT Chí Trung: ‘Tôi nhiều bệnh, bạn gái lại kém 20 tuổi, tôi không thể ràng buộc’

Thứ sáu, 06:50 27/02/2026 | Câu chuyện văn hóa

Hẹn gặp NSƯT Chí Trung những ngày cuối năm, ông ngồi đối diện chúng tôi, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh và cách nói chuyện sắc sảo, thẳng và không vòng vo.

NSƯT Chí Trung: ‘Tôi nhiều bệnh, bạn gái lại kém 20 tuổi, tôi không thể ràng buộc’ - Ảnh 1.

NSƯT Chí Trung hài lòng với cuộc sống hiện tại, dành toàn bộ thời gian cho bản thân. Ảnh: Đức Nguyễn.

‘Từ 6h sáng đến 12h đêm, tôi thuộc về tôi’

Tôi nói thật, được nghỉ hưu là tôi sung sướng lắm. Sau mấy chục năm chạy đua với sân khấu, truyền hình, với trách nhiệm gia đình, lần đầu tiên tôi có cảm giác một ngày là của mình. Từ 6h sáng đến 12h đêm, tôi thuộc về tôi.

Tôi đi bơi, đọc sách, nuôi chim, chơi với chó, đi du lịch… Nhiều năm qua tôi mải lo cho sự nghiệp, cho người khác, cho gia đình mà quên mất bản thân. Nghĩ lại, tôi thấy mình có lỗi với chính mình.

Tôi có hai điều dang dở: một cuộc hôn nhân không trọn vẹn và danh hiệu trong sự nghiệp. Tôi thua kém bạn bè, thậm chí cả học trò của mình nhưng nói thật, ở thời điểm này, điều đó không còn quan trọng.

NSƯT Chí Trung: ‘Tôi nhiều bệnh, bạn gái lại kém 20 tuổi, tôi không thể ràng buộc’ - Ảnh 2.

NSƯT Chí Trung: ‘Tôi nhiều bệnh, bạn gái lại kém 20 tuổi, tôi không thể ràng buộc’ - Ảnh 3.

NSƯT Chí Trung: ‘Tôi nhiều bệnh, bạn gái lại kém 20 tuổi, tôi không thể ràng buộc’ - Ảnh 4.

NSƯT Chí Trung: ‘Tôi nhiều bệnh, bạn gái lại kém 20 tuổi, tôi không thể ràng buộc’ - Ảnh 5.

NSƯT Chí Trung khẳng định sẽ không tái hôn. Ảnh: Đức Nguyễn.

Hôn nhân, với tôi, phải thực sự hạnh phúc. Nhiều cuộc hôn nhân bên ngoài thì nóng, bên trong lại lạnh. Nếu cuộc sống trong vỏ bọc hôn nhân là địa ngục thì nên dũng cảm bước ra. Đừng cố vì con cái mà chịu đựng một đời. Tôi không cổ vũ sự dễ dãi nhưng tôi ủng hộ sự trung thực với cảm xúc của mình.

Tôi có một ngôi nhà, không được đẹp nhưng tôi không mong gì hơn. Tôi có tình yêu đẹp với Ý Lan. Chúng tôi đều thống nhất không kết hôn, cứ yêu nhau thôi, ai ở nhà người đó. Tôi khôn đấy, không phải dại đâu. Ở tuổi này, tôi hiểu rằng ràng buộc chưa chắc đã làm tình yêu bền hơn.

Tôi lại nhiều bệnh: tiểu đường, huyết áp, tim mạch… Không biết sau này thế nào, bạn gái lại kém tôi gần 20 tuổi. Tôi không thể ràng buộc người ta khi chính mình cũng chưa biết tương lai sức khỏe ra sao. Tôi có thể thuê người giúp việc để chăm sóc mình. Viện dưỡng lão, tôi nói cho vui thôi, nhưng đó cũng là một giải pháp.

Giờ tôi có lương hưu khoảng 12 triệu đồng một tháng, có vài tỷ gửi ngân hàng, thỉnh thoảng có tiền quảng cáo. Thế là đủ

Nghệ sĩ không được phép tùy tiện

Trên mạng xã hội, nghệ sĩ không thể hành xử như một cá nhân vô danh. Một lời nói có thể hàng trăm, hàng triệu người nhìn vào. Nghệ sĩ không phải muốn bức xúc gì cũng nói. Nó thể hiện cái tôi cá nhân, mà cái tôi thì không phải lúc nào cũng nên cởi bỏ, lột trần trên không gian mạng.

NSƯT Chí Trung: ‘Tôi nhiều bệnh, bạn gái lại kém 20 tuổi, tôi không thể ràng buộc’ - Ảnh 6.

NSƯT Chí Trung: ‘Tôi nhiều bệnh, bạn gái lại kém 20 tuổi, tôi không thể ràng buộc’ - Ảnh 7.

NSƯT Chí Trung: ‘Tôi nhiều bệnh, bạn gái lại kém 20 tuổi, tôi không thể ràng buộc’ - Ảnh 8.

NSƯT cho rằng chương trình Táo Quân tạm dừng là cần thiết. Ảnh: Đức Nguyễn.

Tôi vẫn góp ý với đàn em nếu thấy các bạn sơ suất. Với tôi, những sơ suất ấy không nên có. Làm nghề lâu năm, tôi hiểu ranh giới mong manh giữa cá tính và sự thiếu kiểm soát.

Năm nay, tôi được nghỉ Táo Quân. Nhiều người tiếc nhưng tôi thì thoải mái. Chương trình tạm dừng vì nhiều lý do kỹ thuật, sức khỏe nghệ sĩ… Có thể năm sau sẽ trở lại, thay đổi một số gương mặt. Tôi nghĩ điểm dừng cũng tốt, để có cái mới phù hợp với số đông.

Hơn 20 năm làm Táo Quân, kỷ niệm nhiều vô kể. Tôi nhớ nhất là sáng mùng 1 Tết, cả miền Bắc chìm trong giá rét nhưng nhà nào cũng bật chương trình. Cảm giác ấm nóng ấy không gì thay thế được.

Nhưng phía sau là những kỷ niệm “đau khổ”, chờ đợi nhau trong vô vọng. Hẹn tập 14h, 19h chưa đủ người, 21h vẫn chờ. Có khi 2h sáng mới đông đủ vì người chạy show miền Nam bay ra, người miền Bắc phóng xe về. Thời trẻ còn chịu được, chứ tuổi này là sợ lắm. Tôi, Quốc Khánh, Quang Thắng, Vân Dung nhiều khi cứ ngồi đợi các nghệ sĩ khác đến phờ phạc. Không có thì khán giả đòi, có lại chê - nghề nó thế.

Năm nay tôi tham gia Quảng trường mùa xuân. Ghi hình từ 19h tối đến 3h sáng giữa trời 8 độ C Hà Nội. Tôi cũng lần đầu góp mặt trong chương trình 12 con giáp, còn phải rap cùng Tuấn Cry và MC Mù Tạt.

65 tuổi mà nhảy múa, hát rap, tôi phải cân nhắc kỹ. Người không ưa lại bảo nhí nhố, vớ vẩn. Tôi luôn cẩn trọng hình ảnh của mình. Dẫu sao chương trình đã quay xong, tôi đã vượt qua được. Kết thúc chương trình là 2h30 sáng, không sung sướng gì.

NSƯT Chí Trung: ‘Tôi nhiều bệnh, bạn gái lại kém 20 tuổi, tôi không thể ràng buộc’ - Ảnh 9.

Theo NSƯT Chí Trung, nhiều nghệ sĩ xuất hiện long lanh như ông hoàng bà chúa, nhưng phía sau phải vay mượn, thế chấp để tạo hình ảnh. Ảnh: Đức Nguyễn.

98% nghệ sĩ là nghèo túng

Nhiều người chỉ thấy tôi trên sân khấu, nhưng ít ai biết tôi từng là dân chợ trời chính hiệu. Ban ngày tôi buôn xe, phích nước, bóng đèn, vải vóc, cát-xét… Không có gì tôi không buôn. Tôi chạy chợ từng ngày để lo cho gia đình. Cả đời tôi nghèo và vất vả lắm.

Giờ tôi có lương hưu khoảng 12 triệu đồng một tháng, có vài tỷ gửi ngân hàng, thỉnh thoảng có tiền quảng cáo. Thế là đủ. Tôi không mơ gì hơn một ngôi nhà bình thường và sự bình yên.

Tôi nói thật, không phải nghệ sĩ nào cũng giàu có. 98% là nghèo túng. Hình ảnh trên mạng có thể long lanh như ông hoàng bà chúa, nhưng phía sau có người phải vay mượn, thế chấp để tạo hình ảnh. Tôi nói điều này không phải để kể khổ hay xin tiền ai mà để nhìn thẳng vào thực tế.

Đóng đinh với vai diễn trong Táo Quân, tôi ít được mời đóng phim. Có thể do tài năng, lối diễn xuất của tôi không phù hợp. Năm nay tôi chỉ tham gia hai chương trình và đóng Đại gia chân đất. Người ta mời thế nào tôi làm thế ấy. Nếu mời nhiều, tôi làm nhiều.

Tối nay, Mạnh Trường tái xuất phim "giờ vàng" VTV3 trong vai thiếu giaTối nay, Mạnh Trường tái xuất phim 'giờ vàng' VTV3 trong vai thiếu gia

GĐXH - Tập 2 "Bước chân vào đời" có sự xuất hiện của Mạnh Trường trong vai Trần Lâm - thiếu gia điển trai nhưng lạnh lùng.

Đỗ Quyên - Đức Nguyễn
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Tối nay, Mạnh Trường tái xuất phim 'giờ vàng' VTV3 trong vai thiếu gia

Tối nay, Mạnh Trường tái xuất phim 'giờ vàng' VTV3 trong vai thiếu gia

Trung tá Minh Kiên được đồng đội ủng hộ yêu Lam Anh

Trung tá Minh Kiên được đồng đội ủng hộ yêu Lam Anh

Tài tử Leonardo DiCaprio bất ngờ bị ngôi sao mới nổi vượt mặt tại BAFTA 2026

Tài tử Leonardo DiCaprio bất ngờ bị ngôi sao mới nổi vượt mặt tại BAFTA 2026

Thương (Quỳnh Kool) phải lòng 'soái ca' Quân (Huỳnh Anh) ngay lần gặp đầu tiên

Thương (Quỳnh Kool) phải lòng 'soái ca' Quân (Huỳnh Anh) ngay lần gặp đầu tiên

Trung tá Minh Kiên bị khơi gợi lại vết đau trong quá khứ

Trung tá Minh Kiên bị khơi gợi lại vết đau trong quá khứ

Cùng chuyên mục

Điều ít biết về mỹ nam cao 1m92 đóng chính phim đang dẫn đầu phòng vé Việt

Điều ít biết về mỹ nam cao 1m92 đóng chính phim đang dẫn đầu phòng vé Việt

Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước

Trần Lê Vĩnh Đam - nam chính phim "Thỏ ơi" của Trấn Thành đang nhận được nhiều chú ý của khán giả khi dự án này gây sốt tại phòng vé.

Nam ca sĩ từng mua 4 cây vàng/ngày, giờ sống độc thân trong dinh cơ tiền tỷ

Nam ca sĩ từng mua 4 cây vàng/ngày, giờ sống độc thân trong dinh cơ tiền tỷ

Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước

Thời hoàng kim, nam ca sĩ này được gọi là “Tứ đại thiên vương” của làng nhạc Việt với mức cát-xê cao ngất ngưởng.

Nữ NSND tuổi Bính Ngọ là giám đốc, có chồng tài tử điện ảnh một thời

Nữ NSND tuổi Bính Ngọ là giám đốc, có chồng tài tử điện ảnh một thời

Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước

Nữ NSND đình đám không chỉ giữ vai trò giám đốc sân khấu lớn mà còn có cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng từng là tài tử điện ảnh nổi tiếng một thời.

Hôn nhân hơn 10 năm của cặp vợ chồng sao Việt tuổi Ngọ

Hôn nhân hơn 10 năm của cặp vợ chồng sao Việt tuổi Ngọ

Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước

Sau hơn một thập kỷ chung sống, cặp vợ chồng nổi tiếng này luôn hỗ trợ, làm điểm tựa cho nhau trong công việc và đời sống.

NSND Trọng Trinh: Tết cổ truyền là khoảnh khắc đặc biệt không gì thay thế được

NSND Trọng Trinh: Tết cổ truyền là khoảnh khắc đặc biệt không gì thay thế được

Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước

Đối với NSND Trọng Trinh, Tết cổ truyền là thời khắc thiêng liêng không gì có thể thay thế. Gia đình ông vẫn luôn duy trì phong tục đón Tết truyền thống.

Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh bị truyền thông 'bẩn', NSX nói gì?

Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh bị truyền thông 'bẩn', NSX nói gì?

Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước

GĐXH - Trước những thông tin sai lệch về phim Tết 'Mùi phở', đạo diễn - NSX phim Minh Beta đã phải lên tiếng làm rõ.

"Em xinh" Pháo, LyLy nói gì về "gã chồng hư" Vĩnh Đam trong phim Thỏ Ơi!!?

"Em xinh" Pháo, LyLy nói gì về "gã chồng hư" Vĩnh Đam trong phim Thỏ Ơi!!?

Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước

Sau khi Thỏ Ơi!! cán mốc 100 tỷ, dàn diễn viên liên tục chia sẻ hậu trường thú vị. LyLy và Pháo đã có những góc nhìn riêng về nhân vật "chồng hư" Vĩnh Đam trong phim.

Phan Mạnh Quỳnh tiết lộ vai trò đặc biệt của bà xã trong cuộc sống

Phan Mạnh Quỳnh tiết lộ vai trò đặc biệt của bà xã trong cuộc sống

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Sau nhiều năm kín tiếng về đời sống riêng, Phan Mạnh Quỳnh hiếm hoi chia sẻ về bà xã Khánh Vy – người anh xem là điểm tựa tinh thần và hậu phương vững chắc.

Á quân Thần tượng Bolero 2019: Có thời tôi đi hát với cát-xê 250.000 đồng

Á quân Thần tượng Bolero 2019: Có thời tôi đi hát với cát-xê 250.000 đồng

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Từ một họa sĩ thiết kế làm việc giờ hành chính, Trọng Hải rẽ hướng sang âm nhạc sau khi trở thành Á quân Thần tượng Bolero 2019.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Văn hoá phải đi vào nếp nhà, để mỗi người sống tử tế hơn, tự hào hơn

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Văn hoá phải đi vào nếp nhà, để mỗi người sống tử tế hơn, tự hào hơn

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

GĐXH - Nói về những đột phá trong Nghị quyết 80 về phát triển Văn hoá Việt Nam, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng sự thay đổi ấy phải bắt đầu từ nếp nhà, từ gia đình và từ cách ứng xử hàng ngày. "Tôi luôn tin: gia đình là thiết chế văn hóa nhỏ nhất nhưng quyết định nhất; nếu gia đình đổ vỡ, mọi khẩu hiệu văn hóa ngoài xã hội đều trở nên chông chênh".

Xem nhiều

Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh bị truyền thông 'bẩn', NSX nói gì?

Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh bị truyền thông 'bẩn', NSX nói gì?

Câu chuyện văn hóa

GĐXH - Trước những thông tin sai lệch về phim Tết 'Mùi phở', đạo diễn - NSX phim Minh Beta đã phải lên tiếng làm rõ.

Hôn nhân hơn 10 năm của cặp vợ chồng sao Việt tuổi Ngọ

Hôn nhân hơn 10 năm của cặp vợ chồng sao Việt tuổi Ngọ

Câu chuyện văn hóa
Phía sau quyết định trở lại Việt Nam đóng phim của danh hài Vân Sơn

Phía sau quyết định trở lại Việt Nam đóng phim của danh hài Vân Sơn

Câu chuyện văn hóa
"Em xinh" Pháo, LyLy nói gì về "gã chồng hư" Vĩnh Đam trong phim Thỏ Ơi!!?

"Em xinh" Pháo, LyLy nói gì về "gã chồng hư" Vĩnh Đam trong phim Thỏ Ơi!!?

Câu chuyện văn hóa
Nam ca sĩ từng mua 4 cây vàng/ngày, giờ sống độc thân trong dinh cơ tiền tỷ

Nam ca sĩ từng mua 4 cây vàng/ngày, giờ sống độc thân trong dinh cơ tiền tỷ

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top