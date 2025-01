'Rực rỡ Thăng Long' sẽ không có màn trình diễn Drone hoả thuật

Sáng 28/1, UBND quận Nam Từ Liêm ( Hà Nội) cho biết, sẽ không có màn trình diễn Drone hoả thuật trong chương trình "Rực rỡ Thăng Long" diễn ra vào đêm Giao thừa tối cùng ngày.

Chương trình nghệ thuật "Rực rỡ Thăng Long 2025" với chủ đề "Những mùa xuân rực rỡ" hứa hẹn mang lại cho khán giả những trải nghiệm tươi mới trong đêm giao thừa đón chào năm mới, với sự tham gia của những nghệ sĩ hàng đầu: Tùng Dương, Thu Minh, Soobin Hoàng Sơn, Hà Lê, Cường Seven…

Đặc biệt có sự tham gia của dàn nhạc dân gian đương đại dưới sự chỉ đạo của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh sẽ mang lại một không khí Tết vừa truyền thống, vừa mới mẻ hiện đại.

Theo kế hoạch, trong Chương trình sẽ có màn trình diễn ánh sáng bằng Drone hỏa thuật và màn bắn pháo hoa tầm cao vào đúng khoảnh khắc giao thừa để đón chào năm mới Ất Tỵ 2025. Tuy nhiên ngay trong đêm tổng duyệt chương trình vào tối 26/1, hàng loạt Drone đã gặp sự cố rơi xuống khu vực đất trống bên cạnh và bốc cháy.

Qua đánh giá các yếu tố kỹ thuật, Ban Tổ chức quyết định dừng phần trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái (Drone) để đảm bảo sự thành công của chương trình.

Các phần còn lại của chương trình vẫn diễn ra vào tối nay (ngày 28/1/2025, tức đêm Giao thừa năm Ất Tỵ) tại khu vực quảng trường Mỹ Đình - Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội).

GĐXH - Thông tin từ Công an TP Hà Nội, từ chiều 28/01/2025 (29 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025) đến sáng 29/01/2025 (mùng 1 Tết), Công an TP huy động 100% các lực lượng trực, ứng trực làm nhiệm vụ để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Nhân dân đón Tết bình yên.