Sai lầm đa phần đàn ông mắc phải sau yêu, gây hại cho sức khỏe
GĐXH - Trong quan niệm của nhiều cặp đôi, đặc biệt là nam giới, việc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau khi “lâm trận” được xem như cách để lấy lại sức. Tuy nhiên, các nghiên cứu y khoa và ý kiến chuyên gia cho thấy đây là một thói quen tiềm ẩn nhiều nguy hại, thậm chí khiến cơ thể thêm mệt mỏi thay vì hồi phục.
Cơ thể chưa sẵn sàng để nghỉ ngơi
Theo bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng khoa Nam học – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, quan hệ tình dục là một hoạt động tiêu hao năng lượng tương đương với các bài tập thể dục cường độ cao. Trong suốt quá trình ấy, nhịp tim tăng nhanh, hô hấp gấp gáp, máu lưu thông với tốc độ cao, khiến các cơ quan – đặc biệt là vùng sinh dục – rơi vào trạng thái sung huyết mạnh.
Không chỉ vậy, khi đạt cực khoái, cơ thể tiết ra lượng lớn hormone sinh dục và endorphin, giúp tạo cảm giác hưng phấn, thỏa mãn. Tuy nhiên, chính quá trình “bùng nổ” hormone này cũng khiến cơ thể bị tiêu hao năng lượng nhanh chóng. Nếu ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, các cơ quan chưa kịp điều hòa hoạt động, dẫn tới tình trạng mệt mỏi kéo dài khi thức dậy.
Ngủ ngay sau quan hệ: Nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn
Nghiên cứu đăng trên Journal of Sexual Medicine (2021) chỉ ra, nam giới có thói quen ngủ ngay sau quan hệ thường dễ gặp tình trạng rối loạn giấc ngủ, suy giảm ham muốn tình dục về lâu dài. Ở một số trường hợp, việc để cơ thể “đóng băng” đột ngột khi các cơ quan còn hoạt động mạnh cũng có thể gây áp lực không nhỏ lên hệ tim mạch.
Chuyên gia tình dục học, tiến sĩ Pepper Schwartz (Đại học Washington, Mỹ) cũng khuyến cáo: “Sau khi quan hệ, cơ thể cần ít nhất 15–20 phút để nhịp tim và hô hấp trở lại bình thường. Đây là khoảng thời gian quan trọng để cơ thể tái cân bằng. Ngủ ngay lập tức chỉ khiến bạn thêm kiệt sức và giảm sự hồi phục của cơ bắp”.
Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn
Các chuyên gia khuyên rằng sau cuộc yêu, thay vì lăn ra ngủ, các cặp đôi nên dành vài phút ôm ấp, trò chuyện hoặc đơn giản là uống một cốc nước ấm. Những hành động này không chỉ giúp cơ thể dần ổn định mà còn tăng sự gắn kết tình cảm. Việc vệ sinh cá nhân nhẹ nhàng sau quan hệ cũng được coi là bước cần thiết để phòng ngừa viêm nhiễm.
Có thể nói, thói quen ngủ ngay sau khi quan hệ tình dục là một “cái bẫy ngọt ngào” mà nhiều người mắc phải. Nhưng thay đổi nhỏ trong cách chăm sóc bản thân sau “cuộc yêu” sẽ mang lại lợi ích lớn: sức khỏe được bảo vệ, sự gắn bó vợ chồng thêm bền chặt và đời sống chăn gối trở nên viên mãn hơn.
Làm việc này sau 'yêu', nam giới coi chừng hại tiền liệt tuyếnPhòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người tin rằng việc tiểu tiện ngay sau khi quan hệ tình dục sẽ giúp “làm sạch” cơ thể và phòng ngừa viêm nhiễm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nam học, điều này có thể vô tình trở thành “con dao hai lưỡi”, đặc biệt đối với sức khỏe tiền liệt tuyến của nam giới.
'Chuyện ấy' có bị ảnh hưởng sau cắt bỏ tử cung?Phòng the - 2 ngày trước
Việc cắt bỏ tử cung có đồng nghĩa với việc chấm dứt đời sống tình dục viên mãn? Nhiều người băn khoăn phẫu thuật này ảnh hưởng đến khả năng tận hưởng chuyện chăn gối thế nào?
Nhiễm trùng tiết niệu có lây qua quan hệ tình dục?Phòng the - 3 ngày trước
Quan hệ tình dục là một yếu tố nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và khi bị nhiễm trùng tiết niệu sẽ gây khó khăn cho quan hệ tình dục và có thể khiến bệnh trầm trọng hơn.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Yếu sinh lý dưới góc nhìn Y học Cổ truyềnPhòng the - 4 ngày trước
Trong chuyện “chăn gối, có những điều vô cùng khó nói, nhưng nếu không nói ra, vấn đề chắc chắn sẽ không được giải quyết. Một trong số đó chính là chuyện ‘yếu’. Vậy y học cổ truyền nhìn nhận câu chuyện này như thế nào và có những phương pháp nào để điều trị? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua những tư vấn của BS Trần Hải Long.
5 dưỡng chất cần thiết giúp chị em tăng ham muốnPhòng the - 4 ngày trước
Ham muốn tình dục là một phần quan trọng của sức khỏe sinh sản và chuyện lứa đôi. Khi cơ thể thiếu hụt các chất dinh dưỡng cần thiết, nhiều khía cạnh của cuộc sống có thể bị ảnh hưởng, bao gồm cả ham muốn tình dục.
Ăn uống thiếu kẽm gây rối loạn cương dương?Phòng the - 5 ngày trước
Kẽm là một nguyên tố vi lượng đóng vai trò quan trọng trong nhiều hoạt động của cơ thể. Vậy kẽm có ảnh hưởng như thế nào đến khả năng tình dục?
Lợi ích của kẽm đối với sức khỏe tình dục nam giớiPhòng the - 6 ngày trước
Kẽm là một khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng của cơ thể. Thiếu kẽm được chứng minh là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến khả năng tình dục của nam giới. Vậy nam giới cần bổ sung kẽm thế nào cho hiệu quả?
Chạy bộ có làm tăng mức testosterone?Phòng the - 1 tuần trước
Chạy bộ là một trong những phương pháp hiệu quả để thúc đẩy quá trình sản xuất testosterone tự nhiên của cơ thể. Tập trung vào các bài chạy nước rút ngắn, cường độ cao sẽ mang lại lợi ích vượt trội, giúp tăng cường nồng độ hormone quan trọng này một cách đáng kể.
6 lý do chạy bộ giúp tăng ham muốnPhòng the - 1 tuần trước
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến ham muốn tình dục như tuổi tác, sức khỏe tâm thần và sức khỏe tổng thể. Thói quen tập luyện như chạy bộ cũng có thể ảnh hưởng đến ham muốn tình dục.
Chức năng sinh lý tổn hại nghiêm trọng nếu nam giới ăn quá nhiều món này: Cực quen thuộc!Phòng the - 1 tuần trước
Nam giới ăn quá nhiều món này có nguy cơ bị rối loạn cương dương cao hơn gần 60%.
Quan hệ tình dục bằng miệng và nguy cơ ung thư vòm họngPhòng the
SKĐS - Hành vi quan hệ tình dục bằng miệng ẩn chứa mối đe dọa sức khỏe nghiêm trọng. Virus HPV là một trong số nguyên nhân gây ra ung thư vòm họng.