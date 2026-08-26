Sana (TWICE) khoe vẻ đẹp quyến rũ, xương quai xanh nổi bần bật

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Mới đây, Sana - thành viên TWICE đăng tải nhiều bức ảnh trên trang cá nhân kèm dòng chữ ngắn gọn. Những khoảnh khắc mới được chụp trên cầu thang với không gian tối màu, tạo nên bầu không khí vừa bí ẩn vừa quyến rũ.

Trong ảnh, Sana diện một chiếc váy đen không tay với phần cổ khoét sâu, ngồi trên bậc thang và tạo dáng hình hoa bên má. Làn da trắng sáng nổi bật giữa ánh sáng trầm, kết hợp cùng đôi mắt to tròn, bờ vai thanh mảnh và đường xương quai xanh nổi bần bật giúp nữ thần tượng khoe trọn vẻ đẹp nữ tính.

Trong ảnh, Sana diện một chiếc váy đen không tay với phần cổ khoét sâu.

Đáng chú ý, ánh mắt sâu cùng nụ cười nhẹ khi hướng thẳng về phía ống kính càng làm tăng sức hút cho Sana. Không cần tạo dáng quá cầu kỳ, thành viên TWICE vẫn dễ dàng tạo nên hình ảnh vừa trong trẻo vừa trưởng thành trong bộ váy đen sang trọng.

Đáng chú ý, ánh mắt sâu cùng nụ cười nhẹ khi hướng thẳng về phía ống kính càng làm tăng sức hút cho Sana.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ, đặc biệt là phong thái tự tin và thần thái ngày càng trưởng thành của Sana.

Trước đó, TWICE đã khép lại chặng Seoul của world tour THIS IS FOR tại KSPO DOME, Songpa-gu vào tháng 7. Trong khuôn khổ tour diễn, nhóm thực hiện tổng cộng 81 đêm diễn tại 44 khu vực thuộc châu Á, châu Đại Dương, Bắc Mỹ và châu Âu.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ, đặc biệt là phong thái tự tin và thần thái ngày càng trưởng thành của Sana.

Tour diễn cũng giúp TWICE thiết lập nhiều dấu mốc đáng chú ý, trong đó có thành tích thu hút lượng khán giả tại Bắc Mỹ cao nhất trong lịch sử các nhóm nhạc nữ K-pop và trở thành nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên biểu diễn tại Sân vận động Quốc gia Tokyo.



