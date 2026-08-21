Nghệ sĩ Tú Oanh khác lạ trong bộ sưu tập của NTK Cao Minh Tiến

Thứ sáu, 13:41 21/08/2026 | Thời trang
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Nghệ sĩ Tú Oanh khác lạ khi diện những trang phục đậm nét dân gian của NTK Cao Minh Tiến.

Nghệ sĩ Tú Oanh khác lạ trong bộ sưu tập của NTK Cao Minh Tiến - Ảnh 1.Vẻ ngoài mộc mạc của nghệ sĩ Tú Oanh 'Gió ngang khoảng trời xanh'

GĐXH - Chỉ vào một vai nhỏ trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' nhưng nghệ sĩ Tú Oanh cũng gây ấn tượng bởi lối diễn xuất chân thực, tinh tế. Nếu trên phim, chị đóng những vai già nua cứng tuổi thì ngoài đời, nữ nghệ sĩ lại rất biến hóa về phong cách thời trang.

Nghệ sĩ Tú Oanh khác lạ trong bộ sưu tập của NTK Cao Minh Tiến - Ảnh 1.

NTK Cao Minh Tiến đặc biệt mời nghệ sĩ Tú Oanh làm người mẫu cho một số thiết kế trong bộ sưu tập mới mang tên “Một chiếc áo mới”. Bộ sưu tập được anh sáng tạo với cảm hứng từ vẻ đẹp của ruộng bậc thang và những giá trị văn hóa truyền thống vùng Tây Bắc.

Nghệ sĩ Tú Oanh khác lạ trong bộ sưu tập của NTK Cao Minh Tiến - Ảnh 2.

Cao Minh Tiến cho biết, khi ngỏ lời mời nghệ sĩ  Tú Oanh làm người mẫu cho các thiết kế mới, ban đầu anh khá lo lắng bởi nữ diễn viên hiếm khi xuất hiện trên sàn diễn thời trang. Tuy nhiên, anh mong muốn những thiết kế của mình được chị thể hiện bởi Tú Oanh sở hữu vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm của người phụ nữ Việt truyền thống, ẩn sau đó là sự sắc sảo cùng cá tính mạnh mẽ của người phụ nữ Việt hiện đại.

Nghệ sĩ Tú Oanh khác lạ trong bộ sưu tập của NTK Cao Minh Tiến - Ảnh 3.

Cao Minh Tiến hướng diễn viên Tú Oanh chuyển tải hình ảnh người phụ nữ mặn mà, với nét mặt nhiều tâm tư, một vẻ ngoài tưởng như đối lập với tinh thần phá cách của bộ sưu tập.

Nghệ sĩ Tú Oanh khác lạ trong bộ sưu tập của NTK Cao Minh Tiến - Ảnh 4.

Theo Cao Minh Tiến, “Một chiếc áo mới” được anh lấy cảm hứng từ hình ảnh ruộng bậc thang, với gam màu xanh chủ đạo gợi sắc lúa độ xuân thì, xanh mướt dưới nắng, kết hợp cùng những họa tiết đặc trưng của đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc trên chất liệu hiện đại, phom dáng mang đậm tính xu hướng. Khi nghệ sĩ Tú Oanh diện bộ sưu tập, những thiết kế ấy đã góp phần khắc họa một vẻ đẹp mới của người phụ nữ Việt Nam truyền thống.

Nghệ sĩ Tú Oanh khác lạ trong bộ sưu tập của NTK Cao Minh Tiến - Ảnh 5.

Bộ sưu tập “Một chiếc áo mới” của Cao Minh Tiến không chỉ giới thiệu những thiết kế thời trang, mà còn mở ra một cuộc đối thoại giữa thời trang đương đại và di sản, giữa những mảnh vải đã có một đời sống riêng với một hành trình mới, giữa vẻ đẹp của con người hôm nay và ký ức văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Nghệ sĩ Tú Oanh khác lạ trong bộ sưu tập của NTK Cao Minh Tiến - Ảnh 6.

Trong bộ sưu tập, những mảng thổ cẩm, bề mặt vải, họa tiết truyền thống và những chất liệu mang dấu vết của thời gian được tái cấu trúc bằng tư duy thiết kế đương đại. 

Nghệ sĩ Tú Oanh khác lạ trong bộ sưu tập của NTK Cao Minh Tiến - Ảnh 7.

Chúng không bị xem là những vật liệu cũ cần thay thế hay đơn thuần là những họa tiết trang trí, mà trở thành một ngôn ngữ riêng. Mỗi đường dệt, mỗi gam màu, mỗi mảng hoa văn đều gợi nhắc về bàn tay của người làm nghề, về những cộng đồng đã gìn giữ kỹ thuật dệt qua nhiều thế hệ.

Nghệ sĩ Tú Oanh khác lạ trong bộ sưu tập của NTK Cao Minh Tiến - Ảnh 8.

Khi được đưa vào thời trang đương đại, những giá trị ấy không bị đóng khung trong quá khứ, mà tiếp tục được kể lại bằng một ngôn ngữ mới, dễ dàng đồng hành và sống cùng đời sống hôm nay.

Nghệ sĩ Tú Oanh khác lạ trong bộ sưu tập của NTK Cao Minh Tiến - Ảnh 10.

Đó cũng là tâm huyết của Cao Minh Tiến trong hành trình sáng tạo thời trang. Anh luôn nỗ lực thổi hồn đương đại vào di sản, để mỗi thiết kế đều kể một câu chuyện về văn hóa, về di sản đến thế hệ trẻ hôm nay.

Nghệ sĩ Tú Oanh khác lạ trong bộ sưu tập của NTK Cao Minh Tiến - Ảnh 12.Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú Oanh

GĐXH - Nghệ sĩ Tú Oanh hiện tại sống trong những ngày tự do tự tại ở nhà vườn của gia đình. Chị thường xuyên khoe mặt mộc rạng rỡ khi đi làm vườn khiến khán giả yêu thích.

 

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