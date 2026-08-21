Nghệ sĩ Tú Oanh khác lạ trong bộ sưu tập của NTK Cao Minh Tiến

GĐXH - Chỉ vào một vai nhỏ trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' nhưng nghệ sĩ Tú Oanh cũng gây ấn tượng bởi lối diễn xuất chân thực, tinh tế. Nếu trên phim, chị đóng những vai già nua cứng tuổi thì ngoài đời, nữ nghệ sĩ lại rất biến hóa về phong cách thời trang.
GĐXH - Hồ Ngọc Hà nổi tiếng với khả năng phối đồ tinh tế, giúp tôn lên khí chất sang trọng. Chỉ với hai gam màu đen - trắng, cô đã tạo nên diện mạo cuốn hút, nhận được sự chú ý của các tín đồ thời trang.
GĐXH - Doanh nhân Dạ Thảo cùng con gái Lọ Lem gây chú ý với những bộ trang phục sang trọng trong chuyến du lịch Mỹ. Khám phá gu thời trang của 2 người đẹp nhà MC Quyền Linh qua các thiết kế nổi bật và phụ kiện đắt đỏ.
GĐXH - Mới đây, Mai Phương Thúy chia sẻ những khoảnh khắc xinh đẹp trong cuộc sống đời thường. Sau 2 thập kỷ kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc của cô vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ và gây thương nhớ.
Để mặc đẹp suốt mùa Hè, đừng nghĩ đến việc trưng trổ quá nhiều hay mua sắm liên tục để chạy theo trend. Hãy chọn những món đồ thoáng, dễ di chuyển và có chút điểm nhấn nhỏ. Chỉ cần vậy thôi là trang phục đã có cảm giác thời trang hơn rất nhiều.