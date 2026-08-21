Nghệ sĩ Tú Oanh khác lạ trong bộ sưu tập của NTK Cao Minh Tiến

Cao Minh Tiến cho biết, khi ngỏ lời mời nghệ sĩ Tú Oanh làm người mẫu cho các thiết kế mới, ban đầu anh khá lo lắng bởi nữ diễn viên hiếm khi xuất hiện trên sàn diễn thời trang. Tuy nhiên, anh mong muốn những thiết kế của mình được chị thể hiện bởi Tú Oanh sở hữu vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm của người phụ nữ Việt truyền thống, ẩn sau đó là sự sắc sảo cùng cá tính mạnh mẽ của người phụ nữ Việt hiện đại.