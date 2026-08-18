Mỹ nhân phim giờ vàng sau sinh 'độ dáng' ra sao?

Phim về miền Tây nối sóng 'Trời cao nguyên xanh' trên VTV1 GĐXH - Lấy bối cảnh miền Tây Nam Bộ, 'Phù Sa' là bộ phim mới do Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) sản xuất sẽ ra mắt khán giả trong tháng 8 này.

Gây chú ý qua các bộ phim như: Chạy trốn thanh xuân, Phố trong làng… và mới đây nhất là Trời cao nguyên xanh, diễn viên Ngọc Anh không chỉ ghi dấu bởi gương mặt xinh đẹp mà còn sở hữu vóc dáng thon gọn, cân đối. Nữ diễn viên chia sẻ, cô duy trì hình thể bằng cách kết hợp ăn uống có kiểm soát với tập luyện đều đặn.

Diễn viên Ngọc Anh gây ấn tượng với vai Vân (Trời cao nguyên xanh).

Ngọc Anh có vóc dáng thon gọn ở tuổi làm mẹ

Trong phim chính luận Trời cao nguyên xanh, Ngọc Anh vào vai Vân – người yêu cán bộ Tuấn (do Xuân Phúc đảm nhận). Bên cạnh diễn xuất ấn tượng, ngoại hình của Ngọc Anh cũng thường nhận được sự quan tâm. Nữ diễn viên sở hữu vóc dáng mảnh mai, vòng eo nhỏ và đường cong cân đối. Dù từng trải qua quá trình mang thai, sinh con, cô vẫn nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn.

Theo chia sẻ của Ngọc Anh, thời điểm mang bầu cô tăng khoảng 13 kg. Sau khi sinh, cô giảm được khoảng 6 kg. Phần cân nặng còn lại giảm dần theo thời gian. Đến khi nhận được vai diễn mới, nữ diễn viên chủ động giảm thêm khoảng 5 kg để gương mặt lên hình trông nhỏ nhắn và phù hợp hơn với nhân vật. Hiện tại, Ngọc Anh cho biết cân nặng của cô dao động khoảng 45-46 kg.

Điều đáng chú ý là nữ diễn viên không lựa chọn cách cắt giảm quá khắt khe các nhóm chất trong khẩu phần ăn. Thay vào đó, cô chủ yếu kiểm soát lượng thức ăn và duy trì giờ ăn khá nghiêm ngặt. Một trong những nguyên tắc được cô áp dụng là hạn chế ăn sau 18h.

Đây cũng là cách Ngọc Anh duy trì vóc dáng trong thời gian hoạt động nghệ thuật, khi hình thể thường xuyên phải đáp ứng yêu cầu của công việc và máy quay.

Ngọc Anh tập gym ít nhất một tiếng mỗi ngày

Nếu chế độ ăn giúp kiểm soát cân nặng thì tập luyện là yếu tố Ngọc Anh đặc biệt chú trọng để cơ thể săn chắc hơn.

Nữ diễn viên dành khoảng một tiếng mỗi ngày cho việc tập gym. Việc duy trì thói quen vận động đều đặn giúp cô không chỉ giữ cân mà còn cải thiện độ săn chắc của cơ thể.

Ngọc Anh chia sẻ thêm: "Với người làm nghệ thuật, việc tập luyện cũng mang đến nhiều lợi ích ngoài chuyện giữ dáng. Một cơ thể khỏe mạnh, sức bền tốt và vóc dáng cân đối giúp diễn viên tự tin hơn khi thực hiện các cảnh quay, đặc biệt là những vai diễn đòi hỏi ngoại hình hoặc phải làm việc với cường độ cao".

Mỗi ngày, nữ diễn viên dành ít nhất 1 tiếng để tập gym

Điểm đáng chú ý trong cách giữ dáng của Ngọc Anh là sự kết hợp giữa hai yếu tố: không ăn uống quá dư thừa và duy trì vận động. Thay vì đặt mục tiêu giảm cân bằng những phương pháp cực đoan, cô lựa chọn điều chỉnh thói quen sinh hoạt và kiên trì với việc tập luyện.

Tuy nhiên, những nguyên tắc này cũng mang tính cá nhân. Không phải ai cũng phù hợp với cùng một chế độ ăn hoặc khung giờ ăn giống nữ diễn viên. Việc kiểm soát cân nặng cần dựa trên thể trạng, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Ngọc Anh thừa nhận từng can thiệp vòng một sau sinh

Bên cạnh vòng eo nhỏ, Ngọc Anh còn gây chú ý với vòng một đầy đặn, giúp tổng thể vóc dáng trở nên cân đối, quyến rũ hơn.

"Sau khi chỉnh sửa vòng 1, mình thấy bản thân đẹp hơn và tự tin hơn, có thể diện bất cứ outfit nào", nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ.

Với Ngọc Anh, giữ dáng không chỉ đơn thuần là giảm số cân trên bàn cân. Điều cô hướng tới là một cơ thể cân đối, gọn gàng và phù hợp với hình ảnh của bản thân cũng như yêu cầu công việc.

Ngoài việc giữ dáng, phong cách thời trang của Ngọc Anh cũng có sự thay đổi theo thời gian. Nếu trước đây, nữ diễn viên từng theo đuổi hình ảnh sexy, táo bạo thì những năm gần đây, cô có xu hướng tiết chế hơn.

Ngọc Anh thừa nhận, cô có dao kéo vòng 1 sau sinh

Ngọc Anh cho biết, gu thẩm mỹ của cô dần thay đổi. Cô vẫn yêu thích sự gợi cảm nhưng thiên về kiểu sexy trưởng thành, vừa đủ để tạo sức hút mà không quá phô trương.

Sự thay đổi này, theo nữ diễn viên, đến một cách tự nhiên chứ không phải do tác động hay sự ép buộc từ bên ngoài. Khi tuổi tác, trải nghiệm sống và quan niệm về cái đẹp thay đổi, phong cách cá nhân cũng có sự chuyển dịch.

Sau khi tham gia 2 phim chính luận Phố trong làng, Trời cao nguyên xanh, Ngọc Anh cũng kỳ vọng được làm mới mình trên màn ảnh. Nữ diễn viên tiết lộ, cô mong muốn dự án tiếp theo có thể thuộc những đề tài như ngôn tình, thanh xuân, tâm lý hoặc tình cảm gia đình.

Đây cũng là cơ hội để cô thoát khỏi những hình tượng quen thuộc và thể hiện nhiều màu sắc diễn xuất hơn.